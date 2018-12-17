Как работает кейтеринг за рубежом. Пример стран Бенилюкса, Франции и США



Александр Котолуп,

основатель и идейный вдохновитель компании “ФИГАРО”

рассказывает о стандартах европейского кейтеринга.

В этом году мне посчастливилось пройти стажировку в лучших компаниях по кейтерингу событий в Европе и США. Я воочию увидел, какие стандарты за рубежом, в чем ключевые преимущества и сильные стороны кейтеринга. Около 100 инновационных идей я привез в Украину. На что же делают ставку за границей?

Дань традициям. Кейтеринг событий за рубежом насчитывает столетия. Это бизнес, который часто передавался из поколения в поколение, создавался на семейных фермерских хозяйствах и глубоко впитывал в себя традиции и колорит своей страны. В течение многих лет кейтеринг постоянно совершенствовался и стандартизировался. В то время, как кейтеринг в Украине - явление достаточно молодое и находится на пути становления, кейтеринг в культуре Европы и США настолько прочно закрепился, что сегодня изучается по книгам, где в подробностях описывают как правильно оказывать эту услугу.

Chef catering MAISONVANDENBOER

Натуральность. В странах Бенилюкса тенденция тяготеет к натуральной пище. Кейтеринговые компании тесно сотрудничают с местными фермерами, поэтому используют натуральные продукты. В компаниях все больше делают ставку на здоровые угощения, поэтому меню иногда на 90% состоит только из овощей и зелени, а соль и сахар при приготовлении блюд не используют. Натуральность касается и декора. За рубежом очень популярны камень и дерево, на которых подают еду. Выглядит это несколько грубо, но очень эффектно.

Безусловно идеальный вкус. За рубежом качественная, свежая и вкусная еда - это must have. В странах Бенилюкса популярны овощи, морепродукты, мясо, кондитерские изделия. Если говорить об Америке, там царит культ уличной еды, которая по вкусу не уступает лучшим ресторанам: в street food busses продают первоклассные бургеры и хот-доги, за которыми каждый день после обеда выстраивается огромная очередь из сотрудников американских корпораций. Во Франции же тренд на изящные и инновационные finger food.

Facebook / Brand Chef Koppert Cress Benelux



Сначала вкус, креатив – потом. У европейцев и американцев все очень просто. Заказчики не ждут, что массовый кейтеринг событий будет удивлять их мишленовскими подачами или оригинальной стилистикой накрытий. Услугу креативного ивент-кейтеринга, в основном, предоставляют компании сегмента luxury, которые финансово позволить себе может далеко не каждый.

Экологичность. Европейцы думают об окружающей среде. В странах Бенилюкса даже ограничивают гостеприимство клиента, не предлагая ему больше, чем необходимо для мероприятия. Поэтому, после событий практически не остается пищевых отходов. Также за рубежом есть ряд строгих законов об утилизации мусора, и население постоянно сокращает использование пластика.

Vice President General Manager FGF

Стандартизированность. В массовом кейтеринге событий введены одинаковые стандарты использования столов, стульев, текстиля и формы обслуживающего персонала - все это делает услугу очень доступной для большинства населения Европы и Америки.

Технологичность. Там где у нас на событии работает 3-4 украинца, достаточно одного европейца или американца. Им не нужно много обслуживающего персонала, так как четко определены стандарты оказания услуги кейтеринга. Все очень автоматизировано: инвентарь, столы, бары - мобильные на колесах.

Traiteurs-de-france

Аутстаффинг. На событиях, где предоставляется услуга кейтеринга, почти весь персонал нанят, а инвентарь, посуда и декор заказаны у подрядчиков. Исключение - только еда и руководители проектов на локации. За рубежом умеют делегировать.

Европейцы и американцы больше ценят атмосферу события и возможность комфортного общения, а отличная еда - приятное дополнение. За рубежом впереди по технологичности, но уступают в креативе. Украинцы хотят "хлеба и зрелищ", а там рационализируют все процессы.