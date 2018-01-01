Как улучшить здоровье с помощью питания? Советы диетолога

Практики питания, которые существенно повлияют на ваше самочувствие

Ученые, изучающие вопросы здоровья и долголетия, давно доказали и продолжают доказывать то, что действенные факторы, с помощью которых человек может влиять на свое здоровье – это пища, движение, сон, привычки.

Три недели назад в университете Лос-Анджелеса состоялась очень крутое мероприятие – первая международная конференция по изучению влияния питания, калорийности, режима и лечебного голодания на здоровье и долголетие.

Многие доклады были посвящены болезням современного общества: ожирению, сахарному диабету 2 типа, гипертонии, аутоиммунным заболеваниям, нейродегенеративным (Альцгеймера и Паркинсона), различных видов раку.

Были доклады, в которых развеивались некоторые укоренившиеся представления о составе пищи и питания в целом. Например, о том, что худеть можно только очень постепенно, долго и понемногу. Наоборот, была продемонстрирована польза для здоровья от быстрой потери лишнего веса. Это знают и мои пациенты, с которыми мы долго не "раскачиваемся", а сразу приступаем к похудению, и врачи-онкологи, которые направляют ко мне своих пациентов перед операциями для того, чтобы ускорить потерю лишних килограммов и дать им возможность провести более щадящие операции.

Очень интересным был доклад Эрика Равуссина из Лозанны, ученого с мировым именем, занимающегося изучением ожирения, физических нагрузок, диабетом и метаболизмом.

Его исследования сосредоточены на генетической и молекулярной основе ожирения, а также на взаимосвязи между физиологией и экспрессией генов в ответ на диету, сокращение калорийности и физическую подготовку. Он является главным редактором журнала Obesity и ученым, работающим еще в нескольких университетах мира.

Организм человека привык жить по определенным правилам, не очень вяжущимся с современным образом жизни

Эрик Равуссин рассказывал о маркерах старения: показателях организма, характеризующих скорость, с которой организм стареет, и в нем развиваются болезни и нарушения, характерные при старении. И, оказывается, при определенном режиме питания, который также предусматривает и ограничение калорийности, улучшаются все показатели работы организма, нормализуется уровень инсулина в крови, повышается чувствительность инсулиновых рецепторов к инсулину, нормализуется давление крови, С-реактивный протеин и многое другое.

Коротко говоря, организм человека, эволюционно развивался миллионами лет, "привык" жить по определенным правилам, не очень вяжущимся с современным образом жизни. И это не только длительный день, нездоровая еда, но и постоянное жевание.

Диетологи уже выкручиваются, как могут, советуя невероятные "диеты" и режимы питания, всевозможные перекусы и снэки. Тем не менее, 12-часовой "жующий" режим, характерный для американцев и большинства людей планеты, не способствует здоровью, примите это ко вниманию.

Поэтому, если вы сможете его сократить до 10-часового, это будет прогресс, а если еще больше – то лишний вес и вы будут несовместимыми понятиями.

Как урезание калорийности, так и физическая активность, дозированное воздействие холодных (выйти на мороз и прогуляться/пробежаться) и горячих температур (сауна) относится к стрессорам незначительной силы – гормезису, который оздоравливает организм и дает ему возможность выжить.

Итак, если хотите быть здоровыми, делайте максимум для этого: рано вставайте, рано ложитесь спать, гуляйте на холодном морозном воздухе, забудьте о перекусах (если у вас нет воспалительных заболеваний) и за 3-4 часа до сна уже ничего не ешьте, можете пить горячевато-теплую воду.

А иногда (подчеркиваю: кто здоров) можете попрактиковаться и отказ от ужина, один-два раза в месяц, а еще лучше – в неделю.

Текст опубликован с разрешения автора.

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