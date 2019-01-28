Дорожные происшествия. Три причины посмотреть фильм Зеленая книга

Роуд-муви, основанный на реальных событиях, выдвинут на Оскар в пяти номинациях

На днях в Украине состоялась премьера ленты Питера Фарелли Зеленая книга.

Да, это тот самый Фарелли, который на пару с братом Бобби сделал когда-то кинохит Тупой и еще тупее.

Зеленая книга, возможно, прославится не меньше, чем простенькая комедия. 25 февраля картина может получить Оскар — фильм номинирован в пяти категориях. А Золотой Глобус он уже получил — в номинации Лучший фильм — комедия или мюзикл.

Сюжет Зеленой книги прост. В начале 60-х годов прошлого века трое музыкантов отправляются на гастроли по Америке с водителем Тони Валлелонгой. Это еще не та Америка, которую мы знаем сегодня. Здесь вам и гостиницы для темнокожих, и драки в барах с местными, и не очень честные полицейские. Всего в фильме будет предостаточно. Но берет он, конечно, совсем не этим.

Первое. Эта тема уже была в фильме Феллини И корабль плывет. Даже в популярном Титанике коснулись этой темы — отношений простых людей и элиты. Американский философ, наш современник Майкл Сэндэл утверждает, что в одной очереди должны встречаться все — и конгрессмен, и уборщица, и полицейский, — если мы хотим оставаться обществом. Как говорил один мой сослуживец, офицер-десантник, иногда нужно, чтобы в одном окопе оказались банкир, депутат, агроном и учитель. В фильме Зеленая книга в одно авто сажают пианиста, играющего классическую музыку, и вышибалу из обычного американского бара.

Иногда нужно, чтобы в одном окопе оказались банкир, депутат, агроном и учитель

Второе. И фильм Черный куклуксклановец из предыдущего моего обзора, и вот теперь Зеленая книга так или иначе касаются борьбы чернокожих американцев за свои права. Такое впечатление, что американцы стремятся то ли покаяться, то ли отмолить грехи своих предков — за скотское отношение к чернокожим в течение нескольких веков. Это отчасти напоминает Германию после Второй Мировой — то же самое желание извиниться за своих предшественников.

И третье. Способность человека меняться. Самосовершенствоваться. А изменившись, подтягивать за собой других. Не то чтобы сюжет картины строился только на этом, но это невозможно не заметить.

Я не думаю, что это только история путешествия по Америке трех музыкантов и одного водителя. Это еще и история их путешествия внутрь самих себя, где каждый герой пытается понять, кто он, на что способен, и где настоящие пределы его личности. «Если я недостаточно белый и недостаточно черный, то тогда скажи мне, кто я?!», — спрашивает Дон Ширли у своего водителя Тони.

Эта история в тысячный раз повторяет нам: нет ничего важнее, чем любовь. И мы можем принять любого человека. Достаточно услышать и простить его. И не важно, какое у него образование, какого цвета кожа и сколько денег в кармане.

Видеообзор

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