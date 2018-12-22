Как выжить в эпоху нарциссизма. Почему быть лучшим не означает быть счастливым

Ни в дорогом статусном авто, ни в разрекламированном креме для лица нет ничего плохого, если вы используете их по назначению, а не надеетесь, что они в корне изменят вас и ваше место в жизни

Авторы многочисленных руководств по достижению успеха утверждают, что им известно, как сделать нас счастливыми. Они обещают доступ к неиссякаемой мотивации и уверяют, что следование определенной стратегии, будь то эффективная коммуникация или правильный тайм-менеджмент, неизбежно превратят жизнь в сказку.

«К черту все! Берись и делай!» — призывает пассионарный владелец Virgin, белоснежно улыбаясь нам с обложки бестселлера. «Just do it!» — не то советует, не то приказывает Nike.

Тем временем, по прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия займет второе место в списке заболеваний, приводящих к потере работоспособности, уступив только ишемической болезни сердца. Стоит спросить себя: почему, несмотря на обещания коучей и радостные лица, смотрящие с бигбордов, человечество становится все более несчастным?

Все чаще люди жалуются на потерю системы координат и отсутствие подлинных ориентиров. Проще говоря, они не понимают, как гармонично вписать себя в мир растущих скоростей и развивающихся технологий.

Мы воспитаны родителями, выросшими в доинтернетную эпоху, поэтому в решении многих задач не можем опираться на их опыт — как это делали поколения до нас. Нам остается искать свои способы адаптации к настоящему. Какое оно, наше сегодня, и что делает его таким? Чтобы найти ответ на этот вопрос, попробуем выяснить:

Что такое нарциссизм, и как он влияет на формирование потребностей человека?

Что такое нарциссизм, и как он влияет на формирование потребностей человека? Что происходит с человеком, убежденным в необходимости бесконечного самосовершенствования?

Что происходит с человеком, убежденным в необходимости бесконечного самосовершенствования? Как социальные сети меняют психику, восприятие действительности и способы коммуникации?

Как социальные сети меняют психику, восприятие действительности и способы коммуникации? Как маркетологи крупных корпораций играют с сознанием современного потребителя?

Как маркетологи крупных корпораций играют с сознанием современного потребителя? Как сохранить психическое здоровье в «эпоху нарциссизма»?

Что такое нарциссизм

Психологи называют современность «эпохой нарциссизма». Согласно исследованию Джин Твенге, за период с 1982 по 2006 годы количество студентов-нарциссов выросло с 15% до 25%. Поведение 10% американцев в возрасте 20–29 лет соответствует критериям клинического нарциссизма. Показательно, что среди людей в возрасте 60–69 лет таким критериям отвечают только 3%.

Впервые этот термин использовал Фрейд, позаимствовав из греческого мифа о юноше по имени Нарцисс. Тот влюбился в собственное отражение в воде и погиб от голода, не сумев оторвать взгляд от своего же образа. Клеймо «нарцисс» сегодня принято ставить чуть ли не на каждом, кто использует воск для укладки бороды и считает себя особенным. Однако на деле ситуация обстоит несколько иначе.

Склонность к нарциссизму формируется в детстве, когда ребенка слишком часто сравнивают с другими детьми, а родительскую любовь и признание предлагают только в обмен на соответствие определенным критериям. Уверена, едва ли не каждый из нас помнит истории об «идеальных» детях маминой подруги или разочарованные лица родителей, узнавших о четверке за диктант. Излишняя критика ребенка и навязывание ему родительских представлений о том, каким ему следует быть, провоцируют чувство стыда и останавливают развитие подлинного я. Такие дети теряют связь с собственной аутентичностью и предъявляют миру лишь свою идеальную сторону, в надежде заслужить признание и любовь.

Что происходит с человеком, убежденным в необходимости бесконечного самосовершенствования

Нарцисс требует внимания к своей персоне не потому, что считает себя лучше остальных. В действительности он не ощущает собственной ценности и поддерживает самоуважение, лишь получая признание извне. Подобно смартфону, автоматически сканирующему сеть в поисках Wi-Fi, такой человек каждую секунду ищет подтверждения собственной важности.

Шкала самооценки у нарциссически организованной личности представлена исключительно полюсами: грандиозность — ничтожность. Выбор скудный: мало кому хочется ощущать себя унылым неудачником. И, стремясь поддерживать иллюзию собственного величия, человек становится одержим идеей-фикс: «Я должен быть лучшим». Эта одержимость рождает спрос на все, что позволяет почувствовать себя «самым-самым» и возвыситься над остальными.

Впрочем, нарциссы и в самом деле часто обладают целым арсеналом черт, способствующих большим достижениям. Они наделены крепкой волей, высокими амбициями и блестяще справляются с конкуренцией. Казалось бы — живи и радуйся. Но есть подводный камень: когда за контакт с миром отвечает нарциссическая часть личности, другие способы взаимодействия не используются. Ощущая эмоциональный голод, нарцисс ошибочно полагает, что нужно просто приложить больше стараний. Он улучшает себя снова и снова — вместо того, чтобы поработать над построением устойчивых близких отношений и поиском подлинного «я».

Как социальные сети изменяют психику, восприятие действительности и способы коммуникации

Развитие социальных сетей усугубляет ситуацию. Они превращают жизнь в ярмарку тщеславия, стимулируя соревноваться с миллионом отретушированных образов. «Использование ориентированных на изображения соцсетей может укрепить нарциссов в мысли, что они являются главным объектом внимания» — говорит профессор Миланского университета Роберто Трузоли. — А отсутствие непосредственного, прямого социального осуждения может дать им возможность демонстрировать себя как заблагорассудится и реализовывать свои фантазии о всемогуществе».

Склонность к нарциссизму формируется в детстве, когда ребенка сравнивают с другими

При этом долгое время, проведенное в соцсетях, искажает реальную картину мира и подменяет радость от общения кратковременным удовольствием от получения обратной связи. «Мы получаем награду в виде краткосрочных сигналов — «сердец», «лайков», «больших пальцев» — и приравниваем их к ценностям, к правде. Но на самом деле это фальшивая, хрупкая популярность», — говорит один из бывших ведущих менеджеров Facebook Чамат Палихапития.

Чувство опустошения, преследующее, несмотря на огромное количество просмотров или «лайков» — не субъективное ощущение, а закономерность, обоснованная механизмом работы так называемой «дофаминовой ловушки». Легкодоступность поощрения заставляет человека снова и снова повторять действие, приносящее удовольствие. Это можно сравнить с действием наркотических веществ: резкий эмоциональный всплеск сменяется быстрым падением уровня удовольствия, и организм снова требует новую «дозу».

Как маркетологи крупных корпораций играют с сознанием современного потребителя

Именно на удовлетворении потребности в превосходстве и совершенстве играют маркетологи крупных корпораций. Покупая BMW, вы получаете не только бесспорно хороший автомобиль, но и подтверждение собственной значимости — ведь он «создан быть лидером», он «недосягаемый», он без ложного смущения заявляет: «За чувством скромности обращайтесь к другим». Ему вторит Audi: «Победитель получает все». А захлопывая дверцу своего Mercedes-Benz, вы точно знаете, что «выбирая Mercedes-Benz, вы делаете свой следующий шаг вперед».

Нет больших денег — не беда. Крутым можно быть, просто купив телефон. Но не простой, а с вшитой идеей. «Думай иначе», — советует Apple и создает философию, в которой каждый, у кого нет последней модели iPhone, чувствует себя аутсайдером. Не хочешь быть им — ты знаешь, что делать.

Вычисляя потребность клиента, индустрия тут же предлагает способ ее удовлетворения. Устал от роли дисциплинированного босса и примерного семьянина? Вернуть дух авантюризма и возродить азарт можно, не вставая с дивана: играя в онлайн-казино, делая ставки на спорт или погружаясь в виртуальную игру. Бои без правил или кругосветка тоже выручают, но это больно, дорого и долго. Гораздо соблазнительнее поставить пару сотен на любимую команду и мгновенно ощутить себя рисковым парнем или прозорливым игроком.

Бьюти-индустрия ловит женщин на желании выглядеть привлекательно и, якобы поднимая их самооценку, уверяет: они «этого достойны». По данным европейских аналитиков продажи декоративной косметики бьют рекорды, вместе с тем, 60% пациенток американских пластических хирургов идут под нож в состоянии глубокой депрессии.

Решив с помощью приобретения того или иного продукта удовлетворить свои экзистенциальные потребности — то есть связанные с развитием личности и отношений с окружающими, — человек получает лишь иллюзию удовлетворения. При этом иллюзия имеет свойство быстро рассеиваться, и возникающий эмоциональный голод вынуждает вновь приобретать товары, продукты или услуги. Круг замыкается.

Как сохранить психическое здоровье в «эпоху нарциссизма»

Чтобы не стать марионеткой в руках маркетологов, умело подыгрывающих нашему нарциссизму, стоит подумать о целесообразности тех или иных приобретений. Дело не том, что продукт плох или неэффективен, а в том, что не стоит ждать от него волшебства, даже если вам его обещают. Ни в дорогом статусном авто, ни в разрекламированном креме для лица нет ничего плохого, если вы используете их по назначению, а не надеетесь, что они в корне изменят вас и ваше место в жизни.

Эффективность рекламных кампаний и привлекательность коммуникации в социальных сетях построена на том, что человек получает «удовлетворение» раньше, чем успевает обнаружить истинную потребность. Скорость — главный враг осознанности. Снизив темп, вы увеличите время между стимулом и реакцией и дадите себе возможность разобраться в своих настоящих желаниях. Спросите себя: для чего я делаю это? Чего я хочу на самом деле? Такой способ мышления очистит продукт от фальшивых смыслов и обнажит его подлинную суть. После этого станет гораздо проще понять, отвечают ли выбранные вами объекты вашему запросу, или же стоит поискать другой путь к реализации своих потребностей.

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