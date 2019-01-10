Для тех, кто видел все. Чем удивит путешественников Аддис-Абеба. Блог Константина Стогния

Дорожное движение в Аддис-Абебе представляет собой саморегулируемую систему, а самая популярная марка машин здесь — синие Жигули

Аддис-Абеба, столица Эфиопии и одна из самых высокогорных столиц мира, расположена на высоте около 2400 метров над уровнем моря. Это накладывает отпечаток на жизнь города. В долинах может быть 30-35 градусов жары, а в Аддис-Абебе тем временем все ходят в кофтах и куртках. Некоторые туристы, зная, что летят в африканскую страну, смотрят на температуру в Эфиопии и попадаются на этот крючок — не зная, что в Аддис-Абебе будет намного прохладней.

В Аддис-Абебу едут те, кто на земном шаре уже все посмотрел. Международный аэропорт Боле, как это бывает в африканских странах, встречает какой-то опустошенностью: кругом разобраны ящики, бродят непонятные люди, и посреди этого всего — вывернутый наизнанку багаж. Отправляясь в Аддис-Аббебу, нужно понимать, что это не та страна, куда туристы едут на культурный отдых. Рекомендую мобилизоваться и сразу присматривать за своими вещами. Потому что ответ всегда один: «Чемодан рассыпался в дороге, вещи разлетелись. Да, половины нет, ну, что тут сделаешь?» Лучше заранее перемотать багаж скотчем, так будет безопаснее.

На выходе из аэропорта, по дороге к такси, туристов пытаются перехватить странные личности. Не советую соглашаться на их предложения. Рядом находится парковка, на ней люди с бейджиками, много вооруженной охраны, и лучше брать машину там. У всех водителей цена примерно одинаковая. Платить можно в местной валюте (быр) или в долларах. В аэропорту есть обменник, как обычно с невыгодным курсом.

Тем, кто хочет посмотреть Эфиопию, сразу скажу, что страна эта удивительна, прежде всего, своими племенами. Самое известное племя, мурси, живет на востоке. Его называют самым воинственным на земле. Попасть в него довольно сложно, поэтому редкие туристы обычно едут в небольшой городок Джинка на юг. Вокруг него есть деревни, в которых живут очень красивые люди — хамеры. В выходные дни работает рынок. Там хамеры собираются, торгуют, обмениваются новостями и товарами. Этим пользуются туристы, чтобы поближе с ними познакомиться.

Это фигурки удивительных животных и птиц, вырезанные из не менее удивительных пород деревьев

На севере Эфиопии находится удивительный город Лалибэла. Он известен христианским храмом, высеченным в камне. Местные священнослужители утверждают, что после того, как был разрушен Иерусалимский храм, все его реликвии перевезли в Лалибэлу. Говорят, среди них есть и обломок Ноевого ковчега. Но когда мы попросили разрешения снять его, ответ оказался отрицательным. Дескать, сейчас не та ситуация, в стране наступление на христианские реликвии. В любом случае, храм достоин того, чтобы его увидеть. Это объект мирового значения, который я мог бы сравнить разве что с Петрой, высеченной в скале в Иордании.

Но и центр, и база любого путешествия, естесственно, будет находиться в столице. Тоже очень колоритный город. Первое впечатление — вся Аддис-Абеба сплошь в заброшенных стройках. Куда бы ты ни шел, постоянно шагаешь по строительному мусору. И посреди этой грязи возникают какие-то торговые центры. На входе — обязательно рамка и охранники. Всех проверяют, только в отличие от аэропорта, не так тщательно.

Меня попросили достать все из карманов, при этом за спиной так и остался висеть рюкзак. Когда я проходил сквозь рамку, в нем что-то пищало, но на это никто не обратил внимания. Мне кажется, охрана в торговых центрах больше для вида, или, возможно, они работают с подозрительными людьми, а к туристам относятся снисходительно.

Честно говоря, я не знаю, что можно выбрать в магазинах Аддис-Абебы. Все продукты очень сомнительного качества, вещи — как из секонд-хенда. Только вывески красивые. Обычно в каждой стране я люблю выбирать очки, футболки и кроссовки, но в этот раз меня вообще ничего не зацепило. Мода в городе – 20-30-летней давности. Новинок нет, они просто сюда не доходят.

Единственное место для шопинга — дорогие сетевые гостиницы, в которых есть зоны бутиков. Вот в них можно найти хорошие вещи. Правда, цена будет раз в 10-15 выше, чем в любом европейском аэропорту. Только один раз я увидел покупателей — китайских туристов, которые приобретали местную национальную одежду, какие-то расшитые халаты. По-видимому, это единственное, что в ходу у туристов.

А вот что, на мой взгляд, заслуживает внимания — так это местные сувениры, которые продаются прямо на улицах. Чаще всего это фигурки каких-то удивительных животных и птиц, вырезанные из не менее удивительных пород деревьев. Вот такие вещи можно смело привезти в подарок. Купить их можно и на городском рынке, который называют самым большим в Африке. Должен сказать, что на нем достаточно опасно находиться — нужно соблюдать меры предосторожности. Советую не уходить в узкие улочки, где нет туристов, и где обитают представители самых низших слоев общества — обшарпанные, полуодетые. В лучшем случае они могут просто вырвать ваши вещи и убежать. Конечно, гоняться за ними никто не станет. Но если не сворачивать в закрытые и опасные переулки, на самом рынке можно найти неплохие сувениры.

Знакомиться с центром города лучше всего пешком. Потому что пробки а Аддис-Абебе отчаянные, в них можно простоять несколько часов. Движение в городе довольно странное. Несмотря на присутствие некоторых дорожных знаков, люди ездят, кто как может, и кто как хочет. Но удивительная штука – за две недели нам ни разу не встретилась дорожная полиции. Мне кажется, местное доржное движение — это некая саморегулируемая система. С одной стороны, никто не соблюдает правила, а когда хотят повернуть или влиться в поток машин – просто сигналят. А с другой стороны, если видят, что тебе искренне надо, пропустят даже в самой жесткой пробке. То, как жители Адисс-Абебы научились друг друга понимать и взаимодействовать в таких тесных потоках, не раз вызывало у меня удивление.

Если все-таки вы решили воспользоваться такси, советую вызывать его из отеля. Впрочем, и это не гарантирует качественного обслуживания и соблюдения договоренностей. Однажды с нами приключилась такая история. Нужно было подъехать в компанию, которая обеспечивала переводчика во время экспедиции в племя мурси. Предварительно мы созвонились и выяснили, что это обойдется примерно в 300 эфиопских быр (1 быр равен 1 гривне, очень легко считать). Мы попросили на ресепшен вызвать такси. Но когда машина приехала, водитель назвал свою цену — 1000 быр. Мы говорим консьержу, дескать, нет, не поедем. Тот передает водителю, который начинает спорить и потихоньку сбрасывать цену — 700, 600. В итоге я предложил 400, и он, нехотя, поехал.

Когда мы добрались до места, цена снова взлетела до 700 быр. Мы, конечно, дали 400. Водитель страшно ругался и выбросил наши деньги через окно. Назревал скандал, на нас начали оглядываться прохожие… И только когда таксист увидел, что мы спокойно уходим, он собрал деньги и уехал.

Можжевеловая настойка спасает от малярийных комаров

В Аддис-Абебе туристу постоянно надо чувствовать эту грань — не дать себя обмануть и при этом не угодить в полицию. Но деньги наперед точно давать не следует. Вместе с тем нам попадались и хорошие таксисты, которые называли вменяемую цену. Если она была ниже 100 быр, мы садились, не торгуясь. Кстати, одно из самых интересных впечатлений от Аддис-Абебы — местные машины. Когда я впервые их увидел, то подумал, что мы попали в Советский Союз времен моего детства. Потому что куда ни глянь – все Жигули, синего цвета, первая модель.

Водой в городе надо пользоваться очень осторожно. Лучше только бутилированной. Кроме того, перед поездкой обязательны прививки от желтой лихорадки и малярии. А в южных районах водится еще и муха цеце, которая вызывает сонную болезнь. После ее укуса можно и не проснуться. Как считают местные племена, именно муха цеце оберегает их земли от чужаков. При этом муху буквально притягивает белая одежда. То есть на юге Эфиопии носить белое точно не стоит, и даже находясь в Аддис-Абебе, тоже нежелательно.

Я видел в городе много ресторанчиков, напоминающих наши кафе — пластиковые столы, стулья. Рекомендую сразу проходить в зал и заглядывать на кухню: бывает, что вместо нее — просто помойка. Воду берут неизвестно откуда, тут же на полу все разделывают. Лучше не рисковать. Проще заплатить больше, чем попасть с неприятную историю с отравлением. В хороших гостиницах туристам дают путеводители, в которых специально обозначают места, куда безопасно ходить и где безопасно питаться. Мы побывали в одном таком ресторанчике в центре города. Очень атмосферное место, можно ходить по залу и выбирать себе еду.

На мой взгляд, в Эфиопии много индийской кухни. Во всяком случае, я местную кухню от индийской почти не отличал. Может, блюда не такие острые, но набор ингредиентов практически тот же: лепешки, перетертое мясо, перетертые травы, соусы. Спиртные напитки в Аддис-Абебе не очень популярны — все-таки Африка, жарко. Джин-тоник заказывают только туристы. Впрочем, его продают повсюду еще и потому, что можжевеловая настойка защищает от некоторых болезней и… спасает от малярийных комаров. Когда человек выпивает, температура его тела немного повышается и малярийные комары, подлетая, «думают», что он уже заболел и не кусают. Так что спиртное в Аддис-Абебе если и пьют, то, скорее, с медицинской целью.

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