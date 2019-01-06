Четыре столпа успешной карьеры. Блог Дариуса Фору

Найти работу своей мечты можно, создав ее самостоятельно

Вероятно, не меньше половины своего времени бодрствования вы проводите на работе, идя на работу или думая о работе. И, откровенно говоря, это еще довольно скромный процент. У большинства из нас работа отнимает почти 80% времени и энергии. Она постоянно занимает наши мысли.

Неудивительно, что каждый второй человек недоволен своей карьерой. Мы продаем наше драгоценное время, получая взамен разочарование и деньги. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Четыре года назад я тоже был разочарован своей работой. И поскольку работа играет столь важную роль, вся моя жизнь казалась мне дерьмом.

Я не говорю, что вы должны быть в непрерывном восторге от того, что вы делаете, а ваша карьера должна быть одной большой вечеринкой. Нет, случаются дни, когда мне тоже не нравится моя нынешняя работа. Но сейчас я на 100% доволен тем, как трачу свое время.

Догадываетесь, к чему я клоню? Успешная карьера зависит от множества факторов, которые вы должны отрегулировать. В противном случае вы придете к тому, что возненавидите собственную жизнь. В частности, я выяснил, что успешная карьера держится на четырех столпах.

Большинству из нас удается опереться только на один или два из них. Но и вы, и я знаем: на нестабильной основе конструкция долго не продержится. Если для фундамента необходимы четыре сваи, вы не сможете обойтись двумя. Возможно, вам хватит трех, но если вы хотите построить дом, который простоит десятилетия, разумно использовать все сваи. То же самое касается и нашей работы.

Вот четыре столпа успешной карьеры. На скольких из них зиждется ваша?

Столп первый: вознаграждение

То, сколько вы получаете за свою работу, заставляет вас чувствовать себя значимым — вот в чем суть вознаграждения. Деньги — это не о статусе и не о материальных вещах. Когда вы делаете работу, имеющую ценность, вы должны быть вознаграждены за это. Вот к чему я стремлюсь.

Но в то же время нужно напоминать себе о том, чтобы не увлекаться. Погоня за деньгами ради получения большего количества денег никогда не заканчивается хорошо. Научиться управлять своими деньгами — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для себя.

Когда вы начнете накапливать то, что зарабатываете, вы будете меньше переживать о своем будущем. А когда вы почувствуете себя увереннее, вы сможете лучше работать. Это поможет вам зарабатывать больше.

Столп второй: работа

Если на первом месте для вас будет заработок, а не то, что вы делаете, вы вряд ли будете удовлетворены вашей карьерой. Иногда люди могут годами заниматься ненавистной работой ради того, чтобы заработать достаточно денег.

Мне это не подходит, потому что время я ценю больше, чем деньги. Я хочу быть уверен, что каждая минута из тех, что я посвящаю своей работе, принесет мне удовлетворение. И да, трудностями, возникающими в работе, тоже можно наслаждаться.

Вы можете научиться любить трудности. Но есть одно условие: вы должны верить в то, что вы делаете. В противном случае все это будет казаться вам пустой тратой времени. Хорошая новость заключается в том, что вы сами наполняете смыслом свою работу.

Столп третий: стиль жизни

Я пробовал разные варианты: постоянные командировки, жизнь в большом городе и тихая жизнь. Мне больше нравится последний, поскольку он соответствует моей личности и текущим целям. Если вы не любите путешествовать — не становитесь бизнес-консультантом в крупной фирме. Это звучит как само собой разумеющееся, но вы будете удивлены, узнав, сколько людей ненавидит образ жизни, продиктованный их профессией.

Время я ценю больше, чем деньги

Не любите сверхурочную работу? Не работайте в стартапах. Вот как все просто. Но вы должен быть честны с собой. Большинство из нас пытается обманывать себя: «Я привыкну к двухчасовой поездке на работу». Нет, не привыкнете.

Следовательно, выбирайте работу, которая соответствует вашему стилю жизни. И она может быть разной на разных жизненных этапах. Когда вы молоды, вы не против того, чтобы жить в большом городе и постоянно бывать в обществе. Но когда вы хотите создать что-то настоящее, у вас не остается на это времени. Вам нужно работать, есть, спать, и снова по кругу. В этом случае лучше жить более скромно в небольшом городке.

Столп четвертый: вклад

Мы все хотим чтобы наша работа позволяла нам чувствовать себя ценными и значимыми. Вам не обязательно менять мир или помогать миллионам людей. Большинство из нас хочет лишь внести свой ощутимый вклад.

Реальность такова, что в большинстве организаций лишь небольшая часть людей обеспечивает большую часть результатов (Закон Прайса). Понимая это, мы должны поставить себя в то положение, которое сделает нас ценными. Не только ради денег или статуса. Суть Закона Прайса — во вкладе. Мы все должны внести ощутимый вклад, чтобы почувствовать себя состоявшимися. И поэтому вы не обязательно будете стремиться к тому, чтобы стать самым важным человеком в вашей организации. Но вы захотите, чтобы по вам скучали, когда вы не приходите на работу.

«Так как же мне найти такую работу?»

Хотел бы я дать вам простой ответ. Но правда в том, что мы живем в конкурентном мире. Подумайте — разве не каждый мечтает об идеальной карьере? Ответ — «Конечно!».

Так почему же так много людей занимается ерундой? Я не думаю, что это зависит от того, насколько они умны, симпатичны или круты — все дело в готовности что-то делать.

Чтобы получить работу своей мечты, вы должны пойти и создать ее. Нет универсального ответа для всех. Вы должны начать с нуля и превратить ничто в нечто.

Однажды я понял, что идеальную работу создают, а не находят: это все изменило. Так что перестаньте искать то, что вы ищете, и начните создавать это.

Перевод НВ

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