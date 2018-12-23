Хозяин жизни. Как перестать жаловаться и начать двигаться вперед, — американский писатель Дариус Фору

Каждый ваш следующий год может быть лучше предыдущего

Ровно пять лет назад в это время года я переживал тяжелые времена. Моя карьера и жизнь зашли в тупик. Я понятия не имел, что с этим делать.

Со стороны все выглядело так, будто у меня все хорошо. У меня был свой бизнес, приличная квартира, хорошая машина. Но у меня не было никаких перспектив. Я все еще жил в своем родном городе и, откровенно говоря, моя жизнь казалась мне скучной.

Это звучит знакомо? У вас нормальная жизнь, и все же вы не счастливы. Это главная проблема XXI века. Наши жизни благополучнее, чем когда-либо, и тем не менее мы чувствуем себя опустошенными.

В конце 2013 года я чувствовал растущее разочарование. Я начал винить всех и вся в собственном застое.

Оглядываясь назад, я должен признать, что слишком драматично переживал ситуацию. Но для всякого человека, когда-либо чувствовавшего себя беспомощным, именно чувство имеет значение. Когда вы чувствуете, что вы не в состоянии ничего сделать со своей жизнью, вы действительно не в состоянии ничего с ней сделать.

Это произошло и со мной. Я чувствовал себя абсолютно подавленным, особенно во время Рождества. Кроме того я был одинок, что только усугубляло положение.

В канун Нового года я пришел к родителям. И был тем самым парнем, который портит всю вечеринку. Мне ничего не хотелось делать. А когда моя семья попыталась мне помочь, я накричал на них, велев они оставить меня в покое. Я ушел в другую комнату, уселся и начал жалеть себя.

Мой разговор с самим собой звучал примерно так: «Посмотри, как все веселятся. А я сижу здесь как неудачник. Ненавижу свою жизнь».

Но вскоре я смог вырваться из этого состояния. Я понял, что вел себя как нытик. Если вам не нравится ваша жизненная ситуация, вы меняете ее. Не жалуетесь. Не разглагольствуете. Вы просто берете дело в свои руки.

Поставьте себе цель. Работайте над ее достижением изо всех сил.

Я могу придумать только один способ управлять собственной судьбой: вы ставите цель и работаете над ее достижением каждый день. Вы больше не жалуетесь. И не останавливаетесь, пока не добьетесь своего. Затем вы ставите перед собой новую цель и повторяете процесс.

Это и все. Я делаю это каждый год, начиная 2013-го, с постепенно все большим успехом. В 2014 году я переехал в Лондон и устроился на работу в крупную исследовательскую компанию. В 2015-ом опубликовал свою первую книгу. В 2016-ом у меня было почти два миллиона читателей. В 2017 году я опубликовал вторую книгу, которая разошлась тиражом более 15 тыс. экземпляров. К концу 2018-го мои статьи ежедневно читают более полумиллиона человек. И я ценю каждого читателя.

Каждый год был лучшим, чем предыдущий. Все потому, что я работал над своими целями. За последние пять лет я также стал физически сильнее, прочитал более 400 книг, приобрел квартиру и небольшое офисное здание, инвестировал средства в индексные фонды и при этом продолжал откладывать примерно треть своего дохода.

Вы ставите цель и работаете над ее достижением

Должен сказать, что я не какой-то исключительный человек. Я не миллиардер и не особо одаренный. Мои родители — иммигранты, и я рос в Нидерландах. Мне повезло, что я вырос в безопасной стране с хорошей системой образования. Но кроме этого, все остальное — результат работы.

Все, что я пытаюсь сказать, это то, что каждый человек при нормальных обстоятельствах может достичь хорошего положения в жизни. Что такое хорошее положение? Вот мое определение.

Вы развили твердые навыки, позволяющие построить карьеру. Вы инвестировали в свое образование и связи. Следовательно, вы не переживаете о том, что можете остаться без работы. Ваш доход выше среднего. Это дает вам больше возможностей для того, чтобы наслаждаться жизнью — без напряжения.

И, наконец, счастливая личная жизнь: хорошие отношения со своей семьей, с друзьями, с которыми у вас есть что-то общее, и с партнером, которого вы любите. И хотя я нахожусь в отношениях, я думаю, что вы также можете быть счастливы и без пары.

А величайшим успехом в личной жизни я считаю формирование собственной личности. Вы должны стать тем, кого вы сами хотели бы видеть в качестве супруга, брата, сестры, родителя, друга.

«Как ты это сделал?»

Вот что я понял о том, как улучшить свою жизнь.

Во-первых, поставьте одну цель для каждой области вашей жизни. Я делю свои цели следующим образом: обучение (какие навыки я хочу улучшить?), карьера (чего я хочу достичь в карьере?), деньги (сколько я хочу откладывать и зарабатывать?), личная жизнь (каким человеком я хочу стать?). Установите достаточно амбициозную цель, но в то же время это должно быть то, чего можно достичь за год. Цельтесь высоко. Но не требуйте от себя невозможного.

Во-вторых, разработайте план. Как вы собираетесь достичь своих целей? Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, главным образом — на себе.

В-третьих, анализируйте и корректируйте. В конце каждого дня смотрите на свой список целей и размышляйте. Что вы сделали сегодня такого, что поможет вам приблизиться к вашим целям? Вы занимались спортом? Читали? Работали над своим характером? Вы двигаетесь к цели? Если нет, то почему? Что вы могли бы улучшить? Есть ли вещи, которые вам, возможно, следует изменить? Тщательно отслеживайте свое развитие. Если что-то не получается, отрегулируйте ситуацию.

Процесс прост. Усилия, энергия и сосредоточенность, вот и все, что нужно для его осуществления, однако, это не так. Нелегко достичь амбициозных целей. И мы все знаем, почему. Если бы это было легко, все бы с этим справились.

Решите быть другим. Установите цель и по-настоящему работайте над ней. Год за годом ваша жизнь будет становиться лучше. Что если вам не удастся достичь намеченного? Не зацикливайтесь на этом: ставьте новую цель. И вновь беритесь за работу.

Перевод НВ

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