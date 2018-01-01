Эликсир молодости. Как лимоны помогают бороться со старением?

С помощью простых продуктов мы можем существенно улучшить некоторые процессы в организме

Когда человеку стоит задуматься о старении?

Ученые считают: процесс старения начинается уже на ранних стадиях развития, а после 12 лет нарастает быстрее и удваивается каждые восемь лет. Поэтому чем раньше начать профилактику, тем эффективнее будет результат. Известно, что питание, физическая активность и режим дня системно влияют на физиологию и эпигенетику организма.

И те же ученые подчеркивают: пока не разработана прицельная генная и клеточная терапия старения, нашими главными инструментами в борьбе против него являются здоровая еда, напитки и образ жизни.

Вот, казалось бы, привычный утренний напиток – лимонная вода. Но, во-первых, она не всем подходит из-за присутствия органических кислот (например, при воспалительных заболеваниях органов системы пищеварения), а во-вторых, даже если лимонный сок не вызывает дискомфорта, часто мы выжимаем его из лимона в воду, а саму мякоть, когда нечего давить, выбрасываем.

А вот и неправильно. Потому что ценным в лимоне является не только витамин С, как мы привыкли считать, но и много других биологически активных веществ, которых много в кожуре и белой мякоти под кожурой. Особенно ценной является вещество со специфическим названием – спермидин.

Спермидин стимулирует очень важный процесс аутофагии (самопереваривания клеточного мусора), который с возрастом ослабевает, что ухудшает способность организма бороться с системными воспалениями. Особенно это важно для головного мозга, большая часть которого состоит из клеток, которые не делятся. При этом мозг потребляет много кислорода и глюкозы. В результате в мозге накапливаются своеобразные "отходы" производства в виде непереработанных частей клеток.

Советую вам использовать весь лимон вместе с кожурой

Есть даже такой термин, как нейровоспаление, что является одной из причин не только болезней Альцгеймера и Паркинсона, но и депрессии. Поэтому продукты, имеющие нейропротекторные свойства, должны входить в противовоспалительный ежедневный рацион.

Для профилактики старения мозга важно, чтобы в нем нормально происходили процессы аутофагии. Этому способствуют, например, периодические короткие голодания и некоторые вещества, в частности, спермидин, который считается геропротектором (веществом, останавливающим старение и улучшающим память). Кроме того, есть много данных о положительном влиянии спермидина на печень и профилактику рака печени, а также на сердце.

Советую вам использовать весь лимон вместе с кожурой. Но для этого его нужно очень хорошо помыть и слегка снять верхний слой кожуры. Итальянцы просто спиралькой срезают кожицу, заливают кипятком и настаивают. Можно настоять всю ночь, а утром выпить этот целебный молодильных напиток.

Текст опубликован с разрешения автора.

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