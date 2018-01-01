Как эффективно проводить интервью или деловые разговоры? Блог Натальи Кади

Советы, которые дают в Стэнфордской высшей школе бизнеса по проведению интервью и различных видов опросов

Эмпатическое интервью проводят для того, чтобы понять мысли, эмоции и мотивы человека, чтобы определить, какие инновации могут помочь в решении проблемы. Понимая выбор, который делает человек, и поведение, которое человек демонстрирует, можно определить истинные потребности и, соответственно, помочь в их решении.

1. Спрашивайте: Почему? Даже когда вы думаете, что знаете ответ, спрашивайте почему именно они говорят или ведут себя определенным образом. Ответы иногда вас удивят. Разговор, начатый по одному вопросу, должен продолжаться до тех пор, пока он нужен.

2. Никогда не говорите "обычно", когда задаете вопрос. Вместо этого формулируйте вопросы, направленные именно на того человека, с которым ведете разговор: «Расскажите мне о последнем разе, когда вы...?»

3. Поощряйте собеседника к рассказу. Независимо от того, полностью ли соответствует истине то, что говорит человек, из рассказа вы можете многое узнать о способе мышления и мировоззрении. Это важно. Формулируйте открытые вопросы, которые стимулируют к рассказу.

4. Анализируйте несоответствия. Иногда то, что люди говорят, и что они делают, отличается. Эти несоответствия часто скрывают интересные инсайты. Обратите внимание на невербальные сигналы. Изучайте и учитывайте во время разговора язык тела и эмоции.

5. Не бойтесь пауз в разговоре. Не пытайтесь их искусственно заполнять. Интервьюеры часто испытывают потребность задать другой вопрос, когда возникает пауза. При соответствующей атмосфере, паузы дают возможность подумать о сказанном и подумать на шаг глубже – это то, что вам нужно.

Учитывайте во время разговора язык тела и эмоции

6. Не отвечайте сами на свои вопросы. Не заканчивайте за собеседника предложения, не прерывайте фразы или высказывания. Даже если формулировка ответа требует определенного времени – дайте его, не помогая с ответом. Такая помощь может нечаянно стимулировать людей формулировать ответы, согласно вашим ожиданиям, а не собственному опыту или мыслям.

7. Не давайте вашим вопросом оценку или разное значение: все вопросы во время встречи одинаково важны.

8. Задавайте вопросы нейтрально. "Что вы думаете о приобретении новогодних подарков для родственников в период новогодних праздников?" – хороший вопрос. "Не считаете ли вы, что покупать новогодние подарки близким – замечательная традиция?» – вопрос с ответом. Не формулируйте вопрос в формате "или-или". Формулируйте вопрос, ответ на которые требует рассказа или истории.

Текст публикуется с разрешения автора

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