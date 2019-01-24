Круассан головного мозга. Стереотип, от которого следует избавиться

Весь мир живет стереотипами, спокойно употребляя субстанции, которые почему-то называют "вкусностями"

Написать этот текст меня заставила публикация в Facebook одного человека, который популяризирует питание, но не является специалистом по питанию. Скажу честно, пост был хороший, за исключением одной фразы: ничего страшного, если иногда мы съедим свежий хрустящий круассан на сливочном масле. Круассан — это некое собирательное понятие чего-то вкусного, но нездорового. На его месте может быть пончик, донат, "наполеон", любой торт с жиром и сахаром.

Я понимаю, что целенаправленно ломаю железобетонные стереотипы о том, что "в меру можно все". Людей типа меня, не терпящих употребления нездоровых продуктов, иногда даже клеймят словом "орторексия", что не соответствует действительности.

Объясню почему. Более 30 лет работая в медицине, я видела тысячи людей с диагнозами, которых они могли бы и не иметь, если бы тщательнее относились к тому, что попадает в их желудок. Но большинство людей жили стереотипами относительно питания.

Не только мы, весь мир живет этими стереотипами, спокойно принимая субстанции, которые почему-то называют пищей и "вкусностями". К ним относятся и круассаны, и вафли, и тонны других продуктов, которые однозначно негативно влияют на наши тела.

Так что же не так с тем бедным круассаном? Его состав, точнее жиры, сахар и КПГ или конечные продукты гликации. Все эти компоненты активируют так называемые молекулярные (сигнальные) пути, которые запускают те или иные реакции в клетках, в частности, в нейронах, меняют их функции.

Например, клеточные мембраны играют исключительно важную роль в передаче нервного импульса. Жиры, которые мы потребляем, входят в состав этих мембран. Насыщенные жиры ухудшают текучесть мембран и активность нейронов, в то время, как омега-3 жирные кислоты улучшают текучесть мембран и когнитивные способности (память, концентрацию внимания и IQ).

Я понимаю, что целенаправленно ломаю железобетонные стереотипы

Чем старше мы становимся, тем заметнее уменьшается содержание противовоспалительных и увеличивается содержание провоспалительных жиров. Это также и следствие чрезмерной любви к подсолнечному маслу, в котором преобладают омега-6 жиры. В частности, та же глюкоза связана с повышением уровня заполнения. А если у человека есть и избыточная масса тела или повышенное давление, они еще больше стимулируют воспаление.

Исследование, опубликованное в Diabetes & Metabolism, показало, что уровень глюкозы в крови даже в нормальном диапазоне может иметь значительное влияние на объем атрофии мозга при старении.

Сочетание насыщенных перегретых жиров, сахаров и румяной корочки резко уменьшает выработку BDNF — нейротрофического фактора роста, который способствует образованию новых нейронов и восстановлению старых, а также межнейронных связей — чем их больше, тем лучше интеллект и память.

Терзать несчастный круассан или вафлю можно еще долго, но лучше подчеркнуть, что же любит мозг.

1. Ягоды. В них много полифенолов, которые питают представителей полезной микрофлоры кишечника, которые синтезируют вещества, положительно влияющие на мозг.

2. Зелень. Богатая фолатами (разновидностями витамина В9), она уменьшает образование токсичной аминокислоты гомоцистеина, которая разрушает сосуды.

3. Омега-3 жирные кислоты. Кроме противовоспалительного эффекта, увеличивают уровень BDNF, поэтому ешьте рыбу два-три раза в неделю.

Текст публикуется с разрешения автора

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