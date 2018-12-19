На корабле под названием Земля. Миллиардер Ричард Брэнсон – о том, почему жизнь прекрасна

Британский предприниматель Ричард Брэнсон в своем блоге на virgin.com написал трогательное письмо своим внукам

Я хотел бы, чтобы вы могли познакомиться с моим отцом, вашим прадедом. Он был действительно замечательным человеком, который многому научил меня. Он воодушевлял, внушал уверенность в том, что нужно следовать своим мечтам, а иногда, когда чрезмерный энтузиазм одолевал меня, мягко одергивал. Он был полон мудрости, но вот самые простые его слова, оставшиеся со мной навсегда. Жизнь, говорил он, прекрасна. Вот и все. Жизнь прекрасна. Именно этой простой, но важной истиной я руководствовался в первую очередь, когда строил бизнес, растил детей и ввязывался во все свои многочисленные приключения.

Вы только начинаете свою жизнь — это невероятный подарок, который вы должны принять. Он принесет вам взлеты и падения, испытания и невзгоды, неудачи и триумфы. Но если прожить это в полной мере, всегда пытаясь делать правильные вещи и никогда не теряя того ощущения приключения, которым вы сейчас переполнены, это будет в самом деле чудесно.

Держитесь за ваш детский дух любопытства

Наше великое космическое приключение началось с личной мечты около 50 лет назад, регистрации компании около 20 лет назад и последующих 14 лет самой невероятно сложной работы. Я многому научился за это время, мы все многому научились, и есть еще многое, чему предстоит научиться. Мы переживали тяжелые дни и скептическое отношение, но мы поддерживали друг друга и всегда продолжали двигаться вперед.

Раньше я думал о космосе как о месте назначения, но теперь я понимаю, что это путешествие, с несколькими невероятными вехами на пути. Мы прошли наиболее важные из них, коль скоро наш прекрасный VSS Unity, груженый надеждами и мечтами стольких людей, стал первым космическим кораблем, созданным для регулярных пассажирских перевозок, поднявшим человека в космос.

Я верю, что к тому времени, когда вы достигнете моего возраста, наша жизнь невообразимо изменится под влиянием космоса. И вы станете первым поколением, которое в полной мере осознает то, от чего зависит будущее человечества — что все мы попутчики на космическом корабле под названием Земля. Я надеюсь, что вы будете оглядываться в прошлое с некоторой гордостью за то, что ваш дедушка внес свой вклад в то, чтобы путь в космос из узкой и коварной тропинки превратился в широкую дорогу, открытую для всех. Превращение, которое помогло сохранить Землю как устойчивый, прекрасный и щедрый дом для человечества.

Всегда помните о силе объединения — о том, что, когда вы начинаете сложное и важное предприятие, множество исключительных людей присоединяется к вам на этом пути. Люди, которые стоят рядом с вами и на вашей стороне, которые разделяют ваши мечты и с большим мастерством и непоколебимой преданностью помогают воплотить их в жизнь (…).

Держитесь крепче за ваш детский дух удивления, любопытства и приключений. И, поскольку мы открываем космос для каждого, используйте это, чтобы изменить мир к лучшему.

Перевод НВ

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