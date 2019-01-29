Без ущерба для иммунитета. 14 лайфхаков, которые помогут справиться с вирусами и температурой

Жаропонижающие препараты имеют множество побочных эффектов, но есть и другие способы улучшить самочувствие во время болезни

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — это то, что мы принимаем, когда температура поднимается выше 38,5 (хотя многие начинают сбивать температуру, когда термометр показывает 37,5). Есть достаточно исследований на тему того, какой препарат лучше, но сейчас не об этом.

Я, как всегда, хочу написать о том, что ко всем таблеткам необходимо относиться сознательно и принимать только по назначению доктора. Безусловно, есть показания — когда противовоспалительные средства действительно нужны, но если говорить о побочных эффектах, то:

— НПВП увеличивают проницаемость кишечника в 44-70% случаев;

— воспаление кишечника — в 60-70%;

— приводят к нарушению всасывания нутриентов (мальабсорбции) —в 40-70%;

— некоторые НПВП (индометацин, диклофенак) увеличивают продукцию супероксидов — свободных радикалов;

— некоторые НПВП нарушают гомеостаз и ассоциированы с синдромом избыточного роста грамотрицательных и анаэробных бактерий.

Всегда есть способы, которые помогут вам справиться с вирусами и температурой: полноценный сон и отдых, обильное питье, сбалансированное питание, проветривание комнаты и избегание толпы, особенно больничной.

И помните, что 70% иммунных клеток находится в кишечнике.

70% иммунных клеток находится в кишечнике

А теперь поделюсь лайфхаками: как можно выздороветь очень быстро, если начать действовать при первых симптомах простуды. Но помните, что лечение индивидуально подбирается доктором, а это — лишь общее направление.

1. Пить достаточно воды. Это важно.

2. Сон — не меньше 8 часов, ложиться до 22.00.

3. Витамин С — 500 мг 4 раза в день через каждые 3 часа.

4. Цинк — 50 мг 2 раза в сутки (помогает только при первых симптомах, будьте осторожны с дозировкой и длительностью приема).

5. Пробиотик — 30 млрд единиц 2 раза в сутки.

6. Витамин Д3 — 5000 МЕ ежедневно.

7. Орошение слизистых (нос/горло) морской водой или солевым раствором — каждые 2 часа.

8. Ягоды или пюре из ягод (черноплодная рябина/черная смородина/голубика) — 200-400 грамм в сутки.

9. NAC (N-acetyl L-cysteine) — 600 мг 2 раза в день.

10. Хорошо мыть руки под проточной водой.

11.️ Убрать из рациона сахар.

12.️ Много улыбаться.

13.️ Есть по потребности.

14.️ Проветривать комнату.

Курс рассчитан максимум на пять дней. Но, перед тем как начать, желательно проконсультироваться с вашим доктором: возможна индивидуальная чувствительность к препаратам или противопоказания.

Текст публикуется с разрешения автора

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