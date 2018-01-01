Когда все пошло наперекосяк. Один секрет, как справиться с большими переменами в жизни, – американский писатель Лео Бабаута

Кардинальные изменения не всегда приносят радость, часто нам приходится бороться со стрессом и переживаниями

Большие перемены в жизни могут сопровождаться стрессом и волнением. Иногда эти чувства настолько сильны, что период перемен превращается в страдания.

Все мы проходим через переломные этапы: развод, смерть близких, смена (или потеря) работы, переезд в новый дом или город, нестабильность в отношениях, политическая неразбериха или неуверенность в будущем. Это выбивает из колеи. Но есть ли шанс преуспеть в такой период? Ведь именно в такие моменты мы способны раскрываться, узнавать новое, расти и даже наслаждаться.

Мы способны научиться эффективно справляться с периодами больших изменений. Секрет вот в чем: вообще-то, мы всегда живем во времена перемен.

Если вы ждете, когда все успокоится – бросьте это желание и просто расслабьтесь среди всеобщей неопределенности.

Как наше сознание обычно реагирует на изменения

Ничего не остается прежним и по-настоящему стабильным

Представьте, что вся ваша жизнь изменилась за одну ночь: ураган разрушил ваш дом и работу, вы не можете найти никого из знакомых. У вас нет никаких вещей или средств коммуникации.

Как отреагирует наш мозг? Он будет действовать согласно установкам, привитым нам еще с детства. Обычно мы реагируем на серьезные перемены следующим образом:

Мы жалуемся – нам не нравятся изменения, которые от нас не зависят. Вы будете задаваться вопросом: «Почему я?». Вы недовольны переменами.

Мы злимся – виним других и срываемся. Вы спрашиваете: «Почему они так себя ведут?» И это создает дистанцию между вами и остальным миром.

Вы ищете утешения – возвращения к прошлому, знакомому, привычному. Если вы остались без дома, вы можете пить газировку и есть картошку фри только ради самоуспокоения. Фактически, мы всегда утешаем себя, чтобы справиться со стрессом и переменами. Например, с помощью вредной еды, шопинга, телевидения, соцсетей, порно и так далее.

Вы пытаетесь все контролировать. Это не всегда плохо (составление плана может быть полезным), но постоянное стремление к контролю не помогает. Фактически, это способствует стрессу, когда вы пытаетесь контролировать неконтролируемое.

Есть и полезные реакции на перемены – обсуждение проблемы с другими, занятия спортом, медитация, чай, горячая ванна. Эти привычки создаются людьми, чтобы приспосабливаться к новым условиям здоровым путем. Хотя в моем примере (ураган оставил вас без дома) и во многих других ситуациях такие варианты могут быть недоступны.

Нам нужно учиться справляться с изменениями другими способами, которые будут возможны в любых ситуациях и помогут уменьшить стресс, открыться хаосу, получать удовольствие и благодарность в центре нестабильности.

Как переключить сознание

Кроме разговоров с другими и расслабления в ванне, что еще мы можем сделать, чтобы справляться с переменами?

Все начинается с идеи нелюбви, стресса и сопротивления изменениям. Все только в наших головах. В этом заключается и хорошая новость, так как мы способны работать с этим. Мы можем отпускать, менять, открываться новым вещам, поскольку мозг поддается тренировкам и адаптируется.

Плохая новость – мы часто не замечаем, что сложности создает наше восприятие, а не внешние обстоятельства. Но тренируясь, мы начнем замечать и это.

Вот как мы можем реагировать на изменения и стресс:

Замечайте, когда на перемены вы реагируете стрессом или отрицанием. Обычно вы будете реагировать действиями из списка выше, так что понимать это будет довольно легко со временем. Зависаете в любимых соцсетях? Возможно, вы от чего-то убегаете. Живите моментом. Вы нервничаете из-за мыслей о ситуации. Мысли вызваны вашими переживаниями, а не ситуацией. Ситуация просто существует, сама по себе она не плохая. Так что вместо поглощения своими мыслями, живите настоящим моментом. Сконцентрируйтесь на том, что происходит с вашим телом конкретно сейчас. Какие чувства сейчас вы испытываете? Как проявляются ощущения стресса или беспокойства в вашем теле? Не углубляйтесь в мысли о самом стрессе, просто отметьте его. Обратите внимание на окружающую среду: какие звуки вы слышите? Замечайте свет, цвета, тени, текстуры. Почувствуйте воздух на своей коже или одежду на теле. Как только вы снова погрузитесь в плохие мысли – возвращайтесь к ощущению момента. Откройтесь природе этого момента и реальности. Вы живете настоящим. А сейчас отметьте, насколько обширный этот момент. Он безграничен, не замкнут только в ваших мыслях, а распространяется во всех направлениях. Вы можете сосредоточиться на вещах вокруг (стол, стул, вы сами, собака, дерево) или отметить, что все – единый сгусток энергии. Один большой океан чувств, значений и движений, без разделения между ними. Замечайте эту широту реальности, не замыкайтесь в названиях, идеях или мыслях. Мы можем раскрыть наше сознание до небесного размаха. Не беспокойтесь, если это поначалу кажется сложным – вы можете научиться. Наслаждайтесь красотой переходящего момента. Мы способны расслабиться и просто наслаждаться настоящим. Взгляните на красоту перемен – все движется, меняется, перетекает во что-то новое. Ничего не остается прежним и по-настоящему стабильным. Это крутой поток Вселенной. Это невероятно прекрасно, если уметь расслабляться и наслаждаться. Практикуйте сопереживание, благодарность и признательность. Во-первых, вы можете обнаружить переживание к себе и другим из-за страданий, через которые вы прошли. Во-вторых, практикуйте благодарность – можете ли вы сказать спасибо за этот момент? Можете ли быть благодарны за изменения? Даже ужасные перемены, вроде смерти моего отца или одного из лучших друзей, вместе с болью от потери, давали мне благодарность за то, что эти люди были в моей жизни. Это не значит, что вы должны игнорировать стресс – это лишь значит, что боль и благодарность могут сосуществовать одновременно. В-третьих, можете ли вы ценить этот момент таким, какой он есть? Признать его красоту, его переменчивость, его открытость, его волнительное великолепие. Я часто нахожу радость в этой признательности Вселенной. Любите вещи такими, какими они есть. Это включает страдания, злость на других, потерю и боль, но также постоянные изменения, вечный рост и падения, вечное движение к чему-то новому. Вы творите Вселенную вместе с остальными людьми, и в ней всегда найдется место для сильной любви.

Я думаю, вы должны попробовать так поступать.

Суть в том, что вместо отвержения перемен, вы открываетесь им. Мы учимся любить изменения, а не жаловаться на них. Мы учимся находить в изменениях что-то ценное, а не желать постоянного комфорта.

Конечно, мы не можем придерживаться этого процесса все время, но стоит понемногу пробовать, чтобы вскоре иметь физическое понимание такого отношения. Если вы будете тренироваться каждый день, могу гарантировать: что-то измениться в вас.

Главное – ежедневные тренировки

Я советую вам такой план на каждый день:

Медитируйте 5 минут утром. Начните с двух минут, но стремитесь к пяти. Когда пять станут слишком коротки, перейдите на десять. Не двигайтесь на протяжении этих пяти минут – просто сидите. Тренируйтесь днем. Через неделю добавьте к утренним тренировкам дневные – следите, когда вы волнуетесь или избегаете изменений. При каждом таком случае старайтесь применить какую-то практику, описанную выше. Не требуется проходить весь процесс – лишь ту часть, на которую у вас есть время. Записывайте, как прошла практика. Средний уровень: практикуйтесь в дискомфорте. Если вы занимались первыми двумя пунктами хотя бы месяц (еще лучше два), выделите 5-10 минут в день на дискомфортную тренировку. Например, сложные упражнения или холодный душ. Они должны быть слегка некомфортными – но не чересчур. Как только вы создали дискомфорт – начинайте практики. Это сложнее, чем утренняя медитация, но выполнимо. Продвинутый уровень: недельный перерыв от медитации или неделя целенаправленных изменений. Через полгода-год на неделю прекратите медитации. Это углубит вашу практику. Или устройте себе неделю радикальных изменений. Например, специально попутешествуйте по миру с очень маленьким количеством вещей (не больше 4 кг). Такое упражнение даст возможность попрактиковать наши методы.

Возможно, жизнь сама предоставит неожиданный месяц огромных изменений – расставание с партнером, когда вы меняете работу или болезнь, когда у вас финансовые проблемы. Если подобное случится, воспринимайте это как шанс практики.

Такие тренировки – это способ заботы о себе. Есть еще другие пути: прогулки, спорт, йога, сон, поддержка близких. Все они очень важны.

Если вы углубитесь в эти практики, вскоре вы увидите в себе существенные перемены.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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