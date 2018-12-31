Большой замкнутый круг. Записки из кругосветного путешествия

Как я отправился в кругосветное путешествие по канонам Лондонского Королевского географического общества, что означает за год пересечь три океана и побывать на шести континентах без авиаперелетов

Мой запланированный путь вокруг света – это не только самая большая мечта, красивые страны, фото, видео и впечатления. Это еще и целый ворох организационных проблем, связанных прежде всего с маршрутом и логистикой. Поделюсь самой большой: имя ей – Тихий океан.

Путешествовать я могу любым способом, кроме авиаперелетов. Гигантский, самый большой океан Земли, планирую пересекать в феврале-марте 2019. 16 февраля возвращаюсь из Антарктиды, затем двигаюсь вверх через Чили и оттуда выхожу в океан. На чем? Вот тут-то и начинается самое интересное.

Вариантов, как пересечь Тихий океан, по сравнению с Атлантикой, несопоставимо меньше. Вот они.

Парусная яхта

Подготовлена под океанский переход, с капитаном и экипажем, который готов выйти именно в это время со мной, и за полтора-два месяца пройти этот путь.

Круизный лайнер

В этом случае проблем меньше, комфорта больше. Однако не бывает же все гладко, тем более – в кругосветке. Есть два «но». Первое – цена. Просто космос! Чтобы пройти два сегмента Чили – Французская Полинезия (Океания) и Французская Полинезия – Новая Зеландия, нужно заплатить $16–18 тыс. Если добавить сегмент до Австралии, прибавляйте к цене еще $4–5 тыс. Итого весь Тихоокеанский путь обойдется в $20–25 тыс. за каюту на лайнере.

Второе «но» – корабль, который идет из Южной Америки через Океанию в Австралию в феврале/марте/апреле 2019 года, только один. То есть, есть лишь единственный вариант, и вот с такими ценами.

Контейнеровозы

Круто, брутально, «тру». Я так планирую пройти этап Австралия – Азия, но на этап Транспасифик контейнеровозов нет. Совсем. Не ходят они по этому маршруту в это время.

Итак, больше всего надежд я возлагал на парусную яхту. Списывался на форумах, писал в яхт-клубы Чили, Австралии, Новой Зеландии и Америки, размещал объявления по набору экипажей на мировых сайтах-агрегаторах.

Но подходящей яхты, капитана и экипажа не находил, как ни искал.

Месяц за месяцем я продолжал шерстить интернет, списываться с карго-компаниями, но кругосветка уже началась, уже даже Европу проехал и в Африку ступил, а вопрос с Тихим океаном все оставался открытым, и давил, давил своей неопределенностью.

Я принял как факт, что реальных вариантов, кроме лайнера за космические деньги, нет. Беру все три сегмента: из Чили в Австралию через Французскую Полинезию и Новую Зеландию. Казалось бы, вопрос решен, можно с облегчением выдохнуть, куплено место на корабле через весь Тихий океан – но главный подвох ожидал впереди!

Та самая проблема, которая до сих пор не решена. Виза во Французскую Полинезию.

Корабль, на котором я иду, по пути следования будет останавливаться на многих островах: от острова Пасхи до Французской Полинезии. В последнюю нужна специальная виза. Да, вы все правильно понимаете: во Францию украинец может поехать по безвизу с биометрическим паспортом, а во Французскую Полинезию – нет.

По Французским заморским территориям есть три условия в получении визы:

Виза должна получаться только по месту жительства, то есть в Украине; Заявку и биометрические данные сдает только лично заявитель; Виза может быть получена не ранее, чем за три месяца до въезда на эту океанскую территорию.

Все это – как три огромные палки, вставленные в колеса моего велосипеда.

Заранее эту визу в Украине французское посольство мне отказалось оформить. Находясь в пути, уже на третьем континенте, просто физически нереально приехать в Украину без перелётов, оформить все документы и вернуться обратно. Этот путь займет столько времени, что полетит к черту весь запланированный маршрут Большого Круга, корабль в Антарктиду, и Тихоокеанский корабль за $25 тыс., кстати, тоже.

Разумеется, я не сидел на месте. Делал все возможное, что в моих силах в данных обстоятельствах. Нашел микроскопическую лазейку, во французских законах. Мой шанс.

30 часов на автобусе, жуткая граница, другой мир – и привет, Мехико-сити

Дело в том, что согласно Правительственному Декрету Франции в исключительных случаях заявителю может быть выдана виза для посещения территорий Франции не по месту его (заявителя) проживания. Вопрос исключительности каждого случая рассматривается лично соответствующим консулом той страны, где подана заявка. Понимаю, что такую визу, если теоретически и могут поставить где-то, то только в США.

Пересекаю США, приезжаю в Хьюстон, в визовый центр Франции, отдаю все документы, объясняю ситуацию. А в ответ «we are deeply concerned» и кивок, мол, ничем не могут помочь. «Такие вопросы решаются в Вашингтоне», – учтиво, но безапелляционно твердили мне сотрудники визового центра.

Готовлю огромное письмо консулу в Вашингтон, собираю талмуд различных обоснований, что мой случай – и есть тот самый исключительный. Отправляю. Никакой реакции. Отправляю второе, дополненное письмо – ноль ответа.

Дни идут... Пишу запросы на двух языках, обрываю телефоны в Вашингтоне, в Хьюстоне, в посольстве в Украине – ноль продвижения.

Все все понимают и даже переживают, но вопрос «исключительности» случая решается лично консулом Франции в Вашингтоне.

Понимаю, что сидеть на месте и ждать манны небесной можно долго, только вот времени у меня совсем нет. Принимаю решение рвануть в Мексику, и попытаться там во французском консульстве получить эту визу. 30 часов на автобусе, жуткая граница, другой мир – и привет, Мехико-сити. Каждое утро осаждаю французское консульство в Мексике с просьбой-требованием-надеждой выдать мне визу во Французскую Полинезию. Результат, догадываетесь, какой? Время идёт…

Снова пересекаю границу Мексики и США, теперь уже в обратном направлении. Двое суток пути на автобусах. Пробиваюсь в визовый центр в Хьюстоне – отказываются ставить визу. Однако удается добиться того, что мои документы отправят в Вашингтон. Там консул единолично решает судьбу моей кругосветки.

Идет двадцатый день задержки путешествия. Теперь я еще и без паспорта. Застрял в Техасе, ожидая хоть какого-то ответа из Вашингтона. Откровенно говоря, к этому моменту терпение заканчивается, да и равнинный Техас порядком успел надоесть.

Принимаю решение отправиться в Вашингтон. Фактически иду ва-банк, потому что иного варианта, кроме как пробиваться лично к консулу – не вижу. Если пробьюсь, мне и 30 секунд хватит, чтобы переломить недопонимание, вовлечь и убедить.

И, наконец, понедельник, 9 часов утра, Вашингтон. Консульство. Два часа доказывания, объяснений, отказа покинуть здание, и вот я пробиваюсь к консулу, который уже в курсе моей ситуации. 11:17 – встреча с консулом, 12:46 – решение о визе!

Можно ли радоваться? Да черта с два! Консул обещает поставить визу, но пока документы проведут по системе, пройдет целый день, а ждать я уже не могу никак. Предлагаю решение: пока я выезжаю в сторону Техаса, чтобы не терять времени, в посольстве мне оформляют визу и отправляют премиум авиа-доставкой в Хьюстон, за мои, разумеется, деньги.

Пока я доеду до Хьюстона – паспорт с визой уже должен быть там.

День спустя, обессиленный после бесконечных дорог США, захожу в визовый центр в Хьюстоне. Здесь меня уже хорошо знают… Отдают конверт с паспортом, говорят, нужно подождать. Падаю на пластмассовый стул. Жду. Через 20 минут приходит девушка, отдает мне конверт и просит подписать какие-то бумаги. Подписываю, начинаю открывать конверт. «Нет-нет-нет!», – резко жестикулирует она. – «Конверт вы можете открыть только за пределами этого здания». Выхожу. Иду к лифту. Один. Не открываю и там. Холл. Прощаюсь с охранником на рецепции. Надеюсь, что навсегда. Выхожу на улицу. Делаю глубокий вдох. Успокаиваю дыхание. Открываю конверт. Достаю паспорт... Дальше – на видео!

Эта история – не столько о визе как таковой, она – о множестве смыслов. О том, что не стоит сдаваться даже в борьбе с бюрократической и визовой махиной. О том, что сложности даются нам для чего-то. О том, что люди – прекрасны!

Мои друзья и просто знакомые оказали такую поддержку – моральную и фактическую – что была твердая уверенность: мы сможем сдвинуть этот визовый валун преткновения вместе. Я безмерно благодарен каждому.

Теперь придется нагонять простой, чтобы успеть сесть на лодку в Панаме и перебраться на ней в Колумбию. Наземных границ там нет, и других вариантов, кроме как успеть пересечь восемь стран за 11 дней, тоже нет. Прорвёмся!

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