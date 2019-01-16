Как изменились вкусы украинских мужчин с 2000-х

За 19 лет мы научились заботиться о своем внешнем виде

Женщины, любите нас – мы эволюционируем, причем с невероятной скоростью.

Итак, за время, прошедшее с 2000 года:

За бокалом Шатонеф-дю-Пап мы наконец-то разглядели наших европейских коллег. Отсканировав их с ног до головы, мы обратили внимание и на грустные носочки, и на среднюю изношенность темной обуви, и на некоторую помятость сереньких костюмчиков, а также на посредственные часы и блеклые галстуки. Европа пала. Окончательно и бесповоротно. Последней цитаделью стиля оставалась Италия, но признав длину брюк до щиколоток, сочетание клетки с полоской, зеленого с бордо и необходимость выливать на себя с утра тонну геля для волос, мы нанесли макаронникам болезненный удар, от которого они вряд ли смогут оправиться. Европа наша. У нас кардинально изменились модели для подражания. Если раньше это были злые бандиты-бизнесмены в малиновых двубортных пиджаках, спортивных штанах и с барсетками, набитыми наличными, затем — государственные мужи в невероятно дорогих костюмах, обуви из крокодила и все с теми же набитыми наличными барсетками, а в не столь далеком прошлом — немногочисленные «папы», «кумовья» и «сам», то теперь моделями для подражания стали лучшие представители социальных групп. У гопников — тот, у кого костюм спортивный новый, а полоски на костюме белее, чем первый снег, у молодой энергичной поросли айтишников, эсэмэмщиков и блогеров — тот, у кого борода кудластая, свитер искристый, а рубашка ковбойская, у модников — тот, у кого жуткие ластоподобные кроссовки из последней коллекции и шарф размером с плед. И только у государственных мужей ничего не поменялось: как лидер, как вождь, как глава — так и они. У нас появился практически неограниченный выбор — от готовых костюмов до сшитых на заказ, от обуви бюджетной до индивидуально пошитой, от вещей с распродажи и из аутлета до самой новой коллекции. Мы научились считать и сравнивать. Теперь любое несоответствие цены миланской, лондонской или парижской вызывает горячую дискуссию о правилах ведения бизнеса, о необходимости персональных скидок, и все это сопровождается звонками известным ВИПам, которые могут «порешать» этот вопрос, а также фразами типа «Да я самого, этого вашего, лично знаю» или «Да я у вас как минимум на сто тысяч только в этом сезоне купил». Мы стали взвешенно подходить к своему гардеробу, оставляя себя любимых на потом. Сначала, говорим мы себе, спокойствие и тишина в доме, в семье, в любовном гнездышке — все для дам, все для наследников — чтобы мозг не выносили, и только потом уж и о себе можно подумать. Время наличных в целлофановых пакетах и фразы «Размер мой знаете, надо обновить гардероб» безвозвратно ушло. Теперь на покупку футболки или поло на отдых тратится полдня, литр эспрессо и миллион безвозвратно утерянных нервных клеток продавцов-консультантов. Мы стали избавляться от старых вещей — от маек-напоминаний о первом посещении Хургады, от старых протертых неестественным образом джинсов, от «мягоньких» и «удобных» рубашек, от спортивных костюмов времен бандитских сериалов, от тапочек, перекрывающих своим ароматом бурную деятельность мусоросжигательного завода на выезде из города. За это время вырос профессиональный уровень наших продавцов-консультантов. Теперь они уже не «если немного великовато, то купите стелечку» и не «это маломерка, надо брать на два размера больше». Они сменили удобные тапочки с шерстяными носочками и вечные «белый верх – темный низ» на униформу известных брендов, в крайнем случае — от известного украинского дизайнера. Они легко поддерживают беседу не только о погоде и качестве дорог, но и о перспективах Зеленского на выход во второй тур. Они небрежно критикуют качество пиццы в новом ресторане Гусовского и уровень обслуживания в стейкхаусе Либкина. Продавцы-консультанты окончательно победили базарно-палаточный уровень обслуживания нулевых. Мы стали добровольно посещать Украинскую неделю моды. Мы лично знакомы с Лилями, Сержами, Артемами и Жанами. Мы сходу определяем коммерческую состоятельность последних коллекций, сетуем на качество тканей и негодуем по поводу цен. Нас перестала смущать бирка «made in Ukraine», а то, что брюки Prada шьются здесь, у нас, под боком, вызывает гордость и уверенность в завтрашнем дне легонькой промышленности. Мы научились улыбаться, нет, не смеяться над примитивными телевизионными шоу, а именно улыбаться, пока еще робко, неуверенно и очень сдержанно, и только под устрицы с Cava, но все же — мы окончательно оставили позади образ мрачных и вечно недовольных представителей развалившейся империи. Мы выучили несколько базовых предложений на английском, знаем, как сказать «спасибо» от Красного до Карибского моря, можем с грехом пополам напеть мелодию последнего хита Шакиры, а We Will Rock You группы Queen в караоке исполним не хуже, чем британцы.

И только автомобили у нас остались черными, тонированными, закрытыми от глаз соседей, проверяющих и контролирующих органов, а также зависти друзей, коллег, партнеров и однопартийцев. Есть еще над чем работать, и вам, многоуважаемые дамы, в том числе. Думаю, до 2020 года справимся.

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