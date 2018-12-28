Между голландцами и россиянами. Как воспитывают детей в разных странах

Культурные ценности влияют на то, как родители реагируют на поведение ребенка — и, в результате, на характер детей

В соавторстве с Машей Гартштейн, профессором психологии Университета штата Вашингтон

Еще в пятом столетии греческий историк Фукидид противопоставлял cамообладание и стоицизм спартанцев более мягким и свободомыслящим гражданам Афин.

Сегодня особенности поведения и уникальные черты характера кажутся укоренившимися в определенных культурах.

Итальянцы бурно жестикулируют во время разговора. Голландские дети явно благодушнее и менее суетливы, чем другие. Россияне редко улыбаются на людях.

Как возрастные психологи, мы очарованы этими различиями, тем, как они обретают форму и как передаются из поколения в поколение.

Наша новая книга Дети, родители и культура исследует то, как ценности общества влияют на решения, принимаемые родителями — и как это, в свою очередь, отражается их детях.

Непреходящее влияние культурных ценностей

Хотя генетика, безусловно, имеет значение, то, как вы себя ведете, не предопределено. За последние два десятилетия исследователи показали, как культура может формировать вашу личность.

В 2005 году психолог Роберт Маккрей и его коллеги смогли установить явно выраженные отличия в характерах людей, живущих в разных частях света. Например, взрослые из европейских культур оказались в основном более общительными и открытыми для нового опыта, чем взрослые из азиатских культур. В пределах Европы ученые обнаружили, что люди из Северной Европы были более добросовестными, чем их сверстники из Южной.

Недавно мы смогли проследить некоторые из этих различий вплоть до раннего детства. Воспитание — что, возможно, неудивительно — сыграло свою роль.

Чтобы провести исследование для нашей книги, мы сотрудничали с коллегами из 14 разных стран. Нашей целью было изучить, как набор ценностей того или иного общества влияет на то, как родители воспитывают своих детей. Затем мы изучили, как эти разные методы воспитания отражаются на поведении и личности ребенка.

Методы поддержания дисциплины зависят от социальных ценностей

Прежде всего мы раздали родителям по всему миру анкеты и попросили их описать семейный распорядок дня, надежды, возлагаемые ими на своих детей, и методы поддержания дисциплины. Затем мы попросили их подробно описать поведение своих детей.

Мы также опирались на работу голландского социального психолога Герта Хофстеде, который в 1970-х годах расспрашивал сотрудников IBM по всему миру о факторах, которые повлияли на их удовлетворенность собственной работой.

Мы сравнили его результаты с нашими и были удивлены, увидев, что они соотносятся. Культурные ценности, выявленные в 1970-х годах, можно проследить и в родительских подходах к воспитанию 40 лет спустя.

Это важно — потому что это показывает, что культурные ценности относительно устойчивы и влияют на развитие детей на протяжение долгого времени.

Думать о себе или думать о других?

Возможно, наиболее известными из этих культурных ценностей являются индивидуализм и коллективизм.

В некоторых обществах, таких как США и Нидерланды, люди в основном стремятся к удовлетворению личных интересов. Они настроены на то, чтобы достичь признания и повысить свой социальный или финансовый статус.

В более коллективистских культурах, таких как Южная Корея и Чили, большее значение придается благосостоянию большей группы — как правило, семьи, трудового коллектива или страны.

Мы обнаружили, что методы поддержания дисциплины, которые родители выбирают для своих детей, зависят от этих социальных ценностей и, вероятно, служат для передачи этих ценностей из поколения в поколение.

Например, по сравнению с родителями в индивидуалистической культуре, родители-коллективисты гораздо чаще, устраивая выговор своим детям, призывают их «подумать» о своем плохом поведении и о том, как это может негативно повлиять на окружающих.

На первый взгляд это способствует общей гармонии и готовит ребенка к успешной жизни в коллективистском обществе. В то же время, если вам постоянно говорят о том, как ваши действия отражаются на других, вы, вероятно, будете более склонны к тому, чтобы чувствовать тревогу, вину и стыд.

Больше того, мы обнаружили, что у детей в коллективистских культурах заметно выше уровень уныния, страха и дискомфорта, по сравнению с детьми, растущими в индивидуалистических обществах.

Стремитесь к счастью?

Второй парой ценностей стало потворство своим желаниям и их обуздание.

Некоторые культуры, такие как США, Мексика и Чили, как правило, допускают и способствуют удовлетворению личных стремлений. Другие, такие как Южная Корея, Бельгия и Россия, поощряют сдержанность перед лицом искушений.

Эти ценности, по-видимому, связаны с определенными родительскими целями.

В частности, родители в снисходительных обществах склонны подчеркивать важность развития чувства собственного достоинства и независимости. Например, они ожидают, что дети будут сами развлекаться и самостоятельно засыпать. Когда их ребенок плохо себя ведет, они, как правило, предлагают способы, которыми можно было бы возместить ущерб и исправить ситуацию.

Такой подход подразумевает, что дети сами отвечают за свое счастье, но при этом должны быть в состоянии исправлять свои собственные ошибки. В то же время дети, стремящиеся к удовольствиям, скорее всего, будут импульсивно стремиться к немедленному вознаграждению — например, есть конфеты перед обедом или брать игрушку с полки в магазине — не дожидаясь разрешения.

В то же время в обществах, которые отдают предпочтение сдержанности, родители чаще кричат или ругаются, когда наказывают своих детей.

Это может сделать их более покорными. Но это также может привести к тому, что дети будут менее оптимистичны и менее склонны получать удовольствие от жизни.

Будущее за индивидуализмом?

Очевидно, что родители заинтересованы в том, чтобы подготовить своих детей к встрече с тем миром, в котором им, вероятнее всего, предстоит жить. То, что работает в одной культуре, необязательно будет работать в другой.

Но по мере того, как наш мир становится все более взаимосвязанным, разнообразие подходов к воспитанию детей перестает быть столь явным. За последние 50 лет многие страны стали более индивидуалистическими — смещение, которое особенно ощутимо в государствах с высокими темпами экономического развития.

Тем не менее, по-прежнему существует огромная разница в подходах к воспитанию детей в различных культурах — свидетельствующая о непреходящем влиянии общественных ценностей.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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