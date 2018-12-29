Лекарство от глупости. Что прочесть вместо очередного нон-фикшн бестселлера

Отдых с хорошим интеллектуальным романом принесет небывалое — или хорошо забытое — удовольствие

Сейчас принято много говорить о чтении нон-фикшна — куда ни глянь, все читают умную литературу. Нон-фикшн бестселлеры стали обязательной составляющей саморазвития, профессионального роста и корпоративных подарков, их обсуждают в кругу друзей, о них говорят в своих интервью великие бизнесмены. Как здоровый образ жизни — ЗОЖ, — только для мозга. Рынок способствует: украинские издатели активно тиражируют и промотируют нон-фикшн, стараясь поскорее договориться о покупке прав и выпустить украинский перевод с как можно меньшим отрывом от выхода оригинального издания.

Художественная литература не дает забыть, что значит быть человеком

И все это стремление к интеллектуальному росту (как и чрезмерное увлечение ЗОЖ, за которым скрывается страх перед неопределенным будущим) незаслуженно игнорирует огромный пласт другой литературы — художественной. Почему-то принято считать, что чем серьезней книга, чем сложнее через нее продраться, тем большее достижение мы совершили, прочитав ее. Даже если мало что поняли или запомнили после прочтения. Но медальку заслужили, галочку поставили, в глазах — своих и окружающих — выросли. Ведь чтобы читать нон-фикшн, нужно быть умным.

В самом деле?

Художественная литература — это не набор готовых лайфхаков и не история успеха, но она способна одарить читателя во сто крат щедрее. Потому что именно она развивает и формирует личность, а не отдельные компетенции. И не дает забыть, что значит быть человеком. Вспомните, как часто мелькают на просторах интернета прогонозы в духе «хороший человек станет профессией»? Повышение активности мозга, расширение мировоззрения, развитие способности справляться с трудностями, антистресс, лекарство от глупости — лишь некоторые из полезных эффектов чтения художественной литературы, в том числе подтвержденные научно.

Попробуйте совершить чудо в этот зимний праздничный период. Отключиться от рабочих вопросов и целенаправленного саморазвития, не листать ленты соцсетей с картинками чужой жизни, не подводить итоги года и не ставить цели на следующий, а посвятить немного времени отдыху с хорошим интеллектуальным романом. Не выписывая цитат и не делая закладок, вы рискуете получить небывалое — или хорошо забытое — удовольствие.

Арундати Рой Бог мелочей

Современная семейная сага, насыщенная колоритом Индии, похожа на старый шкаф. Его дверцу боишься приоткрывать, иначе застрянешь — старые вещи и воспоминания поглотят целиком. Дебютный роман, за право публикации которого боролись с десяток издательств, книга-лауреат Букеровской премии.

Сюжет крутится вокруг близнецов, в детстве совершивших проступок, и их судеб, сломанных нечуткими взрослыми, которые живут закостенелыми традициями и кастовыми предрассудками. Неприкасаемые, запретная любовь, положение женщин, политические перипетии, отношения детей и родителей — всему есть место в этом насыщенном романе. История попеременно разворачивается в двух измерениях — когда близнецам было по 7 лет и когда им исполнилось 30. Причина и последствия.

Яркое произведение, написанное и, надо отдать должное, переведенное сочным слогом, щедро перемежеванным языком малаялам. Местами реалистичность достигает такого пика, что можно ощутить то приторно-тошнотворный запах цветов, то такой же запах крови и испражнений. «Ночь проглотила сад. Целиком, не жуя. Как питон».

Жоэль Диккер Правда о деле Гарри Квеберта

Мировой детективный бестселлер от 27-летнего автора, сходу получившего гран-при Французской академии за лучший роман и место в шорт-листе Гонкуровской премии. Захватывающий сюжет компенсирует немалый объем книги и увлекает читателя тайной, не поддающейся разгадке до самого конца. Начинающий молодой писатель после головокружительного успеха первой книги отправляется за вдохновением в тихий маленький городок к своему учителю и другу, тоже писателю. Однако творческий процесс придется отложить, чтобы заняться спасением друга, обвиненного в убийстве 15-летней девочки. 33 года назад у него с ней случился роман, а теперь останки загадочным образом оказались на территории его дома.

Детективная история не раз разворачивается на 180 градусов именно в тот момент, когда читатель думает «ну вот, я так и знал, что это он/не он». Но несмотря на всю интригу, это книга прежде всего об отношениях, о том, что никакие стереотипы и предубеждения не способны сломить истинную дружбу и любовь.

«Очень хитрая книга: сама по себе являясь успешным детективом, она же — полное исследование феномена бестселлера. Вы переводите дух, лишь дочитав до конца, взволнованные и благодарные за сумасшедший выброс литературного адреналина», — пишет Le Figaro littéraire.

Фэнни Флэгг Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок

Уже далеко не новая книга, но все такая же теплая и трогательная. История жизни в американской глубинке, рассказанная от лица жительницы дома престарелых Нинни Тредгуд. Именно ее рассказ о несчастливом детстве, вдовстве и неполноценном сыне становится поучительной историей для Эвелин, переживающей кризис среднего возраста. Оказывается, несмотря на лишения, и в 86 лет можно не потерять любовь к жизни. Персонажей много, хронологии никакой, как и надлежит яркой истории жизни — то один эпизод вспомнился, то другой. Но рассказ пожилой дамы настолько увлекателен, что очень скоро все герои становятся родными и вызывают бурю чувств и переживаний в сердце читателя. Легкая и уютная книга для зимних вечеров.

Марио Варгас Льоса Похождения скверной девчонки

«Роман о «любви без границ». Три континента служат декорациями для бурных сцен и мучительных расставаний. Полвека мировой истории — революция на Кубе и герилья в Андах, пьянящая атмосфера Парижа 50-х и экономическое чудо в Японии, взлет The Beatles и падение коммунизма», — так звучит издательская аннотация к этой книге. Как вам антураж? Карусель приключений безрассудно кутящей и меняющей имена женщины, неизменно возвращающейся к «хорошему парню» Рикардо передохнуть после очередного падения. Латиноамериканские чувства, которые нобелевский лауреат Варгас Льоса приправил хорошей горстью политики, достаточно остросюжетны, хоть некоторые критики и причисляют этот роман к не самым удачным произведениям писателя. Но читать про чудаков всегда интересно.

Приятного чтения!

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