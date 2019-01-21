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Когда мозг возбуждается. Как учесть эмоции на работе

Вчера, 23:03 101
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TarasMalyarevich/Depositphotos

Наши физиологические и неврологические реакции напрямую связаны с социальным взаимодействием и глубоко сформированы им

Кто мы: "думающие машины с эмоциями" или "эмоциональные машины, умеющие думать"?

Человеческий мозг – это социальный орган. Поэтому неприятие социумом вызывает в мозге, а собственно у человека – буквально физическую боль.

Наоми Айзенберг, ведущая исследовательница социальной нейробиологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, исследовала, что чувствуют люди, когда чувствуют себя отверженными. Эксперимент такой: доброволец играл в компьютерную игру, суть которой заключалась в том, что игрок-человек и два игрока-робота поочередно перебрасывали мяч друг другу.

Все время мозг исследуемого сканировали на предмет того, какие мозговые части были задействованы во время игры. Вдруг роботы переставали бросать мяч нашему подопытному и продолжали играть только между собой. Без всяких объяснений. Они просто игнорировали третьего игрока. Сканер при этом продолжал фиксировать реакцию мозга человека.

И она четко прослеживалась: возбуждалась та часть мозга, которая обычно активируется, когда человек испытывает физическую боль.

Что это значит? Ощущение того, что тебя исключили из социальной группы (в данном случае – выбросили из игры), вызывает ту же реакцию в мозге, что и физическая боль.

Похожие опыты проводили и другие ученые. Вместе они пришли к выводу, что связь между социальным неприятием и физической болью вызвана тем, что для млекопитающих социальная связь с их кормильцами была необходима непосредственно для выживания.

Такие исследования доказывают, что человеческий мозг – это социальный орган, и наши физиологические и неврологические реакции напрямую связаны с социальным взаимодействием и глубоко сформированы им.

Еще одна важная вещь: большинство процессов в мозге в состоянии покоя, которые происходят подсознательно (автоматически), связаны с размышлениями о других людях и о себе.

Человеческий мозг – это социальный орган

На самом деле, такие открытия нейробиологов создают немало проблем для менеджеров, лидеров и организационных систем, рассматривающих работу посредством экономических формул, и в которых работники меняют свой труд и профессионализм на финансовое вознаграждение. Ибо все теории, привязывающие мотивацию к финансовому вознаграждению, сразу попадают в список некорректных.

Мозг любого человека воспринимает рабочее место в первую очередь как социальную систему.

Так же, как в эксперименте с игрой в футбол, работники, которых критикуют в присутствии других членов команды, мысли или идеи которых игнорируют, чьи достижения не признают и не подчеркивают, испытывают все это как нейронный импульс, который по силе и влиянию можно сравнить с ударом по голове. В буквальном смысле.

Часто в корпоративных культурах люди рассматриваются как ресурс. Их потенциал приравнивается к денежному эквиваленту, а лучшей системой мотивации считается система премирования. При этом полностью игнорируется важность коммуникации. Работники, конечно, смогут адаптироваться к такой атмосфере и отношению, научатся рационализировать и управлять своими реакциями. Словом, люди привыкнут – променяв на такую культуру свою вовлеченность, привязанность и преданность.

Takeaways

  1. Мы всегда рассматриваем рабочее место как социальную среду. Чем комфортнее эта среда, тем лучше мы можем сосредоточиться на работе.
  2. Финансовое вознаграждение – это один из гигиенических факторов, который обеспечивает уверенность сотрудников в том, что их базовые потребности закрыты.
  3. Если в вашей компании финансовое вознаграждение рассматривают как ключевой фактор мотивации – будьте готовы иметь дело с командой с минимальной вовлеченностью и привязанностью. А еще будьте готовы доплачивать за каждый лишний шаг. О высокой и искренней вовлеченности забудьте.
  4. С точки зрения человеческого мозга, важнейшими мотиваторами является социальное взаимодействие (комфортная атмосфера и командная работа), публичное или персональное признание, искренность и открытость.
  5. Люди – это не "думающие машины, имеющие эмоции", а "эмоциональные машины, которые думают".

Текст публикуется с разрешения автора

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Теги:   Наталья Кадя Работа Эмоции

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