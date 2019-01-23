Храм чревоугодия. Как еда стала современной религией

Ресторанные пристрастия способны сказать о человеке не меньше, чем то, какой храм он посещает

Вопрос «ты верующий?» относится к разряду интимных. Такое не спрашивают при знакомстве, на первом свидании, в светских беседах. Гораздо безопаснее обсудить, какие рестораны любишь, какие новые заведения открылись, что интересного пробовал. Но если задуматься, то ваши ресторанные пристрастия способны сказать о вас не меньше, чем то, какой храм вы посещаете.



Еда – вот современная религия, нравится нам это или нет.

А нам это нравится – по крайней мере, мы не против. Меню любимых ресторанов мы изучили лучше, чем священные тексты. Мы делим всех знакомых на единоверцев и еретиков. Первые разделяют наши кулинарные пристрастия, вторые ходят в те заведения, от мысли о которых мы морщим нос.

Эта религия объединяет множество конфессий, порою полярно различных, а также огромное множество самых разных людей.

Кто-то посещает храм, то есть ресторан, чуть ли не ежедневно.

Кто-то захаживает туда лишь по праздникам.

Но всех этих людей объединяет одно: когда речь заходит о еде, они не могут молчать – они начинают проповедовать. И порою столкновение взглядов в этом случае способно привести к самой настоящей священной войне.

Христианин и буддист вполне могут сидеть за одним столом, не конфликтуя друг с другом. Да что там буддист и христианин – даже иудей с мусульманином могут спокойно делить друг с другом хумус. Но стоит одному из них проронить, что он обожает такой-то ресторан, как другой тут же вскочит из-за стола, ломая стулья: как ты можешь ходить в это место! Там же не подают бесплатную воду, туда не пускают с собаками, там суши и пицца, там адский ад! И друзья не схватят его, чтобы оттащить от иноверца – их руки заняты смартфонами с ресторанными рейтингами и ругательными отзывами в Фейсбуке. И компания тут же разделится на две враждующие конфессии, и полетят зубочистки, и будут цитироваться священная книга Мишлена и даже святой Бокюз будет помянут всуе.

И остановить эту великую битву сможет только тот, кто скажет, что недавно он пил «отличное эКспрессо» в кофейне возле дома.

Ад, где грешники томятся в кальянном дыму под страшные стоны, доносящиеся из караоке

У ресторанной религии есть четкая космогония.

Внизу – ад, где грешники томятся в кальянном дыму под страшные стоны, доносящиеся из караоке. Чуть выше – чистилище для заблудших душ, хоть раз осквернивших свое чрево привокзальным беляшом.

Над чистилищем – лимб, место пребывания тех, кто уже не пользуется учебными палочками для суши, но еще не умеет самостоятельно разделать лобстера.

Затем – просвещенные ресторанные гости, регулярно посещающие храм чревоугодия и щедро раздающие критические отзывы, а также советы поварам и официантам.

Над ними парят так называемые «фуди», они же «гастро-энтузиасты» – вместо крови в их жилах текут моднейшие коктейли, а на головах их венки из цветков артишоков.

Выше них – только звездные шефы и обласканные публикой рестораторы, что возлежат на облаках из лайков, вместо арф прижимая к груди сковородки и другие всевозможные награды.

Но даже паря в небесах, следует помнить, что фанатичное поклонение может когда-нибудь закончиться.

Придут новые апостолы и воздвигнут новые храмы.

И тогда, опустившись с небес на землю, ты должен будешь дать ответ: так ли хорош твой стейк без молекулярных технологий, мусса из ягод годжи и жидкого азота?

Ведь, как известно, званных много, а избранных мало.

А самозванных – столько, что ни в одном храме не уместится.

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