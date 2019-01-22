Без напряжения. Как начать заниматься спортом и не бросить через неделю

Не нужно придавать тренировкам слишком большое значение, но важно превратить их в каждодневную приятную рутину

Все знают, что это важно и полезно, но мало кто делает это регулярно. Как-то раз я опросила своих знакомых, и оказалось, что 80% занимается лишь от случая к случаю: надо похудеть к дню рождения, лето на носу, подписались на программу или просто увидели фото красивой девушки в Instagram. Но все это временно — позанимались неделю, и запал прошел. Командировка, проблемы, да и просто лень — и идеального спортивного режима как не бывало.

Все хотят быстрого результата. И при первых же промахах и неудачах бросают: «Спорт — не мое! Пыхчу-пыхчу, и все насмарку. Пойду лучше поем». Знакомо? Давайте разберемся, всем ли нужны тренировки.

С развитием технологий мы все меньше двигаемся и все больше работаем головой. Но если мы что-то не используем в своем теле, например, мышцы, то они ослабевают и со временем атрофируются. Это приводит к «слипанию» суставов, зажатию сосудов и нервов, нарушению питания клеток, застою жидкостей и, как итог, целлюлиту, лишнему весу, потере правильной осанки, болям, болезням, неудовлетворенности собой и своей жизнью. «Используйте или потеряете», — как говорил Гиппократ еще в V веке до н. э.

Для меня занятия спортом — это «таблетка», которая помогает моему организму оставаться в тонусе, не болеть и быть готовым к любым жизненным обстоятельствам.

Но при этом важно понимать, что спорт тоже бывает разным. Если вы полгода ничего не делали, а за пару недель до отпуска решили срочно похудеть и начали активно заниматься всем и сразу, то это скорее разрушит здоровье, чем поможет улучшить физическую форму. Занятия спортом нужно постепенно внедрять в свой образ жизни.

Тренироваться необходимо. Но это не должны быть «убийственные» занятия, с первых дней включающие в себя сложные упражнения, качание пресса по 100 раз или пробежки по 10 км.

Для себя я разделила тренировки на два вида.

— Упражнения на каждый день для поддержания здоровья и активности. Сюда входят ежедневная легкая утренняя разминка, 3-5 упражнений на основные мышечные группы (приседания, отжимания, пресс, планка — все по 15-20 раз в медленном темпе), а также растяжка или комплекс асан Сурья намаскар. Плюс в течение дня минимум 8 тыс. шагов.

— Второй вид нагрузок, который я назвала «тюнинг тела». Эти тренировки уже в большей степени направлены на создание форм и внешнюю красоту. Один раз в неделю тренажерный зал или тренировка дома с гантелями, резиной или TRX и один раз йога или кардио.

Такие тренировки — как наведение порядка в квартире. Вы делаете генеральную уборку один или два раза в неделю, а затем просто каждый день поддерживаете чистоту.

Вы делаете генеральную уборку, а затем просто поддерживаете чистоту

Еще одна причина, чтобы регулярно заниматься — влияние спортивных нагрузок на психоэмоциональное состояние. Тренировки дают внутреннюю собранность, развивают стрессоустойчивость и уверенность в себе. Физическая активность укрепляет нервную систему и улучшает сон. Если у вас напряженная работа, вы много времени проводите за компьютером, решаете сложные задачи, а ночью, вместо того, чтобы быстро и крепко уснуть, не можете сомкнуть глаз и продолжаете размышлять обо всем на свете, — вам помогут тренировки. Занимайтесь вечером, за два-три часа до сна. Идеально подойдут силовые упражнения с собственным весом или динамическая йога, во время занятий которой все мышцы максимально напрягаются: только так можно разгрузить голову. А после активной физической нагрузки наступает фаза расслабления и восстановления. Теплая ванна или душ — и вы полностью готовы отдаться приятным снам.

Выделяя на спорт всего 15-20 минут в день, мы делаем огромный вклад в свое здоровье и самочувствие. Постарайтесь изменить свое отношение к тренировкам, не воспринимайте их как напрягающую обязанность или пустую трату времени. Влюбитесь в приятную усталость после занятий, наслаждайтесь ощущением своего тела, хвалите себя за маленькие и большие победы и достижение целей. Причем не в цифрах, а в качестве: стал гибче, могу спокойно подняться в гору, не задыхаюсь от каждого шага, хожу с ровной спиной, а не скрученный и с постоянной болью. Не нужно придавать тренировкам слишком большое значение, но важно превратить их в каждодневную приятную рутину. Получать от них удовольствие и каждый день становиться чуточку лучше.

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