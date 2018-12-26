Как выжить в праздничной суете, – американский писатель Лео Бабаута

Простая методика позволит сохранить спокойствие и избавиться от стресса
Для многих людей праздники – самая беспокойная и напряженная часть года.
В этот суматошный период путешествий, семейных сборищ, праздничных вечеринок, покупки и упаковки подарков и прочих хлопот, я бы хотел предложить одну простую методику.
Это техника осознанности, которая позволит снять стресс и поможет вам в полной мере проявить вашу любовь к тем, кто вам дорог, и к самому себе.
Вот в чем он заключается.
- Забудьте обо всем том, о чем вы должны беспокоиться, и просто погрузитесь в настоящий момент. Обратите внимание на то, что ощущает ваше тело, на окружающую обстановку, на то, каково это – быть живым именно в эту секунду.
- Попробуйте хотя бы на мгновение стать добрее к себе. Обратите свой взгляд внутрь себя и подарите себе немного доброты. Смягчите ваше отношение к себе, позвольте ему стать более дружелюбными.
- Наполните настоящий момент легкостью и спокойствием. Расслабьте тело, расслабьте лицо, отнеситесь спокойнее и легче к тому, что вы сейчас переживаете
Вот и все. Погрузитесь в настоящий момент, будьте добры к себе и добавьте немного легкости и спокойствия.
Погрузитесь в настоящий момент
И, если хотите, еще пара упражнений.
- Попробуйте полюбить этот момент таким, каков он есть. Без потребности изменить его. Без потребности переделать других людей. Просто как есть. Полюбите его всецело.
- Что бы вы ни делали, делайте только это. Только одну вещь. Если вы моете посуду, пусть мытье посуды заменит собой весь мир. Если вы говорите с кем-то, пусть это будет единственным событием во вселенной. Если вы читаете, трудитесь над чем-то, отвечаете на электронное письмо, пусть это будет единственным, чем вы в данный момент занимаетесь. Не думайте ни о чем другом.
И коль уж вы проходите через всю эту праздничную суету, отнеситесь к этому как к прекрасной возможности попрактиковаться и открыть свое сердце.
Перевод НВ
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