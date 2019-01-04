Измените свою жизнь. Миллиардер Ричард Брэнсон – о том, как научиться новому в 2019 году

Британский предприниматель Ричард Брэнсон в своем блоге на virgin.com советует покинуть зону комфорта и изменить свою жизнь

Это может быть очень удобно — достичь в жизни благополучия и делать лишь то, что позволяет оставаться в зоне комфорта. В этом случае вам вряд ли что-либо причинит страдания, вы станете по-настоящему хороши в том единственном, что вы точно умеете делать, и ваши ожидания, вероятно, будут соответствовать тому, что происходит вокруг вас, а значит, вы не будете разочарованы.

Но чудес здесь не будет. Я могу честно признаться, что ничего хорошего в моей жизни не происходило до тех пор, пока я оставался в безопасных пределах зоны комфорта. Зато во все те моменты, когда вы сталкиваетесь с трудностями, говорите себе: «Вот черт, возможно, это была не такая уж хорошая идея», и подумываете о том, чтобы сдаться — при условии, что вам удается пройти этот этап сомнений и проскочить на другую сторону — именно тогда, уверяю вас, случается все самое интересное.

Если жизнь начинает казаться немного однообразной, в ней становится многовато рутины — попробуйте начать что-то новое. Сейчас идеальное время для этого. Новый год, чистый лист, шанс все изменить.

Что угодно кажется немного странным, когда вы делаете это впервые

Если вам нужно немного вдохновения, то моя новая автобиография В поисках невинности рассказывает как раз о том, что мы никогда не должны лишать себя того трепета, который испытываем, впервые пробуя что-то новое. Книга начинается с момента, на котором закончилась [предыдущая автобиография, изданная в 1998 году] Теряя невинность, и охватывает историю моей жизни и развития Virgin за последние 20 лет. Она рассказывает, как мое жилище переместилось из дома на воде на райский остров, а моя компания из британского бизнеса выросла до мирового масштаба. Моя мечта о частных полетах в космос превратилась из детской фантазии в реальность, и мой фокус сместился с борьбы с более крупными конкурентами на изменение бизнеса к лучшему. За это время я пережил радости, разочарования, ураганы, взлеты, горе, рекорды, сомнения и мой самый тяжелый кризис.

Все, что произошло за последние два десятилетия, произошло вне моей зоны комфорта — и это было невероятное путешествие.

Вот мои главные советы, помогающие попробовать что-то новое.

Не бойтесь. Страх мешает делать множество вещей. Не бойтесь говорить с людьми, которых вы не знаете. Скорее всего, ваши собеседники волнуются не меньше вас, и если вы сделаете усилие, люди часто будут удивлять вас своей теплотой. Что угодно кажется немного странным, когда вы делаете это впервые — но с чем большим числом незнакомцев вы будете знакомиться и начинать разговор, тем более комфортно вы будете себя чувствовать (или, как и я, научитесь отшучиваться).

Если вы не уверены, что именно хотели бы попробовать, начните с малого. Вас ожидает множество возможностей. Зайдите в библиотеку — загляните в кулинарную книгу и попробуйте освоить несколько рецептов, или возьмите произведение того жанра, которым вы никогда раньше не интересовались. Попробуйте заняться волонтерством — даже несколько часов вашего времени могут принести ощутимую пользу кому-то еще, а вы тем временем сможете узнать что-то новое. Попробуйте новый вид спорта или прогуляйтесь по новым местам. Восстановите связь с кем-то, кто отдалился от вас. Мы все очень занятые люди, и друзья легко теряют друг друга из виду. Свяжитесь с кем-то, с кем вы давно не общались, задумайтесь о том, чтобы отправиться туда, где вы никогда не бывали.

Ведите дневник. Я большой сторонник ведения записей. Когда вы попробуете что-то новое, опишите это. Что вам понравилось и что не понравилось? Подтолкнуло ли это к каким-то другим идеям? Развейте их. Составьте списки того, что вы хотели бы попробовать, и ставьте галочки по мере продвижения.

Будьте настойчивы. Не торопитесь ставить на чем-либо крест после первой попытки — люди редко бывают хороши в том, что пробуют впервые. Когда я пытался заниматься серфингом с Сэмом в его свободный год после окончания школы, я падал столько раз, что и не сосчитать. Это тяжелая работа — выплывать на большие волны и тратить уйму энергии на то, чтобы просто падать, снова и снова. Но в итоге тебе все-таки удается устоять — и какое же это чувство! Ощущение достигнутого стоит того, чтобы чувствовать себя глупо, пока учишься (...)

Перевод НВ

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