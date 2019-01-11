Интригующее явление. Рецензия на романтическую комедию Я, ты, он, она

Незамысловатая комедия вполне справляется со своей задачей развлечь зрителя

Картина Я, ты, он, она — интригующее явление.

Режиссер — не такой уж и режиссер. Как минимум, один из двух. И актеры — не совсем актеры. Не профессиональные. А вот вместе сумели выпустить кинопродукт, который действительно не стыдно рекомендовать к просмотру.

Дэвид Додсон уже в пятый раз занял режиссерское кресло в полнометражном проекте Студии Квартал 95. Собственно говоря, из девяти его режиссерских работ аж пять являются «квартальными». Названия еще четырех неискушенному зрителю ровным счетом ничего не скажут.

Соседнее кресло с надписью Director впервые досталось Владимиру Зеленскому. Впрочем, нельзя сказать, что это как-то ощутимо повлияло на итоговое качество работы: Я, ты, он, она получился фильмом, скроенным по уже стандартным «кварталовским» лекалам.

Максим и Яна прожили в браке 10 лет. Страсть давно превратилась в долг. От любви осталось одно уважение. Пара подает на развод, но судья решает предоставить супругам один месяц испытательного срока – за это время они должны воплотить в жизнь свои давние мечты и смелые фантазии. Все – только вместе.

Еще лет десять назад, в районе первой Любви в большом городе, Квартал 95 нащупал более-менее плодоносную формулу успеха своих лент. С тех пор коллектив старается ее придерживаться и очень осторожно развивать. Минимальные изменения вносятся только в части приглашенной звезды. И если ранее на эту должность выписывались актеры из соседней страны (Денис Никифоров, Михаил Галустян, Владимир Епифанцев), то сейчас, ввиду отсутствия острой необходимости популяризировать свои фильмы за поребриком, имеющиеся вакансии заполняются отечественными профессионалами. Станислав Боклан, Ольга Сумская и Тамара Яценко со своими эпизодами справляются на отлично, привнося в ленту настоящую комедию.

Отрицательным героям места в кадре нет

Но основной хронометраж делят между собой выходцы из других сфер шоубиза. Комики Владимир Зеленский и Евгений Кошевой. ТВ-ведущая Анастасия Короткая. Певица Надежда Дорофеева.

Играют без надрыва, но и без переигрывания. Искренне. Местами смешно.

Сценарий незамысловат. Отрицательным героям места в кадре нет. Общая продолжительность не даст нажить пролежней, а бодрый саундтрек изгонит сонливость. Глаз обязательно порадуют живописные панорамы и до боли знакомые урбанистические локации.

Я, ты, он, она – это совокупность простых проверенных мелочей, что в своей массе создают смотрибельную новогоднюю романтическую комедию. В ней по определению исключены затянутые тарантиновские диалоги или многослойный треш в стиле фон Триера. Зато есть ненавязчивый посыл о необходимости быть внимательными друг к другу и дорожить самым близким человеком.

Со своей задачей развлечь зрителя Я, ты, он, она справляется на хорошую оценку. А больше от нее ничего и не требуется.

Легкость. Наивность. Позитив. К просмотру рекомендуется.

7 из 10.

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