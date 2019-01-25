Химия удовольствия. Когда работа по-настоящему радует

Невыполненное обещание больше вредит мотивации, чем отсутствие вознаграждения вообще

Две ключевые задачи, над решением которых работают во всех прогрессивных компаниях – вовлеченность и мотивация. Биохимический механизм возникновения положительных эмоций долгое время оставался невыясненным. Известно, что положительные эмоции как реакция на событие стимулируют повторять определенные действия. Сегодня нейронаука по результатам множества исследований подтвердила, что центром положительных эмоций и удовольствия в мозгу служит лимбическая система. Высвобождение нейронами дофамина активирует ее и поднимает нам настроение. Можно сказать, что нейромедиатор дофамин и является гормоном удовольствия. Он синтезируется в центральной нервной системе после того, как мы съели кусок торта или выпили вкусного кофе. То есть, причина возникновения положительных эмоций – это выделение в мозге дофамина.

Как использовать "гормон удовольствия", чтобы поощрить команду к действиям и результатам? С точки зрения нейроменеджмента единой системы мотивации для всех быть не может, потому что не может быть двух людей с одинаковыми биохимическими процессами мозга. Но нечто общее есть.

Дофамин – это химический "посланник", который передает сигналы из мозга по центральной нервной системе. Дофамин выполняет несколько функций:

Мотивация

Прежде всего, он отвечает за чувство удовлетворения, нашу мотивацию и интерес к различным вещам. Высвобождение дофамина помогает нам достигать чего-то хорошего и избегать чего-то неприятного. Как только мы делаем что-то полезное, хорошее или приятное, нейроны сразу выдают нам приз – мы чувствуем удовольствие. На базовом уровне мы получаем "награду" за простые человеческие радости – еду и секс. Если говорить о "радости высшего порядка", то все мы получаем удовольствие от разных вещей, в том числе и в компании. И система мотивации в команде должна это учитывать. Она не может быть одинаковой для всех. Обучение и память

Дофамин играет ключевую роль в процессах обучения и запоминания. Он помогает запоминать информацию. А также укрепляет связи между различными частями головного мозга, которые отвечают за память. Процессы обучения с эмоциональной составляющей являются более эффективными, и дофамин играет важную роль в этих процессах. Профессиональное развитие

Итак, дофамин полезен для мышления и обучения. Поэтому если мы каждый раз будем поднимать планку своих ожиданий, то будем ощущать, что для нас нет ничего невозможного.

Что еще следует знать о гормоне удовольствия?

Мотивация и ожидания

Ожидания имеют сверхбольшую силу в системе мотивации. Ожидания напрямую влияют на том, на какую информацию извне обращает внимание наш мозг. Ожидание – это способ осознания мозгом того, что на горизонте маячит награда или угроза. Когда ожидания удовлетворяются – происходит выброс дофамина, мы чувствуем, как получили награду. Это помогает запрограммировать нас на то, чтобы мы запомнили, что и как делали и продолжали в том же духе. Если наши ожидания превышены, всплеск дофамина оказывается еще более сильным.

Бонусы в конце года мотивируют меньше, чем полученное по результатам выполненного задания вознаграждение

Неоправданные ожидания вызывают падение уровня дофамина и возникновение тревожной реакции. На языке бизнеса это означает, что если за достижением результата мы не получаем признания и вознаграждения (речь не идет о финансах), то в следующий раз мы будем избегать или подсознательно саботировать такую задачу.

Takeaways

Мы получаем приток дофамина каждый раз, когда мы приближаемся к цели. Процесс так же влияет на высвобождение дофамина как и достижения цели. Рост уровня дофамина возбуждает в нас желание получить вознаграждение за труд, пусть меньше, но как можно скорее, а не ждать большей по размерам, но отсроченной во времени награды. Бонусы в конце года мотивируют значительно меньше, чем полученное по результатам выполненного задания вознаграждение. Помните, что за награду мозг воспринимает публичное признание, благодарность с указанием за что конкретно мы благодарны человеку, объяснение связи между выполненным заданием и большой целью компании. Для высвобождения дофамина система вознаграждения должна быть разной. Многократное повторение одних и тех же методов вознаграждения будет снижать уровень дофамина. Повышайте ожидания коллег и постоянно меняйте вознаграждение, которое они получают. Невыполнение обещаний руководителем напрямую влияет на снижение мотивации и подавляет высвобождение дофамина. В этом контексте невыполненное обещание руководителя больше вредит мотивации, чем отсутствие вознаграждения вообще.

Текст публикуется с разрешения автора

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