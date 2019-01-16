Стрельба из лука — бутанский национальный вид спорта, но пока ни одной олимпийской медали местным лучникам завоевать не удалось

Самолет в Бутан похож на летающий дом престарелых. «Не потрачу деньги сейчас — достанутся детям», — думают покорители Бутана. И это прекрасно мотивирует отправиться в путь.

Путевка в бутанский санаторий стоит $250 в день с человека минимум. Если вас только двое — по $280 с каждого. В эту сумму входит все: гид, водитель, машина, отель 3*, трехразовое питание, посещение 742 монастырей и зоопарка. Виза ещё $40. Гостиницы 4* и 5* увеличивают ценник. Самые успешные могут потратить $1500 в день с человека в сети отелей Amankora.

В милой компании 60+ мы отправились из Катманду в Паро — единственный международный аэропорт Бутана. В мире есть восемь пилотов, имеющих лицензию на полеты в этот аэропорт: очень сложная посадка. За рулем нашего самолета, очевидно, был девятый пилот-стажер, потому что таких пируэтов в гражданском самолете я еще не испытывал. Единственное, чего мы не сделали — «мертвую петлю», и после всех трюков успешно приземлились. Впервые видел, как иностранцы хлопали пилоту. Было за что.

По стране нельзя путешествовать самостоятельно, поэтому к каждой парочке западных туристов приставлен местный гид. В итоге умный король трудоустроил, наверное, треть населения. Также по заветам мудрого правителя во время работы все обязаны носить национальную одежду.

Нас встретили гид Доджи и водитель Сенчо — эксперт в геополитике, как и многие его коллеги. Оба в неких платьях-халатах, черных гольфах по колено и туфлях. Но если на женщинах длинные юбки и блузки смотрятся нормально, то наряд мужчин создает ощущение средневекового маскарада. Целый день меня не покидало ощущение, что я нахожусь в какой-то антиутопии.

Видимо, перед получением лицензии бутанские гиды проходят тренинги по сервису — потому что такого раболепного отношения к гостям уже нет нигде в Азии. Это реально XIX век — «британский колонизатор изволили отдохнуть среди туземцев». Хоть я уже богатый человек и чайный пакетик завариваю только один раз, к такому не привык.

Первая ассоциация с Бутаном — Министерство счастья. Но можно сделать и Министерство длинных носов, только от этого их средний размер не увеличится. Счастье тяжело спустить по разнарядке правительства. В соседнем бедном Непале люди выглядят более жизнерадостно.

В Бутане платишь за каждый день пребывания, при этом достопримечательностей здесь не особенно много — и потому программа максимально размазана во времени. Трехчасовой переезд, осмотр двух храмов, «друзья, вы свободны». И, кстати, если я еще раз услышу имя Гуру Ринпоче, который здесь все основал и построил, у меня пойдет пена изо рта.

Мы попытались разнообразить изнурительный храминг и заказали стрельбу из лука и купание в аутентичной бане. Приехали в какой-то отель посреди красивых полей и гор. Обученные люди установили мишень, выдали снаряжение. Стрельба из лука — бутанский национальный вид спорта. На Олимпиадах представителей Бутана можно встретить только в этой дисциплине, но пока местные Робин Гуды ничего не выиграли.

Мы попытались разнообразить изнурительный храминг

Я начал стрелять, а наш гид и водитель собирали и приносили стрелы. Мои попытки ходить за стрелами самому они решительно отвергли. Наконец я попал в цель, и на этом стрельбища закончились.

Затем настало время спа. Юля – ребенок, избалованный балийскими ваннами с лепестками роз, видом на джунгли и чашкой имбирного чая. Но Бутан – для суровых людей. Мы зашли в сарай, из которого вчера незаконно депортировали коров. Земляной пол, по углам две небольшие деревянные ванны, одежду нужно вешать на гвоздь. Часть ванны продолжается за стенкой — оттуда с тобой общается любезный банщик. Он подкидывает раскаленные на костре камни в специальный отсек ванны, и вода нагревается. В сарае гуляет гималайский ветер.

Зато это было первое спа, в котором мне не надо было исполнять долг инстаграм-мужа. Обычно посещение любого красивого отеля или виллы начинается с моей десятиминутной отсидки в укрытии — Юля снимает рум-тур. Затем — два часа изнурительных съемок непринужденных сюжетов. Хорошо хоть фотографировать еду уже немодно — я снова могу есть горячее. Но фотосессии еды в этой стране в любом случае были бы неактуальны: после Бутана в Катманду было так вкусно, что я съел стол.

Когда у банщиков закончились камни, а у нас — терпение, мы покинули место порочных наслаждений и уселись на террасе. Нам выдали соленый чай с молоком и сливочным маслом (не повторяйте в домашних условиях, работали профессионалы) и местный рисовый попкорн.

Крыши деревенских домов усеяны красным перцем. На стенах нарисованы мультяшные фаллосы, символ плодородия. «Завтра едем на почту – отправлять открытки!» — говорит гид Доджи с профессиональным задором. Над Гималаями заходит солнце.

Текст публикуется с разрешения автора

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