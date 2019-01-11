Как продлить праздничное настроение. Топ развлечений этой зимы

Киевлян ждут концерты, вечеринки и спектакли, а за экзотическими впечатлениями можно отправиться в Камбоджу или Кубу

Когда новогодние праздники закончились, приходит время искать новые развлечения.

Музыка всех времен: от диско 80-х до современного инди-попа

Первый концерт Jungle в Киеве

Когда: 25 января

Поклонникам неосоула будет чем заняться этой зимой. Британские музыканты Jungle представят в Киеве новый альбом — For Ever. Они впервые выступят перед украинской публикой, поэтому такое событие нельзя пропустить.

Концерт Twenty Øne Piløts

Когда: 30 января

Эти парни не нуждаются в представлении — последние несколько месяцев разговоры о них не утихают. В июле музыканты объявили о выпуске нового альбома, опубликовали свежие треки в сети и анонсировали большой тур, в рамках которого посетят Киев. С каждым днем группа только подогревала интерес поклонников: выпустила клип, снятый в украинской столице, опубликовала видео с бэкстейджа, а осенью презентовала пластинку Trench.

Презентация нового альбома Years & Years

Когда: 14 февраля

Еще одни британские гости — трио Years & Years. Группа выступит в столице в самый романтичный день года, чтобы представить новый альбом. Как признался сам фронтмент, песни он писал после расставания с любимым человеком, так что концерт обещает быть очень эмоциональным.

Дискотека 80-х: путешествие во времени

Когда: 1 марта

Если в шкафу завалялись блестящие лосины — пришло их время! Это будет не просто шоу с яркими костюмами и безудержными танцами. На сцену вернутся диско-легенды: Modern Talking (а точнее, Томас Андерс), Сандра, Fancy и Ottawan. Лучшее событие года для тех, кто хочет во весь голос прокричать You’re my heart, you’re my soul.

Хлеба и зрелищ: цирк, хоррор и балет

Вечеринка Silent Hill Party

Когда: 26 января

Для тех, кто хочет проверить свои нервы на прочность, — вечеринка по мотивам известного фильма ужасов. Локация превратится в заброшенный город, где жуткие создания из ночных кошмаров окажутся среди людей. В программе вечера — театрализованные перформансы, тематическое барное меню, хоррор-квесты и диджейские сеты до утра.

Спектакль Гей-парад

Когда: 27 января

Постановка независимого украинского театра — это провокативное название, борьба со стереотипами и актуальные шутки про «коммуналку». В центре сюжета ничем не примечательная украинская семья: мама-учительница, безработный отец, двое детей и кум-гомофоб. Они живут скромно. Настолько скромно, что даже оплачивать счета получается с трудом. Но однажды им предложили очень заманчивую, но необычную «субсидию». Как она связана с названием спектакля, узнаете на премьере.

Немецкий цирк Black and White

Когда: с 31 января по 21 апреля

Летающие под куполом мотоциклы, опасные для жизни трюки и экстремальная йога — краткое описание программы немецкого цирка, который приезжает с гастролями в Киев. Перед зрителями выступят колумбийские акробаты, мексиканские циркачи и даже индийский йог. В столице они задержатся до середины апреля.

Постановки Раду Поклитару: Палата №6 и Underground

Когда: 21 февраля

Раду Поклитару — одна из причин купить билет на это шоу. Он стал его хореографом-постановщиком и подготовил сразу два представления в исполнении Kyiv Modern Ballet.

Палата №6 — это эмоциональный рассказ о том, как непохожий на других человек становится изгоем. Зрители узнают, что чувствует главный герой, когда сталкивается с непониманием.

Underground — история о людях, которые оказались взаперти из-за войны. С разными характерами и накаленными эмоциями они пытаются уживаться вместе, надеясь когда-то выйти из подземелья на свет.

Вперед за впечатлениями: чем занять себя в городе

Полет над Киевом

Увидеть заснеженный город с высоты — обязательно внесите этот пункт в свой список планов на 2019 год. Пассажирская CESSNA 172 вылетает с аэродрома Девички: из иллюминаторов откроется вид на застывшие волны Днепра и припорошенные снегом рельефы столицы.

Отдых в бассейне под открытым небом

Многим знакомо обещание в новом году избавиться от вредных привычек, записаться на курс рисования или заняться спортом. Пора выполнить долг перед самим собой. Начать стоит с приятного — например, купить абонемент в один из бассейнов под открытым небом. В них всегда поддерживается комфортная температура, поэтому плавать можно в любое время года.

Вслед за фонарщиком Фаролеро

Экскурсия — это не всегда монотонная речь гида, пыльные музейные полки и факты из уроков истории. Фонарщик по имени Фаролеро рассказывает о городе так, что хочется слушать на повторе. А благодаря актерам, которые сопровождают по всему маршруту, экскурсия превращается в настоящий спектакль на улицах столицы.

В отпуск за рубеж: что смотреть в других странах

Камбоджа и Вьетнам: древние города и пустынные пляжи

Когда: 16 февраля — 1 марта

Если к зиме вы успели поднакопить, отправляйтесь за рубеж. Например, в Камбоджу: попробовать местный кофе и пальмовую водку, увидеть танец «небесных нимф» и подняться на вершину пирамиды. Можно сразу заглянуть и в соседний Вьетнам. Чтобы лучше прочувствовать атмосферу страны, советую посетить мастер-класс национальной кухни и расслабиться на побережье.

Шоколадный фестиваль в Амстердаме

Когда: 23-24 февраля

Одно из самых вкусных событий в Европе этой зимой. На одной локации соберутся шоколатье из разных уголков мира. Они представят более 700 видов сладости — каждый из них можно попробовать, открывая для себя необычные вкусовые сочетания. Кроме дегустаций гости могут посетить киносеансы, послушать живую музыку и завернуть с собой пару плиток.

Битва апельсинами в Италии

Когда: 2-5 марта

Готовиться к этому событию лучше заранее: прокачать бицепс в спортзале, купить защитный шлем на барахолке и найти свободное жилье в городке Ивреа, где каждый год устраивают «цитрусовую битву». Итальянцы считают, что это идеальный способ попрощаться с морозами и встретить весну.

Привет из Кубы

Когда: март

Из зимы врываемся в весну. А лучше сразу в лето — на Кубе. Здесь можно прокатиться на ретро-кабриолетах, покормить крокодилов и попробовать знаменитые сигары. Поклонники крепкого алкоголя оценят настоящий кубинский ром, который пришелся бы по вкусу даже капитану Джеку Воробью.

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