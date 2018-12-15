Как научиться быстро принимать решения. Три совета от чемпиона по игре в покер

Профессиональный игрок в покер Лив Боэри рассказала на TED, чему эта игра научила ее в обычной жизни

Перевод Алены Черных для TED

Я профессиональный игрок в покер, и сегодня расскажу о трех вещах, которым научила меня эта игра, о том, как принимать решения и как применять их в жизни.

Первое — это удача. Так же, как и покер, жизнь — это игра на ловкость и удачу. Особенно когда дело касается самого главного в жизни — здоровья, богатства и отношений — понятий, которые зависят не только от нашего умения принимать решения, но и от того, «как карта ляжет» (...)

Например, в 2010 году я победила в грандиозном турнире по покеру, а именно в Европейском покерном туре. Поскольку тогда я серьёзно играла только год, когда я выиграла, я решила, что, должно быть, я очень умна. Я была настолько уверена в своём великолепии, что мне стало лень изучать игру, я начала больше рисковать и играть в крупных турнирах против самых лучших игроков в мире. И график, показывающий мой доход, превратился из прекрасного в нечто печальное, демонстрируя тенденцию стремиться к нулю, пока я наконец не поняла, что переоцениваю свой уровень мастерства и мне нужно взять себя в руки (...)

Наше эго склонно преуменьшать фактор удачи

Когда мы успешны, важно воспользоваться моментом и спросить себя: насколько это действительно моя заслуга, потому что наше эго склонно преуменьшать фактор удачи (...)

Второе, чему научил меня покер, — это важность количественного мышления. Когда ты играешь, ты не можешь просто отделаться эдаким: «Ха, они, наверное, блефуют». Из-за этого можно потерять кучу денег, потому что покер — это игра вероятностей и точности, поэтому нужно тренироваться мыслить цифрами. Так что теперь когда я ловлю себя на мысли, что расплывчато думаю о чём-то действительно важном, например: «Вряд ли я забуду, о чем хочу рассказать в своем выступлении на TED», я пытаюсь оценить это количественно (...)

Теперь я также стараюсь говорить цифрами. Если меня кто-нибудь спросит: «Эй, Лив, как ты думаешь, ты придешь сегодня вечером?», — вместо того, чтобы просто ответить: «Да, возможно», — я фактически выдам свой лучший расчет, скажем, процентов 60. Потому что, знаю, звучит немного странно, но суть в том, что я провела опрос в Twitter о том, что люди подразумевают под словом «возможно», и ответы распределились вот так. Огромный разброс! Очевидно, что это слово совершенно не передает реальную информацию (...)

И третье, о чем я хочу сегодня рассказать, — это интуиция. Как часто вы видите такие вдохновляющие мемы в ленте Facebook? «Всегда доверяй шестому чувству и никогда не сомневайся». Мило, не правда ли? Замечательно. Правда. «Слушай свое сердце». Ужасные советы (...)

Наша интуиция не настолько совершенна, как нам бы хотелось. Было бы здорово, если бы каждый раз, когда мы оказываемся в трудном положении, ответ появлялся сам собой каким-нибудь волшебным образом. Но в реальности наша интуиция абсолютно беззащитна перед всякого рода желаниями и предубеждениями. Так для чего же нужна интуиция? Я много прочла на эту тему и сделала вывод, что она прекрасно подходит к повседневным вещам, в которых мы накопили много опыта (...)

Но когда дело доходит до чего-то действительно серьезного, например, какой будет наша карьера или с кем вступить в брак, почему мы должны предполагать, что наша интуиция лучше ответит на эти вопросы, чем неторопливый и точный анализ? У нее нет никакой информации, от которой нужно отталкиваться (...)

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