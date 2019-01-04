Кино в пубертате. Рецензия на комедию Секс и ничего личного

Среди сильных сторон фильма — игра Сергея Притулы и операторская работа Дмитрия Недри

Украинское кино понемногу взрослеет и набирается знаний. Отечественная индустрия развлечений входит в свой пубертатный период — когда гормоны берут свое и увлекают неокрепшее подростковое сознание в сторону запретного плода, что с каждый годом становится все менее табуированным. Но пока жизненный опыт не позволяет составить конкуренцию голливудским или европейским половозрелым особям, украинскому кино приходится уповать на свое отроческое воображение и заниматься рукоб… то есть ремейками.

Ровно год назад «под ёлочку» вышли Свингеры, эротическая комедийная мелодрама с Ольгой Поляковой и «киборгом» Вячеславом Довженко. Режиссером ленты выступил малоизвестный на украинских просторах прибалт Андрес Екис. Он так проникся темой обмена партнерами, что наши Свингеры стали его третьим одноименным фильмом после латышской и эстонской версий. Нехитрая математика кассовых сборов, в сумме превысивших 21 млн грн, свидетельствует: при средней цене билета 100 грн, на полуобнаженную любительницу шляпок и шлепок пришло посмотреть все население города Луцка. Или каждый житель Бердянска сходил на сеанс дважды. Или все резиденты Коломыи – трижды.

В такой ситуации напрашиваются два вывода.

Первый — сиквелу Свингеров быть (о нем – через полтора месяца).

Второй — в период новогодних каникул украинское эротическое кино пользуется спросом.

И раз уж в 2019 году Екис и его партнеры будут окучивать кинопрокат в День влюбленных, то пустующее в разгар салатно-алкогольных возлияний святое место заняла режиссер Ольга Ряшина. Вместе со своим супругом Владом и при поддержке юмориста-тяжеловеса Сергея Притулы она продвигает в зрительские массы эротическую комедию Секс и ничего личного.

Отчетная лента — ремейк канадского фильма Секс и ничего лишнего (2012), один-в-один копирующий сюжет первоисточника. Бухгалтер Сергей (Роман Луцкий) не в состоянии угодить запросам своей девушки в постели. Леся (Наталья Мазур), его пассия, просит сделать перерыв в отношениях, и Сергей отправляется в Прагу, пожить у своего друга, галериста Василия (Сергей Притула). Василий советует выкинуть из головы несостоявшуюся любовь и пообщаться с другими женщинами, однако Сергей, продолжая скучать по Лесе, пытается заставить ее ревновать. Из этого ничего не выходит, и тогда герой просит новую знакомую, стриптизершу Диану (Анжелику Николаеву), стать его личным наставником в борьбе с сексуальной неуверенностью.

Он моментально будит зрителей, которые то и дело успевают задремать

Над сценарием Секса работали аж пять человек во главе с самим Притулой, что удивительно с учетом вторичности фильма. Коллективный разум, подобно горе, родившей мышь, прописал настолько отталкивающих персонажей, что сопереживать им нет ни малейшей возможности. Роман Луцкий, что был одним из столпов Сторожевой заставы, так глубоко вгоняет своего героя в топь мужской несостоятельности, что кроме чувства брезгливой жалости и стыда ничего более не провоцирует. Неудивительно, ведь его угораздило влюбиться в Лесю, которая, не стыдясь, помыкает своим партнером, всячески унижая его мужское и человеческое достоинство. А затем в их пару волею случая врывается Диана, унаследовавшая квартиру в Праге — на этом ее девичьи достоинства заканчиваются.

Сценарист Притула прописал Сексу живительные инъекции в виде самого себя. И не прогадал. Несмотря на то, что на постере его герой занимает главное место, в кадре комик появляется лишь эпизодически. Зато он моментально будит зрителей, которые то и дело успевают задремать, наблюдая за попытками кудрявого тюфяка превратиться в мачо. Сергей Притула — это миньон в лучших традициях Гадкого Я. Тимон и Пумба в классическом Короле Льве. Но будучи для ленты свадебным генералом и своеобразным громоотводом, он все-таки не перекрывает тот сомнительный посыл, который разыгрывает любовно-треугольное шапито.

Мужчина покупает все за деньги. Женщина пробивается через постель.

У кого штамп «Вайнштейн одобряет»? А, вот он!

Хлоп!

Начинку с душком немного смягчает достойная операторская работа Дмитрия Недри, который в 2016 году приложил глаз к #SELFIEPARTY Любомира Левицкого. Благодаря его усилиям и усилиям ему подобных наше кино приближается к возрасту девочки-второкурсницы. Выглядит уже симпатично, но пока еще глупенькое.

Секс и ничего личного — идеальное кино для новогодних каникул. В нетрезвой пелене проводов года предыдущего и встречи года наступающего у редкого зрителя возникнет желание устраивать критический анализ романтических комедий. Поэтому несмотря на все выявленные шероховатости, не будет никаких умозаключений относительно целесообразности просмотра. Случай с Сексом — тот самый, когда можно быть проще. Он, конечно, ремейк. Но он наш ремейк. Украинский.

Смотреть нельзя пропустить. Запятую поставьте сами.

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