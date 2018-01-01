Кино быстрого приготовления. Рецензия на приключенческий фильм “Робин Гуд: Начало”

Фильм “Робин Гуд: Начало” стал показательным примером того, как развивается франшиза в современном кино

Рэй Крок не был учредителем Макдональдса. Его основали братья Дик и Мак Макдональды в 1940 году. Сам же Рэй Крок присоединился к их семейному делу только в 1952 году, узрев уже сформированную концепцию фастфуда. Однако именно он превратил заштатную забегаловку в то, чем Макдональдс является сегодня – в одного из крупнейших владельцев объектов недвижимости по всему миру. Который, к тому же, еще и гамбургеры продает.

Тогда, в середине 1950-х годов, загоревшись идеей расширения до национальных масштабов, Крок навязчиво предлагал развивать ресторан на условиях франшизы.

Франшиза! Франшиза! Франшиза! – звучит раскатистый рефрен неприлично великолепного Майкла Китона, который воплотил Рэя Крока в «Основателе» (2016).

Как эта познавательная страничка связана с отчетной лентой?

Самым прямым образом. Рэй Крок умер в 1984 году. Неизвестно, вел ли он бизнес-конспекты, но судя по современной киноиндустрии, какие-то заметки на полях делал. И семя его предпринимательской доктрины спустя тридцать лет после кончины носителя попало в благодатную почву голливудских холмов, пустив корни и получая обильное удобрение неутолимой продюсерской алчностью, словно густыми лос-анджелесскими зарослями бродит мифический царь Мидас, который прикосновением своей руки всякий сценарий превращает во франшизу.

Франшиза! Франшиза! Франшиза!

«Робин Гуду» можно было бы многое простить, считай он себя фэнтези или пародией

Казалось, что британский актер и режиссер Кеннет Брана, замахнувшийся на многосерийную монетизацию Эркюля Пуаро (прошлогоднее «Убийство в Восточном Экспрессе», переходящее в «Смерть на Ниле» к 2020), показал, где в Голливуде нынче проходит отметка «дно».

Однако спустя ровно год, снизу постучал «Робин Гуд».

Собственно говоря, отчетный фильм только тем и хорош, что провоцирует вышеизложенные размышления. По всем остальным аспектам новая работа сериального режиссера Отто Батхерста («Черное зеркало», «Острые козырьки») не выдерживает ни малейшей критики.

Актерская игра в стиле «и так сойдет!» накладывается на глупейший сценарий и вопиюще наплевательское отношение к мелочам, вроде современного стиля одежды, причесок, гладко выбритых лиц у крестоносцев во время похода. Сценаристы-дебютанты собрали свою историю по принципу мебели из Ikea, наполнив фабулу неуязвимыми протагонистами, банальными злодеями без мотивации и клишированными сюжетными «вот-это-поворот!». А вишенкой на торте красуется она самая – франшиза с очень толстым намеком на сиквел.

«Робин Гуду» можно было бы многое простить, считай он себя фэнтези или пародией. Но он снят с такой подачей, словно юный отрок, на полном серьезе поучающий отца процессу.

Не раскрываясь ни по единому аспекту, обладая нулевой художественной ценностью, фильм являет собой черную дыру, в которую безвозвратно засасывает два часа жизни.

На финальных титрах больше всего жалко англичан. Разве для того они в 13-м веке слагали баллады о Робине Гуде, чтобы в веке 21-м Маленького Джона сыграл Джанго Освобожденный?

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