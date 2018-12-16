На своем опыте. Телеведущая Маша Ефросинина – о том, как наладить отношения с мамой

Иногда, чтобы избавиться от проблем в отношениях, достаточно просто решиться их обсудить

Большинство разладов в отношениях с мамой случается из-за того, что она вас не понимает. В одних случаях вам кажется, что это так, в других она действительно вас не понимает и говорит об этом напрямую. И тогда вы ограничиваете ваши отношения, или даже сводите их к нулю.

Основываясь на собственном опыте, могу сказать: если вы дочь, никогда не берите на себя всю ответственность за разлад в отношениях. За него отвечаете вы обе. То, что мама вас не понимает, означает, что она либо не хочет, либо не может этого сделать. В любом случае, она — непосредственная участница кризиса в отношениях.

Чтобы исправить положение, нужно, прежде всего, сказать о том, что вам это необходимо. В любой, даже самой безвыходной на ваш взгляд ситуации, нужно призвать к разговору. И скорее всего, если у вас получится, и если вы сохранили любовь и уважение друг к другу, мама вам откроется. Возможно, правда, которую вы узнаете, окажется для вас болезненной. Возможно, мама обижена на вас, или когда-то она приняла что-то не так, как ей бы хотелось, или как хотелось бы вам, и это дало трещину в отношениях. Не нужно вспыхивать: не стоит думать, что раз она мама, то должна все понять. Попробуйте встать на ее место и попытаться услышать ее правду. Иногда для того, чтобы мама вас понимала, вам нужно понять ее.

Еще один важный вопрос — как уделять внимание маме, не обделяя вниманием свою семью, особенно, если мама одинока. Это очень распространенная проблема. Многие женщины жалуются на то, что у них уже есть собственные браки и дети, но мама настолько горячо отстаивает свое право на присутствие в их жизни, иногда стремясь полностью интегрироваться в семьи своих детей, что это сказывается на здоровых отношениях.

Пускай меня сейчас поймут правильно — я тоже мама, моей дочери 14 лет, моему сыну 4 года, и, глядя на них, я уже тоже готовлю себя к тому, что однажды мне придется сделать над собой усилие и выселить себя из их жизни. Я никогда не перестану быть мамой, не перестану их обожать, но мне физически придется отойти на другую территорию, чтобы сохранять с ними теплые отношения.

Это придумала не я, такова природа. Конечно, я хочу, чтобы и сын, и дочь были со мной до моей дряхлой старости, но, как показывает опыт, дети с родителями прекрасно ладят, если между ними есть расстояние. Тогда и звонить чаще хочется, и приезжать в гости к родителям. А когда мама остается внутри семьи, еще и со своими порядками и не всегда тактичным вмешательством — это прямой путь к долгому конфликту.

Достаточно ли я уделяю внимания своей маме? Моя мама хочет, чтобы я звонила ей каждый день, и обижается, если я этого не делаю. Она абсолютно права — никакая занятость и никакие графики не могут служить мне оправданием. Внимание нужно уделять ежедневно, отя бы одним звонком. Достаточно просто узнать — как у нее дела. Иногда как раз это и есть все, что необходимо, и вовсе не обязательно приходить на чай с пирогами и рассказами обо всех своих проблемах в личной жизни. Небольшое внимание, и мама уже спокойна.

Любите своих мам, уделяйте им внимание, разговаривайте с ними даже о том, что на ваш взгляд они сами должны понимать, и вы обязательно получите обратную реакцию.

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