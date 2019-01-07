Без обид. 25 вещей, которых не должно быть в здоровых отношениях, — американский писатель

Чтобы построить счастливые отношения с другим человеком, нужно четко обозначить границы собственной личности

Я посещаю терапию уже больше шести лет. Я многое узнал. Я исцелился от того, что, как мне поначалу казалось, никогда не смог бы преодолеть.

Одни из главных вещей, которые я понял — то, насколько нездоровыми были границы моей личности, и то, почему так сильно страдали мои отношения. Я позволял людям вытирать об меня ноги. У меня почти не было друзей. Я был слабаком, зависимым от самого себя и подавляющим свои чувства, чтобы избежать боли.

После более чем шести лет терапии, я узнал, что есть 25 вещей, которые вы ни в коем случае не должны делать, если хотите иметь отношения, способные длиться всю жизнь. Этот список основан на превосходной книге Дэвида Ричо Как быть взрослым.

1. Вы не замечаете, что несчастливы

Многие люди живут жизнью, не соответствующей их потенциалу. В результате большинство из них глубоко несчастно — даже не осознавая этого.

Вы несчастливы? Вы чувствуете себя постоянно разочарованным, неудовлетворенным или подавленным? Если это так, то пришло время переосмыслить свою жизнь. Здоровый человек не всегда счастлив — никто не бывает счастлив постоянно. Но здоровый человек и не всегда несчастен. Если вы чувствуете постоянную неудовлетворенность, вам нужно привести в порядок свои границы, чтобы защитить себя.

2. Вы считаете, что не имеете права на секреты

По-настоящему здоровые отношения не подразумевают секретности, лжи или сокрытия правды. Но это также не означает, что вам не позволено иметь частную жизнь. Вы вправе защищать ваши личные дела, и вы не должны врать об этом.

3. Вы берете на себя столько обязательств, сколько взваливают на вас другие

Обычная тактика манипуляторов заключается в том, чтобы заставлять вас «выполнять свою часть сделки» так долго, как они посчитают нужным. Когда вы позволяете кому-то другому определять объем ваших обязательств, вы отдаете ему власть над собой. Вы позволяете управлять вами и использовать вас ради эгоистичной выгоды другого человека.

4. Вы живете не своей жизнью

Чей жизнью вы живете прямо сейчас? То, что вы делаете — для кого это все? Нужно ли это вам? Приближает ли это вас к вашей цели? Или это нужно кому-то другому? Когда вы живете во имя других, вы не живете собственной жизнью. Вы не являетесь собой. Как однажды написал мой друг Тим Деннинг, «если вы будете собой, вы уничтожите себя».

5. Вы вовлечены в драму, которую не можете контролировать

Всегда, когда вы живете жизнью, которую не можете контролировать, ваше самочувствие ухудшается. Вот почему столько людей, работающих с 9 до 17, глубоко несчастны: они живут жизнью, которой не могут управлять — она зависит от их счетов, их боссов и выбранного ими стиля жизни. То же самое относится и к драме в вашей жизни. Некоторые люди просто обожают драму, они питаются ею. Для них это топливо. Всегда, когда вы вовлечены в подобные отношения, в которых все решают интриги, сплетни и политика, вы чувствуете себя плохо.

6. Вы постоянно смущены и напуганы

С самого детства и до окончания колледжа моими основными состояниями были испуг и смущение. Я боялся всего — быть покинутым, осмеянным, выглядеть глупо, быть «разоблаченным» (у меня серьезная зависимость от порнографии на протяжении уже более чем 15 лет). Я не мог понять: почему у всех остальных все было в порядке? Что я упускал? Что было у них такого, чего не было у меня? В результате я постоянно жил на грани, пытаясь лавировать в той сложной социальной структуре, в которой находился. Если вы постоянно боитесь и растеряны — самое время провести ревизию вашей жизни. Здоровая жизнь определяется уверенностью в себе и стремлением к мастерству и знаниям; нездоровая жизнь полна страха и беспокойства.

7. Вы позволяете своему партнеру или друзьям плохо обращаться с теми, кого вы любите

В колледже я встречался с девушкой, у которой были серьезные эмоциональные проблемы. Оглядываясь назад, я вижу, сколько их у нее было, хотя в то время розовые очки не давали мне разглядеть ни одну из них. Она постоянно оскорбляла моих близких друзей, сплетничала о них и унижала их за их спинами. Так как я был влюблен, я закрывал на это глаза. Но, позволяя ей издеваться над моими друзьями, я был так же далек от эмоционального здоровья, как и она.

8. Вы игнорируете свою интуицию

Когда вы игнорируете свою интуицию, вы наносите удар по собственному «я». Когда вы полагаетесь на других и действуете, руководствуясь необоснованными желаниями, а не исходя из того, что было бы лучше на ваш взгляд, вы лишаетесь и уважения к себе, и даже собственной мудрости. Вы теряете то, чем не пользуетесь. Если вы не прислушиваетесь к себе, ваше «я» перестает вам помогать.

9. Вы соглашаетесь на то, что втайне ненавидите

Этим я особенно часто грешил. Я занимался телефонным маркетингом, и мой начальник-манипулятор постоянно обращался ко мне с «отчаянными» просьбами о помощи, такими как прийти в офис пораньше, задержаться подольше и поработать на выходных — без дополнительной оплаты. Он знал, что я всегда скажу «да». Я был просто тряпкой. Теперь, если кто-то просит меня сделать что-то, на что у меня нет времени, или что мне не хочется делать, я просто говорю «нет». Конечно, вы можете проявлять доброжелательность и помогать людям, которые действительно нуждаются в вас. Но если вы постоянно делаете одолжения, которые вы втайне ненавидите — у вас проблема с личными границами.

10. Вами движут уступчивость и стремление к компромиссу

Любые здоровые отношения нуждаются в компромиссах. Самые здоровые личности часто жертвуют собой ради партнеров и друзей, движимые любовью или добротой. Но когда ваши отношения определяются постоянным компромиссом в пользу вашего партнера, это означает, что пришло время пересмотреть ваши отношения.

11. Вы поступаетесь всеми личными границами ради секса

Один из самых распространенных признаков нездоровых отношений между партнерами — то, что один из них готов стерпеть что угодно ради секса, даже ради одного только обещания секса. Нездоровые личности обычно превращают секс в инструмент для достижения своих целей, используют его, чтобы получить выгоду и контроль над отношениями. Здоровые сексуальные отношения подразумевают альтруизм, любовь и служение. Если вы постоянно поступаетесь своими границами и интересами ради секса, вам нужно пересмотреть ваши отношения, пока они не стали еще хуже.

12. Вы так увлечены своим партнером, что это становится одержимостью

В колледже я был одержим одной симпатичной девушкой. Я вознес ее на пьедестал. В моем сознании она была богиней — не было никого прекраснее нее. Она была совершенна. Она была самым прекрасным человеком из всех, кого я когда-либо знал, и из-за своей одержимости я превратился в слепого служителя «моей богини». Это нездоровое поведение имело резкий обратный эффект. Я не догадывался, что на протяжении всех наших отношений моя девушка была тайно одержима своим бывшим парнем, и спала с ним в то время, когда мы с ней встречались.

Если вы не знаете, куда идете, неизвестно, где вы окажетесь в итоге

Оглядываясь назад, я понимаю, что искал в ней собственную идентичность: я думал, что если рядом со мной будет такая красавица, как она, я наконец-то почувствую себя полноценным. Но при этом я отбросил самоуважение. Одержимость всегда ведет к проблемами с уверенностью в себе.

13. Вы продолжаете попытки выстроить личные отношения с нарциссом

Есть люди, которые неспособны любить вас больше, чем самих себя. Когда вы пытаетесь создать близость и установить глубокую связь с нарциссом — человеком, который любит себя больше, чем вас — вы поддерживаете нездоровые и токсичные отношения.

14. Вами манипулируют с помощью лести

Лесть это пустая похвала, как правило предназначенная для того, чтобы получить что-либо от кого-либо. Если вы допустите, чтобы вами манипулировали с помощью лести, вы позволите другим контролировать вас и управлять вами, использовать вас, чтобы получить то, чего они хотят.

15. Вы делаете исключения, позволяя кому-то то, чего не потерпели бы ни от кого другого

Ваши ценности священны. Чем крепче вы держитесь за ваши принципы, тем упорядоченнее становится ваша жизнь. А чем чаще вы идете вразрез с ними, тем стремительнее она разрушается. Позволяете ли вы вашему единственному человеку то, что никогда не позволили бы кому-то еще?

16. У вас почти нет увлечений, потому что все внимание вы уделяете другим

Какие у вас есть увлечения? Когда вы в последний раз занимались ими? Не слишком ли давно вы в последний раз посвящали время самому себе? Многие люди думают, что жертвуя собой и отдавая большую часть своего времени другим, они демонстрирует щедрость, участливость и служение. Но если ваше внимание постоянно сосредоточено на других, вы становитесь нездоровой и созависимой личностью.

17. Вы позволяете чужой бездеятельности тормозить вас

Всегда будут люди, которые будут пытаться воспользоваться вами. Иногда таких людей легко заметить — негативную личность несложно распознать. Но одна из наиболее распространенных тактик таких людей — имитация работы. Они делают вид, что действуют, чтобы вы продолжали помогать им. На самом же деле их действия стремятся к абсолютному минимуму. Подумайте о том ленивом коллеге, о безответственном учаснике группового проекта, даже о ваших собственных друзьях. Делают ли они то, что должны делать? Или они тратят ваше время, тогда как сами лишь имитируют деятельность? Если так, имейте в виду — они будут использовать вас до тех пор, пока вы будете позволять им это.

18. Вы рады и тому, что удается свести концы с концами

К сожалению, многие люди в мире действительно борются за выживание. Согласно пирамиде потребностей Маслоу, человек должен быть обеспечен водой, едой и кровом прежде чем он сможет задуматься о своих целях и увлечениях. Но если у вас есть безопасность и благополучие — работа, место жительства, еда на столе — и вы все еще едва перебиваетесь и наскребаете на жизнь, это признак нездоровых границ. Здоровая, сбалансированная личность не удовлетворится одним лишь выживанием. Если вы не преуспеваете и не движетесь к своим целям, нужно что-то менять.

19. Вы полны надежд, но при этом только желаете и ждете

Вера и надежда без действия мертвы. Люди, которые полагаются исключительно на желания, при этом не предпринимая никаких действий в нужном направлении, могут быть уверены, что достигнут немногого или вообще ничего. Если вы не работаете над осуществлением ваших желаний, вам не стоит ожидать, что они когда-нибудь сбудутся.

20. Вы принимаете за истину самое свежее из услышанных вами мнений

Дом, выстроенный на песке, долго не простоит. Если вы не придерживаетесь своей собственной правды — своих ценностей, принципов и выбора — вас сможет поколебать любая новая точка зрения. Если вы не научитесь оставаться стойким в своих убеждениях и игнорировать постоянно меняющиеся мнения окружающих, вы никогда не добьетесь значительного прогресса и не достигнете целей, которые действительно важны для вас.

21. Вы делаете все больше и больше, получая все меньше и меньше

Ваша энергия — один из ваших главных ресурсов. Когда вы уверены, что у вас ее в изобилии — вы хорошо питаетесь, хорошо спите, хорошо себя чувствуете — вы можете помогать окружающим. Вы можете сеять любовь и доброту. Но если вы делаете все больше и больше, а в ответ получаете все меньше и меньше — у вас проблема с границами. Никогда не наступит тот день, когда никто и ничто не будет пытаться забрать вашу энергию. Но если вы будете позволять это, получая все меньше и меньше в обмен на ваши усилия, вы лишите себя возможности стать здоровым и цельным человеком.

22. Вы перекраиваете свое поведение, мысли и действия, чтобы угодить другому человеку

Когда вашу идентичность определяет кто-то другой, вы не являетесь по-настоящему самим собой. А миру нужны именно вы. Нет никого, такого же, как вы. Когда вы перекраиваете свое поведение, мысли и действия, чтобы угодить другим, вы отказываетесь дать миру то, в чем он отчаянно нуждается — вас. Я помогаю многим людям тем, что я пишу. Это главная причина того, почему я этим занимаюсь. Но очень часто, очень многим не нравится то, что я делаю. Я постоянно получаю злобные, гневные, полные ненависти комментарии — о моих текстах, об их содержании и, что хуже всего, обо мне самом. Если бы я слушал этих людей и делал то, что они мне советуют, я бы не смог делать самое важное из того, что я могу — помогать моим читателям. Не подстраивайте свое поведение под нужды тех, кого не любит вас.

23. Вы ведете реактивную, а не активную жизнь

Большинство людей сейчас живут реактивно. С момента пробуждения они проверяют свои смартфоны на предмет всех тех запросов и требований, которые им необходимо удовлетворить. Только немногие живут активно — делая то, что они хотят, играя по своим собственным правилам. Когда вы переводите свою жизнь в реактивный режим — и действуете исходя из потребностей других людей — вы обманываете себя.

24. Вы не определились со своими предпочтениями

Когда вы не знаете, чего хотите, вы рискуете дрейфовать по жизни месяцами и годами, теряя драгоценное время на то, чтобы решить, куда же вам двигаться. Если вы не знаете, куда идете, неизвестно, где вы окажетесь в итоге. Потратьте время на то, чтобы определиться со своими предпочтениями:

- кем вы хотите быть;

- с кем вы хотите встречаться;

- над чем вы хотите работать;

- где вы хотите жить;

- с кем вы хотите дружить.

25. Ваша идентичность зависит от других людей

Это один из главных признаков нездоровых границ.

Позвольте мне рассказать вам небольшую историю о временах, когда мы с женой только начинали встречаться.

Я давно приучил себя к созависимым отношениям со своими подругами. Однажды днем, примерно через год после начала отношений, я признался своей теперь уже жене, что очень расстроен: на мой взгляд, мы недостаточно времени проводили вместе. Я сказал ей, что очень сильно ее люблю и хочу постоянно быть с ней.

Никогда не забуду ее ответ: «Энтони, думаю, ты слишком сильно меня любишь», — спокойно сказала она.

Подобная мысль никогда не приходила мне в голову. Любить кого-то слишком сильно? Разве не этого от вас и ждут?

Я сделал ее важной частью собственной идентичности. Это привело к эмоциональной несамостоятельности, созависимости и инфантильной потребности во внимании. Мне пришлось потратить годы, на то чтобы кардинально изменить эту установку. Когда другой человек становится основной составляющей вашего «я», вы обрекаете себя на обиды и неудачи.

Не делайте других основой вашей идентичности.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Энтони Мура. Републикация полной версии текста запрещена

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