Иллюзия выбора. Кто или что на самом деле принимает решения за нас

Любые изменения в профессии или в личной жизни возможны только через изменение образа мышления

Когда человек извиняется и говорит, что он сделала что-то нечаянно — поверьте ему. Часто это именно так. И вот почему.

Любые изменения в профессии или в личной жизни возможны только через изменение образа мышления. Другого пути нет. Это факт.

Нейробиологи исследуют процессы, происходящие в мозгу, чтобы понять: как, по какому принципу, в каком порядке в мозгу происходят процессы принятия решений. Задача – понять, каким образом человек может управлять (если может) этими процессами и направлять их.

Результаты многочисленных исследований можно сформулировать в простое утверждение: мозг принимает решение раньше, чем это осознает человек. То есть мы, люди, выполняем решение, уже принятое нашим мозгом.

Это подтвердил такой эксперимент (эксперимент Бенджамина Либета). К мозгу человека подключали электроды, которые должны были регистрировать активность мозга. К запястью — датчики регистрации движения. А перед глазами человека вешали часы. Участника эксперимента просили выполнить простое задание: зафиксировать время, в которое он решил пошевелить рукой, указать этот момент на циферблате и выполнить само действие — пошевелить рукой.

Датчики зафиксировали, что сначала происходит активация мозговой деятельности, а уже по ее результатам участник принимает решения и только потом шевелит рукой.

То есть: сначала мозг принимает решение, потом человек его понимает и принимает решение, а потом действует.

Позже такие эксперименты проводили уже на современной аппаратуре, в результате чего ученые даже научились предугадывать решение до того, как о нем заявлял участник. Во временных измерениях между принятием мозгом решения и осознанием этого решения человеком проходит приблизительно полсекунды.

Получается, что мы принимаем решение примерно так:

— в мозге, независимо от нас самих, возникает потенциал готовности;

— примерно через 300 мс мы принимаем решение что-то сделать;

— спустя примерно 100 мс идет сигнал, запускающий движение.

Сначала мозг принимает решение, а потом человек его понимает

Вывод: то, что мы ощущаем как сознательное волевое решение — на самом деле результат работы нашего мозга. Именно через такие процессы часто во время рефлексии мы обнаруживаем, что некоторые принятые нами решения кажутся абсолютно нерелевантимы или неконтролируемыми.

Человеческое сознание (наша воля) имеет лишь 200 миллисекунд между тем, как мозг принял решение, и соответствующим действием.

То есть наша свобода выбора — это действительно результат сотен процессов в мозге, которые происходят одновременно и которые мы не способны осознать.

Takeaways:

1. Любые изменения в жизни возможны только через изменение способа мышления.

2. Решения, которые будет принимать мозг, зависят от того, какие нейронные связи в нем сформированы.

3. Чем сильнее связи, тем меньше они контролируются сознанием. Это страшно, но чем больше таких связей, тем больше вариантов решений способен генерировать мозг.

4. Мозг готовится к действию задолго до того, как мы сознательно принимаем решение о нем.

5. Мысль рождается бессознательно, сознание имеет дело с уже готовой мыслью или решением мозга.

6. Сознание может «разглядеть» уже готовое решение и работать с ним, постфактум. Именно поэтому сознание находит 100000 причин для подтверждения мысли, подсознательно возникшей относительно того или иного вопроса или человека.

7. На самом деле мы можем проявлять волю через принятие решений, которые предлагает нам свой мозг по своим шаблонам — либо через отказ от них.

Главный вывод:

1. Изменить жизнь можно только через изменение образа мышления.

2. Чтобы изменить способ мышления, надо постоянно тренировать мозг и создавать новые нейронные связи

3. Чем больше нейронных связей мы создаем, тем более вариативными будут принятые нашим мозгом решения.

4. Какие связи — такие и решения.

Все нереально страшно, но удивительно просто.

Текст публикуется с разрешения автора

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