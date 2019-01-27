Бронируйте столик. Пять ресторанов, в которых стоит побывать

Успешный киевский ресторатор называет впечатлившие его заведения

Peter Luger (Нью-Йорк, США)

Этот стейкхаус расположен Бруклине, и ему более 130 лет. Последние три десятилетия это заведение считается лучшим мясным рестораном Америки, согласно популярному ресторанному рейтингу Zagat. Рекомендую.

Nusr-Et (Стамбул, Турция)

Еще один стейкхаус. Это интересный, вкусный и очень популярный сейчас ресторан. Шеф-повар и собственник Нусрет Гекче, известный под псевдонимом Salt Bae, своей манерой присаливать стейк при подаче добавил шоу в обычный стейкхаус. Это интересно.

Steirereck (Вена, Австрия)

Один из лучших ресторанов мира по версии The World's 50 Best Restaurants. В Steirereck я ел лучшее в моей жизни блюдо из голубя и получил невероятный опыт ресторанного сервиса.

Hide (Лондон, Великобритания)

Это новый ресторан Евгения Чичваркина. Заведение мне понравилось, поскольку люблю красивые рестораны, в которые вложено много энергии, души и денег. К тому же, заведение уже получило первую звезду Красного путеводителя Мишлен.

La Coorniche (Аркашон, Франция)

Ресторан расположен в одноименном отеле, построенном в 1930 году в традиционном Баскском стиле с видом на самую большую песчаную дюну Европы — дюну Пила — и Атлантический океан. В меню ресторана — свежайшие морепродукты Атлантики и улов с собственной устричной фермы.

Текст опубликован в журнале Новое время №2 от 24 января 2019 года. Републикация полной версии запрещена

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