Как выжить в праздничной суете, – американский писатель Лео Бабаута

Простая методика позволит сохранить спокойствие и избавиться от стресса

Для многих людей праздники – самая беспокойная и напряженная часть года.

В этот суматошный период путешествий, семейных сборищ, праздничных вечеринок, покупки и упаковки подарков и прочих хлопот, я бы хотел предложить одну простую методику.

Это техника осознанности, которая позволит снять стресс и поможет вам в полной мере проявить вашу любовь к тем, кто вам дорог, и к самому себе.

Вот в чем он заключается.

Забудьте обо всем том, о чем вы должны беспокоиться, и просто погрузитесь в настоящий момент. Обратите внимание на то, что ощущает ваше тело, на окружающую обстановку, на то, каково это – быть живым именно в эту секунду.

Попробуйте хотя бы на мгновение стать добрее к себе. Обратите свой взгляд внутрь себя и подарите себе немного доброты. Смягчите ваше отношение к себе, позвольте ему стать более дружелюбными.

Наполните настоящий момент легкостью и спокойствием. Расслабьте тело, расслабьте лицо, отнеситесь спокойнее и легче к тому, что вы сейчас переживаете

Вот и все. Погрузитесь в настоящий момент, будьте добры к себе и добавьте немного легкости и спокойствия.

Погрузитесь в настоящий момент

И, если хотите, еще пара упражнений.

Попробуйте полюбить этот момент таким, каков он есть. Без потребности изменить его. Без потребности переделать других людей. Просто как есть. Полюбите его всецело.

Что бы вы ни делали, делайте только это. Только одну вещь. Если вы моете посуду, пусть мытье посуды заменит собой весь мир. Если вы говорите с кем-то, пусть это будет единственным событием во вселенной. Если вы читаете, трудитесь над чем-то, отвечаете на электронное письмо, пусть это будет единственным, чем вы в данный момент занимаетесь. Не думайте ни о чем другом.

И коль уж вы проходите через всю эту праздничную суету, отнеситесь к этому как к прекрасной возможности попрактиковаться и открыть свое сердце.

Перевод НВ

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