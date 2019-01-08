Как мы знаем то, что знаем. Почему мозг решает за нас, что хорошо, а что плохо

Основная система координат формируется еще в детстве, а путь к дальнейшему развитию – получение нового опыта в любом возрасте

Мозг каждого из нас имеет задачу, которую выполняет, независимо от наших вкусов, предпочтений, времени или дедлайнов – мозг человека каждую секунду сконцентрирован на задаче выживания. Нам сложно понять, но мозг занят именно этим 24/7, и в те моменты, когда мы боимся опоздать или волнуемся перед знакомством с новым человеком – работает именно мозг, который отвечает за выживание.

От рождения мозг каждого человека имеет множество нейронов и только ограниченное количество связей между ними. Далее эти связи формируются на основе опыта взаимодействия человека с внешним миром, которые он получает каждую секунду. Такая настройка «персональной системы координат» начинается с момента рождения. Любой опыт, который приносит удовольствие, мозг записывает в систему «возбудителей удовольствия». Каждый раз, когда нам что-то не удалось или мы почувствовали разочарование, страх или стыд – мозг записывает это в категорию «угроза». Сложившиеся связи делают нас теми, кем мы есть.

Мозг реагирует на отказ от старых связей как на угрозу выживанию

Основная система координат в мозгу человека формируется к возрасту 7 лет. Для взрослого человека этих связей недостаточно. Новые нейронные связи формируются путем развития и получения нового опыта. Хотя большое количество людей проживает жизнь, довольствуясь нейронными связями, сложившимися в их мозгу в детстве.

Впрочем, чем больше нейронных связей в мозгу человека, тем более разнообразен и его профессиональный и личный опыт.

К счастью, мозг пластичен и может развиваться, создавая новые и новые связи в результате процесса обучения. Нейропластичность мозга – одно из самых важных открытий последних лет. В 1998-м группа американских ученых доказала, что формирование новых связей может происходить не только в 7-14 лет, а всю жизнь, и у взрослых тоже могут образовываться новые нервные связи.

Это означает, что если мы хотим измениться, единственный путь к этому с точки зрения нейробиологии – создавать новые нейронные связи. Это сложно, поскольку мозг реагирует на отказ от старых связей как на угрозу выживанию.

Take aways: как создать новые нейронные связи

Выход из зоны комфорта и настойчивость

Новые связи очень хрупкие по сравнению со старыми, но настойчивость и системность в получении нового опыта делают новые связи сильнее старых. Быстрее новые связи мозг создает, когда мы чувствуем дискомфорт – в состоянии комфорта мозг переходит в автоматический режим.

Новый опыт

Постоянно подкармливайте мозг новым опытом: неоднократное повторение такого опыта создаст новую связь. Важно, что только мы сами можем создать новые связи, переживая новые ощущения по нескольку раз.

Новые ощущения

Мозг стремится к комфорту и работе в «автоматическом режиме», поэтому получение нового опыта требует от нас сверхусилий. Работу над развитием собственного мозга стоит буквально планировать. Спросите себя:

– Что я хочу попробовать из того, что еще никогда не делал?

– Что я хочу попробовать сделать еще раз из того, что мне раньше не удалось?

– Как я хочу изменить свою реакцию на событие, человека, высказывание и т.д.?

Новые эмоции

Спросите себя:

– Какие эмоции я выбираю чувствовать в ответ на...?

Путешествия

Мозг активно создает новые связи в ответ на наше сильное удивление или восхищение. Такую реакцию легко получить, исследуя новые места. Отдых в Египте у бассейна вряд ли с этим поможет, а вот исследование новой страны, культуры и даже кухни с этой задачей легко справится.

Изучение нового языка

Самым эффективным инструментом для развития пластичности мозга является изучение иностранного языка. Для многих из нас это перманентный челлендж, который мы из года в год переписываем в свои новые планеры. Стоит не только ежегодно вписывать в планы языковые курсы, но и наконец-то начать учить новый язык. Потому что это один из самых мощных инструментов, которые развивают пластичность мозга и позволяют легко образовываться новым связям.

Саморефлексия

10-минутный анализ собственных мыслей, принятых решений, прочувствованных эмоций.

Такая рефлексия в конце дня помогает создавать новые нейронные связи, которые способны вытеснять ранее созданные.

Текст публикуется с разрешения автора

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