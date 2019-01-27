Идите ва-банк. Что вам мешает избавиться от вредных привычек

Пока мы боремся с одними зависимостями, другие тянут нас назад

Я испробовал множество способов избавиться от своих вредных привычек. Я пытался следовать всем известным рекомендациям, но так и не добился надежного результата.

Мы готовы делать самые причудливые вещи, в надежде победить свои пагубные пристрастия. И мы слепо верим каждому, кто советует нам, как это сделать.

Самый популярный совет — «Замените вредную привычку полезной».

Но это заблуждение. Это не работает.

Я нашел гораздо более эффективный способ изменить свою жизнь, изменив привычки. Я хотел бы поделиться им с вами. Но сначала давайте зададим себе вопрос.

Что такое вредная привычка?

На мой взгляд, все, что мы делаем, не получая позитивной отдачи, можно считать вредной привычкой. Иногда сюда же относится и то, что мы не делаем. Например, я считаю вредной привычкой лень.

Если вы слишком ленивы, чтобы встать рано утром, навести в доме порядок или отправиться в тренажерный зал, вы не никчемный человек — вам просто мешает плохая привычка, от которой нужно избавиться.

Таков мой взгляд на непродуктивное поведение. И я не считаю, что все должны разделять мое мировоззрение. Но если вы, как и я, верите, что смысл в жизни состоит в том, чтобы приносить пользу, вам нужны правильные привычки, подтверждающие это.

Мы все знаем, что многие наши поступки нельзя назвать хорошими. Не нужно быть гением, чтобы понимать, что есть вредную пищу, курить, употреблять алкоголь, ныть, смотреть новости, убивать время в социальных сети, набрасываться на людей и целыми днями сидеть, ничего не делая — это плохо.

Эти действия не имеют позитивной отдачи. Никому из тех, кто ведет себя таким образом, не становится лучше. И тем не менее, мы продолжаем потакать своим вредным привычкам, не в силах избавиться от них.

Совет был понят неправильно

Какой самый надежный способ выработать привычку? Я изучал этот вопрос на протяжении десятилетия. И я опробовал все рекомендации, которые смог найти.

Например, я узнал, что вам будет легче сформировать привычку, если вы сосредоточитесь не более чем на одной за раз. Если честно, открытие нельзя назвать революционным: любой, кто пишет о привычках, говорит вам об этом.

При этом мы слепо полагаем, что то же самое справедливо и для борьбы с привычкой. Однако это не так. И я только недавно это понял. Через минуту я расскажу об этом подробнее, но есть еще кое-что, что я узнал недавно. У нас есть возможность приобретать больше чем по одной привычке за раз.

«Что? Так значит, мне не нужно фокусироваться на одной-единственной привычке?».

Чаще всего подход «не больше одной привычки» критикуют за то, что так не хватит и вечности, чтобы изменить свою жизнь. Мне кажется, в этом есть доля истины. Если на закрепление одной-единственной привычки порой уходят месяцы, то, чтобы создать целый фундамент из полезных привычек, необходимых для достижения вашей цели, потребуются годы.

Но, откровенно говоря, даже не это беспокоит меня больше всего. Говорят, терпение — это добродетель, и я считаю, что нам всем стоит быть более терпеливыми. Всему свое время. Однако главная проблема, с которой сталкивается большинство, состоит в другом.

Многие сдаются прежде, чем им удается выработать новую привычку. И, отказавшись от попыток стать лучше, мы возвращаемся к своему прежнему — плохому — поведению.

Нужен более экстремальный подход

Послушайте, я не считаю плохим совет заменять вредные привычки полезными. Проблема лишь в том, что большинство из нас применяет эту рекомендацию лишь к одной привычке за раз. И вот это как раз и является заблуждением.

Задумайтесь. Если вы употребляете алкоголь каждый день и едите нездоровую пищу, что произойдет, когда вы решите бросить пить? Если вы при этом продолжите поедать шоколадные батончики, соленые орешки, картофельные чипсы, бургеры, пиццу, то пройдет совсем немного времени и вы решите, что «неплохо было бы запить этот бургер пивом».

Если вы впали в зависимость от социальных сетей и телесериалов, вы не сможете просто удалить приложения для социальных сетей со своего смартфона. Если у вас есть телевизор, вы начнете запоем смотреть какую-нибудь ерунду на Netflix. И сами не заметите, как вновь установите все приложения. Вы просто продолжите как ни в чем не бывало, и в большинстве случаев даже не придется заново вводить пароль.

Не выбирайте этот путь. Будьте тверды в своем намерении измениться. Если вы действительно решили избавиться от вредных привычек, будьте предельно строги к себе. Вы должны отнестись к этому серьезно. Почему? Потому что жизнь — штука серьезная.

Запомните: если вы хотите избавиться от своих вредных привычек, избавляйтесь от всех одновременно.

Идите ва-банк. Или оставайтесь на месте.

Измените образ жизни

Все сводится к одному вопросу. Насколько серьезно вы настроены начать жить целеустремленной жизнью?

В прошлом я не раз задавал себе этот вопрос. И время от времени мне все еще приходится спрашивать себя об этом. Возвращение к вредным привычкам происходит не без причины.

Жизнь тяжела. Мы постоянно испытываем неудачи, стрессы и боль. И наша естественная реакция — сбежать от проблем. Каждый раз, говоря, что нам «просто нужно расслабиться, посидев на диване с бокалом вина», мы обманываем сами себя.

Мы пытаемся сбежать от безысходности. Внутри мы чувствуем одиночество и пустоту, и пытаемся заглушить это всякой ерундой — каждый по-своему.

Я бы выбрал пакет с чипсами и просмотр кинофильма, вы — болтовню с друзьями по телефону всю ночь напролет, кто-то предпочел бы ночной клуб и таблетки, а кто-то — гаджет самой последней модели.

Но если вы хотите оставить свой след и успеть принести какую-то пользу за то небольшое время, которое отпущено вам на этой планете, вам, как и мне, нужен иной образ жизни.

Нам нужно заботиться о своем теле и разуме. Нам нужно высыпаться, есть здоровую пищу, заниматься спортом, читать книги, размышлять о своей жизни и, самое главное, быть теми, на кого могут рассчитывать другие. Имея вредные привычки, вы с этим не справитесь.

Что дальше?

Подумайте о том, насколько серьезно вы настроены вести осмысленную жизнь. Затем выясните, какие привычки вам в этом мешают.

Как только вы их определите, примите решение бросить их все — и сделать это прямо сейчас.

Раз — и, как гром среди ясного неба, вы превратились в нового человека. Перед вами чистый лист. Вы можете завести новые привычки.

Помните, я говорил о том, что не обязательно ограничиваться лишь одной привычкой за раз? Тогда я имел в виду, что если вы бросите сразу все свои вредные привычки, то получите возможность приобрести одновременно несколько полезных взамен.

Есть только одно условие: пусть будет по одной привычке на каждую из сфер вашей жизни. Для себя я разграничил работу, здоровье, знания, деньги и отношения.

В сфере работы, вы, возможно, решите раньше начинать свой рабочий день. В сфере здоровья — совершать ежедневные пробежки. В сфере знаний — станете тратить по часу в день на приобретение нового навыка. В сфере отношений — будете практиковать доброту. В сфере благосостояния — постараетесь откладывать 20% своего дохода.

И да, вы можете делать все это сразу. Почему бы и нет? Но помните, ваши шансы на успех снизятся, если вы попытаетесь взять на себя слишком много. Сумеете ли вы освоить несколько новых навыков одновременно? Удастся ли вам откладывать деньги на пенсию и, в то же время, купить новую машину? Возможно, но вы будете намного успешнее, если станете решать эти задачи по одной.

Мы можем многого достичь в жизни. Нам нужны лишь правильные привычки, которые помогут нам в этом.

Перевод НВ

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