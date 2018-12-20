Главный фактор успеха. Как добиться своего с помощью одной привычки, – американский писатель Энтони Мур

Есть множество людей более одаренных и благополучных, чем вы, но главный фактор успеха зависит только от вас

Я не особенно талантлив. Есть писатели, которые гораздо лучше меня. Кроме того у них лучшее образование, лучшие связи, лучшие идеи и, возможно, более сексуальный пресс, чем у меня.

Но там, где другие авторы превосходят меня талантом, я полагаюсь на свою единственную «тяжелую артиллерию»: мое навязчивое стремление действовать каждый божий день.

Видите ли, что я выяснил: последовательность перекрывает талант. Последовательность перекрывает добрые намерения. Последовательность перекрывает удачу. И хотите узнать настоящий секрет? Последовательность перекрывает даже качество.

Все верно. Я регулярно и последовательно опережаю тех, чья работа гораздо качественнее моей.

Как? Очень просто: я более последователен, чем они. Тогда как они время от времени привлекают к себе внимание великолепными произведениями, я постоянно поддерживаю высокий интерес своими непрерывными действиями.

Последовательные, дисциплинированные действия — главный определяющий фактор вашего успеха. Прекрасная новость для нас с вами: это означает, что отсутствие таланта можно преодолеть, практикуясь каждый день.

Упорство — отличная замена таланту

В своей автобиографии Стив Мартин, один из самых известных и успешных стендап-комиков в истории, описал скромное начало своей карьеры — нелепые магически-комические представления, с которыми он выступал перед прохожими в пыльном второсортном парке развлечений.

«Я не был талантлив от природы, — пишет он. — Однако попытки обойти эту небольшую проблему сделали меня изобретательным». Мартин провел в парке развлечений годы, осваивая ремесло, отрабатывая свои номера буквально тысячи раз, до четырех выступлений в день.

«Я вел скрупулезные записи того, как реагировали на каждую мою шутку. «Отлично!» или «Громкий смех» или «Тишина» — я записывал, а затем делал выводы, как можно было бы улучшить шоу в следующий раз», — вспоминает Мартин о своей работе.

После многих лет практики, доработки, переделки и практики, он начал очень быстро делать очень большие шаги. За пару лет он стал ведущим мировым комиком.

«Упорство — отличная замена таланту», — утверждает Мартин.

Последовательность и дисциплина являются важнейшими определяющими факторами вашего успеха. Насколько вы последовательны и дисциплинированы, зависит от вас.

Как вставать рано утром, читать больше и становиться сильнее, не сдавшись на полпути.

Как сделать то, что вы давно пытаетесь сделать, но неизменно терпите неудачу?

Сделав это сегодня. Вот и все.

Это то, что я постоянно повторяю своим клиентам. Они ждут помощи в том, чтобы изменить свое поведение, избавиться от старых привычек, таких как прокрастинация и лень, и начать новые, такие как писательство и ведение бизнеса.

«Как это сделать? — спрашивают они меня. — Мне нужна помощь, я не знаю, как с этим справиться. У меня всегда все хорошо поначалу, но через пару недель я бросаю и становлюсь прежним собой».

Ответ несложный, я говорю им: просто сделайте это сегодня.

Посвятите этому всего несколько минут. А завтра продолжим разговор. Но не думайте о том, чтобы написать книгу, привести в порядок целый захламленный дом или заработать на своем бизнесе $10 тыс. за один-единственный месяц.

Начните с того, что напишите 500 слов и нажмите «опубликовать» (или 100 слов, или даже 50).

Начните с того, что потратьте пять минут на отмывание кухонного стола. Начните с того, что добавьте свою первую ссылку Amazon Affiliate.

Так у вас заведется новая привычка. Поддерживать ее — уже другая история, но даже самым дисциплинированным людям в мире тяжело дается поддержание чего-либо без дополнительных усилий. Вы делаете это один раз, и валун катится на несколько дюймов вперед. Завтра вы делаете это снова, и валун катится еще на несколько дюймов. А с валунами дело обстоит так, что их легче толкать, когда они начинают катиться.

Как можно просыпаться каждый день в 5 утра? Или читать по часу каждый день? Или ходить в тренажерный зал три раза в неделю? Начав понемногу это делать сегодня.

«95% нашего общества снова и снова терпят неудачу в том, чтобы начать заниматься спортом, бросить курить, улучшить свой рацион, придерживаться бюджета или соблюдать любую другую полезную привычку, которая могла бы улучшить их качество жизни. Почему? Многие не осознают, что хотя первые 10 дней кажутся невыносимыми, это временное ощущение», — Хэл Элрод.

Действие приводит к четкости.

Если вы не знаете, что делать, просто сделайте хоть что-то.

Большинство людей застряли в своих посредственных обстоятельствах, производя больше жалоб и волнений, чем реальных действий. (...)

Я пишу на протяжении пяти лет. Первые 4,5 года я пребывал в постоянной растерянности и не знал, о чем писать. Мне казалось, что у меня писательский блок, я не мог наскрести у себя в голове больше одной или двух идей. Моей работе очень не хватало четкости.

Что положило этому конец? Последовательные, дисциплинированные действия. В мае 2017 года я писал по одной статье каждый день. Они в основном были ужасны. Плохая структура, сбивающие с толку заголовки, полные самовлюбленности дневниковые записи.

Но это нормально — моей целью было не качество, а действие. И действие привело к четкости. Публикуя хоть что-то, я сделал больше, чем если бы не делал ничего. Я увидел, как некоторые из статей стали набирать обороты. Я продолжил эти идеи и воспроизвел эту структуру в следующем месяце. Я начал с 1 тыс. просмотров в мае и дошел до 25 тыс. просмотров в июне. Эта цифра выросла еще в два раза пару месяцев спустя.

Не позволяйте вашей слабости управлять вашей жизнью

Совсем небольшое действие может очень быстро привести к огромным результатам.

Действие приводит к четкости. Если вы чувствуете себя застрявшим или неуверенным, лучшее решение — действовать последовательно. Это заставит вас двигаться и поможет определить верное направление, даже если начинается все с пары шагов.

Невозможно стать успешным, если вы продолжаете искать оправдания.

Правда в том, что оправдываться легче, чем двигаться вперед.

Вот почему столько людей застряли в посредственности. Они выбрали более легкий путь, и хотя он проще, эта дорога неизменно приводит к обманутым надеждам и большим разочарованиям.

Джим Рон, автор бестселлеров и один из величайших мотивационных писателей 20-го века, сказал: «Мы все должны страдать от одной из двух вещей: боли дисциплины или боли сожаления». Других вариантов нет, и оба требуют энергии — так почему бы не выбрать боль дисциплины? Этот путь ведет к достижению выдающихся целей, тогда как второй — к разочарованию и неудовлетворенности.

Невозможно добиться желаемого успеха, если вы продолжаете оправдываться. Всегда найдется предлог для того, чтобы не действовать, и большинство людей воспользуется им. (...)

Если вы будете действовать, как все — находя те же оправдания, выбирая развлечения вместо обучения, идя легким путем — вы окажетесь там же, где окажутся все остальные, продолжая цикл посредственности.

Если вы хотите того, чего нет у других, вы должны делать то, что не делают другие. Прекратите оправдываться и начните развиваться.

Один поход в спортзал не приведет вас в форму.

Написание одной статьи не сделает вас писателем. Композиция Smoke on the Water, разученная за полдня с помощью видеоурока, не превратит вас в гитариста. Час игры в Duolingo не позволит вам сразу же заговорить по-испански. Вы должны делать это каждый день, если вы хотите добиться выдающихся успехов.

Я не говорю, что будет просто. На самом деле большинству людей ужасно дается последовательность (...) Большинству людей ужасно даются систематические ежедневные тренировки. Но ежедневные занятия — единственный путь к тому, чтобы по-настоящему успешно освоить новый навык.

Каждый день, пока вы будете продолжать двигаться вперед, сотни других будут бросать. Единственная причина, по которой я уверен, что когда-нибудь окажусь в числе лучших писателей в мире, это то, что я знаю, что буду писать каждый день. День, когда я прекращу ежедневную работу, станет днем, когда я начну проигрывать.

Никогда не прекращайте расти. Никогда не признавайте свою слабость и не позволяйте ей управлять вашей жизнью.

Подводя итоги.

В мире множество людей гораздо талантливее вас. Они сексуальнее. Умнее. Богаче. Креативнее. Симпатичнее, обаятельнее, занимают лучшее положение в обществе и лучше выглядят.

Но есть одна-единственная вещь, с которой вы можете справиться лучше, чем они: продержаться дольше них. Искреннее стремление продолжать-несмотря-ни-на-что поможет вам победить более сильного противника, в любом случае.

Есть множество людей, обладающих большими ресурсами, чем вы. У них лучшее окружение, семьи, связи, друзья, больший талант, чем у вас. Но правда заключается в том, что большинство из этих людей не будет последовательно. И хотя другие могут преуспеть только потому, что они с рождения оказались в более благоприятной жизненной ситуации, главный решающий фактор успеха — последовательные, дисциплинированные действия.

В жизни нам всем предстоит выбирать: боль дисциплины или боль сожаления. Выберите путь, который поможет вам достичь желаемых целей.

Перевод НВ

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