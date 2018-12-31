Карусели концертного рынка. Какие музыканты собрали полные залы в уходящем году

Провести вечер на концерте любимого артиста становится хорошей традицией

Концертный рынок в 2018 году переживал взлеты и потрясения, а главное — стал похож на парк развлечений с американскими горками. Никогда не знаешь, где аттракцион зависнет в полете, заскрипит или разгонится быстрее положенного. Но, несмотря ни на что, весь этот луна-парк работает и развивается.

В 2018-м, по сравнению с предыдущим годом, рынок вырос на 15-20%. Согласитесь, для страны с нестабильной экономической ситуацией — весьма неплохие результаты. Люди все больше интересуются культурными событиями и провести вечер на концерте любимого артиста становится хорошей традицией.

При этом, если раньше мы наблюдали, как растет билетный рынок столицы, то в уходящем году билеты разлетались и в регионах Украины. Причина тому музыкальные фестивали и всеукраинские туры отечественных музыкантов. Только за последний квартал с гастролями по стране проехали The Hardkiss, Без обмежень, DakhaBrakha, Vivienne Mort и многие другие.

Новый аттракцион — солд-аут

То, что уже десятки лет считается нормой на Западе, к нам только приходит — полные аншлаги на концертах. Солд-аут на лайв — это связка благоприятных знаков для промоутера, артиста, слушателя и рынка в целом. Аншлаг дает понимание организатору, в каком направлении двигаться, лучше, чем какие-либо социологические исследования.

Уникальной для Украины стала ситуация с концертом группы Imagine Dragons. Билеты разлетались как горячие пирожки во времена дефицита. О полной продаже билетов на НСК Олимпийский, а это свыше 50 тыс. штук, организаторы сообщили за месяц до самого мероприятия. Как по мне, это самый яркий прецедент года, по которому можно делать выводы об украинской аудитории — и расписывать для нее планы на ближайшие годы артистами класса «А» поп, хип-хоп и альтернативной сцены.

Украинские взлеты и падения

В 2018-м мы говорили о солд-аутах не только в контексте зарубежных артистов. Например, лидером по скорости продажи билетов на karabas.com стала украинская группа The Hardkiss. За несколько часов до начала шоу во Дворце спорта коллектив объявил о солд-ауте. Чуть медленнее распродавали билеты, но в итоге тоже собрали полные залы Оля Полякова, Тина Кароль, группы Без обмежень, DZIDZIO, LATEXFAUNA, KAZKA.

Весь этот луна-парк работает и развивается

В целом спрос на концерты украинских артистов вырос на 30%. Аудитория этих мероприятий — поколение взрослеющих миллениалов, стремящихся открывать новое и поддерживать свое. Их достаточно просто убедить купить билет, но тяжело заставить пойти на концерт того же музыканта во второй раз.

По моим наблюдениям, спрос на украинское будет расти, но достаточно плавно. Рынок развивается, ежемесячные афиши концертов становятся все более насыщенными — и вскоре украинским артистам придется наравне с западными коллегами бороться за украинскую аудиторию. Эта борьба будет идти на уровне шоу и уникальных форматов лайвов, и для того, чтобы слушатель пришел во второй раз на концерт украинского артиста, музыкантам придется попотеть.

Военное положение и спад спроса на концертные развлечения

Оглядываясь на восьмилетнюю историю karаbas.com, скажу: такой внезапный удар по рынку, как ноябрьское оглашение военного положения, наносили только времена Евромайдана. В первые дни после оглашения ВП продажи снизились на 70%. Мы, наши коллеги на рынке, организаторы и артисты затаили дыхание на месяц — и только сейчас мы видим, как стабилизируется ситуация. О сверхспросе на концерты теперь говорят куда более осторожно. Украинские меломаны по-прежнему планируют для себя программу мероприятий на год и покупают билеты, но делают это с той же осторожностью, с какой родители покупают ребенку билет на американские горки. Каким будет новый год в сложившийся ситуации — сказать сложно. Но я уверен, что мы все точно встретимся на концертах.

ТОП-5 самых быстропродаваемых концертов на karabas.com

1. Океан Ельзи

2. Imagine Dragons

3. STING and SHAGGY

4. The Hardkiss

5. JAH KHALIB

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