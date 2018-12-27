Как выбрать правильные проблемы. Советы психолога

Проблем не избежать, но всегда есть выбор — бороться за свое благополучие или сражаться с неприятностями, вызванными бездействием

Постоянные проблемы? Как их решить? Есть ли выход? Есть. И первое, что нужно сделать, это принять простой факт — проблемы будут всегда. Правда, звучит оптимистично?

Прислушайтесь: хлопоты будут всегда. Страдания будут всегда. И сразу море оптимизма и тепла заливает сознание и душу.

Откуда ноги растут у культуры, я бы даже сказал у религиозной веры, что можно жить без проблем и страданий? Без усилий? Без напряжения и борьбы? Я вам отвечу: из детства. В детстве у нас магическое мышление.

У одних детство могло быть травмированным и страшным, а теперь хочется просто взять конфетку и быть счастливым — ведь ее меня лишали, а теперь я сам могу ее себе дать, и не позволю меня обижать, на мне ездить и заставлять меня делать что-либо.

У других детство могло быть милым и безоблачным, и теперь так неохота вылезать из постельки и коротких штанишек, отлипать от маминой груди или папиной поддержки.

Первые не хотят напряга и ответственности, вторые не хотят париться и что-то решать.

Избегает проблем ребенок, в нашем случае — незрелый взрослый, который живет в розовых очках и натягивает сказочную картинку на мироздание. Ребенок не может решать проблемы, а такой недовзрослый — не хочет, не умеет, ему влом, не хватает мотивации или самодисциплины. Такой «взрослый» пытается удержаться в детстве и противится реальному взрослению. Он хочет все сразу и без усилий. А чего долго ждать — того он и не начнет. Он все еще ждет кого-то или чего-то, думая, что волшебство возможно. Что однажды он проснется, а под подушкой Святой Николай оставил миллион долларов.

Но именно решение проблем дает радость жизни. Жизнь вознаграждает за усилия и за победы, а еще за сам процесс действия. Если вы избегаете проблем, то будете страдать, если будете их решать, будет вам счастье. Вот и вся простая формула. Так устроена жизнь, так шла эволюция. Жизнь мотивирует двигаться и креативить. За это она дает эндорфины и другие вкусняшки.

Вот побегал, мышцы болят, а вслед за этим — эндорфины, и так хорошо становится. Жизнь вознаграждает. При родах, во время схваток, окситоцин влияет на матку и она сжимается так, что болит везде, женщина делает усилие. А когда схватка затухает — выделяется эндорфин, и роженица расслабляется. Пришла награда. Понимаете? Можно сидеть на диване и ничего не делать — но тогда не будет никакого усилия, а значит и никакого удовольствия.

Что еще важно понимать?

Есть приятные проблемы и неприятные. Стремитесь к приятным хлопотам, например, мыть попу ребенку, мыть ему руки перед едой, чтобы потом не стоять всю ночь с пакетом для рвоты, куняя до рассвета.

Решение проблем дает радость жизни

Стремитесь заниматься спортом, правильно питаться и решать вопросы с выбором зала, тренера и диетолога, бассейна, массажиста, психолога и так далее — это же целая куча дел и проблем, с ними связанных. Где взять на все это время? Деньги? Найти нормальных специалистов во всех этих сферах? Ого, как же это тяжело. Жизнь невыносима!

А если сюда еще вписать отношения с партнером — тогда вообще завал. Это еще и с ним куда-то таскаться — к тем же психологам, на тренинги, или читать что-то по сексуальному развитию или конфликтам в паре. Вот засада.

Я знаю, что многим легче решать другие проблемы — такие, как сбой гормонального фона, подавленный иммунитет и депрессия. А также терпеть отсутствие нормального секса, издевательства партнера или его холодность, лечить межпозвоночные диски, выпадающие от постоянного сидения в офисе, страдать одышкой, испытывать проблемы с сердцем и лишним весом.

Улавливаете, о чем речь идет, друзья?

Решайте проблемы любимой работы, а не боритесь со стрессом или депрессией от нелюбимого дела. Решайте проблемы красивой осанки, здоровых зубов, высокого иммунитета, умственного и эмоционального развития, гармоничных отношений с партнером, родителями, детьми и друзьями. Решайте проблемы отдыха, преодолевайте трудности и опасности путешествий. Справляйтесь с хлопотами, связанными с ростом карьеры или бизнеса, с увеличением денежных потоков и запасов. Обнаглейте настолько, чтобы бросить вызов проблеме покупки машины или даже квартиры.

Бейтесь каждый день над релаксацией, отдыхом, медитациями, чтением сложной литературы, а не пустопорожней жвачки, засоряющей мозг. Воюйте до последнего аргумента за время с партнером, детьми или друзьями. Не останавливайтесь перед закрытыми дверьми компаний, кабинетов, начальников, издательств, СМИ. Напирайте на них и давите на эти проблемы, как титаны.

Откажитесь от мысли, что проблемы нерешаемы.

Хотя, конечно, вы можете выбрать другие проблемы: экономить на сапожках, чтобы купить апельсины на Новый год, откладывать на погашение счета за электричество, сэкономив на газе, стоять под закрытыми дверями начальства, болеть по полгода из-за плохого иммунитета, убитого плохой едой, малоподвижным образом жизни, курением и алкоголем, и из-за этого иметь низкую продуктивность мозга, тела и психики. Ложиться спать и думать о том, как там Хуанито? Переспал ли он с Педритой? Есть ли у мужа любовница и если есть, то как я выживу сама? Зачем моей жене вибратор, припрятанный среди трусиков? Чем я заплачу соседу за фару, которую разбил собственной головой, потому что подошва ботинок стерлась еще три года назад и ходить в них по гололеду невозможно?

Можно также решать проблемы соседки, у которой муж пьет и дерется, или бранить на чем свет неровную дорогу, которую не разглядеть за своим огромным животом. Конечно, эти выпендрежники в спортзалах настоящие засранцы — они-то и не работали нормально ни дня. Дай им лопату в руки — быстро перестанут зря энергию тратить.

Проблем не избежать. Те, кто их избегают, плодят проблемы другого уровня. Будьте взрослыми и выбирайте правильные проблемы.

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