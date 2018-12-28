Идеальный вечер с кино. Топ-7 фильмов на новогодние каникулы

Тем, кто не намерен начинать год с просмотра Иронии судьбы и мюзиклов с Сердючкой, посвящается

Ловите список небанального кино на новогодние праздники.

Призрачная красота

Главный герой Говард — рекламщик, работающий в одном из нью-йоркских агентств. Он всегда был душой компании, пока в его жизни не произошла трагедия: молодая семья пережила смерть ребенка. Говард потух, замкнулся в себе. Единственным утешением для него становятся письма, которые он адресует Времени, Любви и Смерти. Друзья молодого человека очень переживают за него и в конце концов придумывают гениальный план: если человек пишет письма в пустоту, то почему бы пустоте ему не ответить.

Внушительный актерский состав, сильный сюжет и невероятное музыкальное сопровождение от композитора Теодора Шапиро. В этом фильме затронуты вечные проблемы, которые человек обычно пытается решить в одиночку. Трогательная романтическая драма станет отличным времяпрепровождением в один из снежных вечеров.

Мой друг Дед Мороз

Преступление — не включить в топ новогодних фильмов трогательную французскую комедию от Александра Коффре. Маленькие и большие верят, что в рождественскую ночь сбываются все мечты. Вот мальчишка Антуан загадал прокатиться на санях Санта-Клауса — и его желание почти сбывается. На балконе дома появляется Он — с бородой и в ярком алом костюме. Однако маленькое уточнение: он — вор, который решил воспользоваться праздниками.

Теперь грабителю-неудачнику придется всеми силами развлекать своего нового друга, дабы тот не догадался, кем является добрый Санта на самом деле. Великолепная рождественская сказка, рекомендованная к семейному просмотру.

Старый Новый год

Новогодняя романтическая комедия от создателя уже культовых Красотки и Сбежавшей невесты Гарри Маршала. Примечательно, что съемки фильма стартовали 31 декабря 2010 года. Именно в этот день на Таймс-сквер над толпой людей поднимается, а затем опускается знаменитый гигантский шар, который символизирует приближение следующего года. За то, чтобы подъем шара прошел идеально, в фильме отвечает героиня Хилари Суонк. Ее линия — только маленький пазл во множестве самых различных историй, из которых состоит «Старый» Новый год. Если шар не упадет, рок-звезда Дженсен не сможет выступить. И тогда он не попросит прощения у Лоры, и та не узнает, что она для него важнее любых гастролей — и так далее. Замечательная романтическая комедия, которая поможет зрителю максимально проникнуться праздничной атмосферой.

Новогодний корпоратив

Пришло время не самой умной американской комедии, но оттого не менее милой. Вице-президент крупной IT-компании грозится закрыть отдел, руководителем которого является ее родной брат. Чтобы не допустить этого, Клэй намерен заполучить важного клиента и приглашает его на новогодний корпоратив.

Теперь в планах у главного героя устроить идеальную вечеринку. Но как показывает опыт, ничего не бывает идеальным, и планы дают трещину. На этом корпоративе будет все: громкая музыка, веселая компания, алкоголь рекой. Семейным фильм вряд ли назовешь, но для просмотра с друзьями — идеальный вариант.

Рождество в заснеженной гостинице

Еще один уютный фильм для зимних каникул. В центре сюжета журналисты Дженна Хадсон и Кевин Дженнер, которые работают в нью-йоркском интернет-издании. Дженна и Кевин — полные противоположности. Она — дисциплинированная, пунктуальная, ее жизнь идет по четкому плану. Он — спонтанный, рискованный, живет одним днем. Но накануне Рождества их сводит работа. Журналисты отправляются в командировку, чтобы написать материал о новогоднем празднике.

Из-за сильного снегопада их самолет экстренно садится в городе под названием Санта Клаус в штате Индиана. Они вынуждены остановиться в маленьком отеле, который содержит пожилая семейная пара. Здесь их ждут соревнование за лучший материал, борьба за сохранение отеля и, несложно догадаться, симпатия друг к другу.

Отель Гранд Будапешт

Уэс Андерсон — один из самых ярких и оригинальных режиссеров современности. А его Отель Гранд Будапешт — нестандартная сказка, которая украсит праздничный вечер. Потрясающие костюмы, театрализованные декорации и захватывающий сценарий — скучать не придется.

1932 год. В выдуманной республике Зубровка расположен шикарный отель Гранд Будапешт, в котором работают консьерж Гюстав и его помощник, посыльный Зеро. Они окажутся в интересном положении, когда пожилая постоялица отеля завещает свое состояние Гюставу. Многочисленные родственники покойной останутся в недоумении — каким образом обычный консьерж стал наследником всего богатства. После этого развернется настоящий криминально-авантюрный калейдоскоп.

Кэрол

1952 год, Нью-Йорк, предрождественская суета. Тереза работает в магазине игрушек. Однажды в толпе серых покупателей она замечает незнакомку, уверенно пытающуюся что-то отыскать среди множества безделушек. Эта неслучайная встреча перевернет жизни обеих женщин. Режиссер ленты Тодд Хейнс создает потрясающе стильные работы, и Кэрол — не исключение. Яркая картинка, щепетильное внимание к деталям и, конечно, бесподобное музыкальное сопровождение делают фильм настоящим произведением искусства. В целом складывается ощущение, что на экране старое доброе голливудское кино, навеянное романтической атмосферой Рождества.

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