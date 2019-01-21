Как сохранить молодость. Советы диетолога

Движение, фитонутриенты, богатый рацион и ранний ужин помогут сохранить молодость надолго

Ленту Фейсбука накрыла волна фото-флешмоба "Я 10 лет назад". Ну а я все "дую в свою дудку" — как продлить молодость. Причем так, чтобы через 10 лет все, глядя на ваши фото, искренне сказали "Вау!". Это "Вау!" под силу каждому из нас при одном условии: вы все это — ниже напишу, что именно — будете делать каждый день, а не только когда срочно припечет раздеться (весна, пляж и другие приятные моменты).

1. Надо ежедневно двигать своим телом. Вы уже миллион раз это от меня слышали, но послушайте еще раз: будете не только физически красивые, стройные, сексуальные, но и умнее. Артур Крамер, ученый из Иллинойса, и его команда обнаружили, что физические упражнения увеличивают объем мозга и производство BDNF — нейтротрофичного фактора мозга. Этот BDNF способствует нейрогенезу, то есть образованию новых нейронов и выживанию тех, которые доживают свой век. Это невероятно важная функция, потому что помогает сохранять долговременную память, а также дает возможность учиться и запоминать.

Двигать телом тоже надо правильно: ходить побольше, делать растяжки, но очень важно делать также силовые упражнения. То есть упражнения с гантелями, упражнения с собственным телом, приседания, отжимания, "качание" пресса и так далее.

2. Кладите на тарелку овощи (листовые и все остальные, сырые и вареные, пареные, запеченные, соленые), а также орехи и семечки — в них очень много фитонутриентов, которые влияют на так называемые сигнальные пути, активирующие ход тех или иных реакций обмена веществ. Приведу пример: едите что-то сладкое — активизируются процессы, которые стимулируют воспаление, мутации и старение. Едите несколько кусочков салями — подавляется процесс "ремонта" и восстановления клеток, все "поломки" остаются без внимания.

3. Не ужинайте минимум за 3:00 до сна (детей и подростков это не касается). Чем позднее ужин, тем больше стареют ваши митохондрии – крошечные структуры в каждой клетке. Чем они моложе, тем производят больше АТФ — энергии, и меньше свободных радикалов, а когда все наоборот — меньше энергии и больше свободных радикалов — тогда и мы стареем быстро и стремительно.

4. Дополняйте рацион качественными диетическими добавками. У меня сегодня были глюкозамин, омега 3 и чеснок. Глюкозамин улучшает структуру хрящевой ткани, что очень важно при занятиях. Предотвращает воспалительные процессы во всем организме — не только в суставах, хрящах, но и в кишечнике и легких. Противодействует накоплению жировой ткани и развитию атеросклероза. Омолаживает структуру кожи, предотвращает отложение пигмента меланина и образование пятен на коже.

Чеснок — это естественный антибактериальный и противовирусный препарат, подавляющий размножение грибков рода Candida в кишечнике, чем уменьшает вздутие и брожение, способствует оздоровлению микрофлоры. Является натуральным сильным антимутагеном с широким спектром действия. Улучшает работу сердца и сосудов, положительно влияет на работу мозга, улучшает память. Защищает кожу от ультрафиолета.

Омега 3 отлично влияет на здоровье мозга, улучшает память, реакцию, обладает противовоспалительным эффектом. Уже через 6-12 недель присутствия кислот Омега 3 (рыбных, то есть ДГК и ЭПК) на 20% уменьшается воспаление.

Хотя бы эти простые действия, дополненные полноценным сном, точно дадут вам возможность через 10, 20 и более лет иметь прекрасный вид.

Текст публикуется с разрешения автора

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