Не принимайте близко к сердцу. Как сохранять позитивный настрой. Блог Дариуса Фору

Сложный период — это возможность изменить свою жизнь к лучшему

Один из моих читателей недавно спросил меня: «Как вам удается быть таким позитивным?». «Неужели я не рассказывал об этом раньше?», — подумал я. И, просмотрев свои статьи, понял, что нет.

Я много писал о важности позитивного мышления. Но за те 3,5 года, что я веду свой блог, мне впервые задали этот вопрос. И он очень уместен. Иногда мы считаем что-то само собой разумеющимся. Несмотря на то, что я сталкивался со многими проблемами в жизни — как и почти любой другой человек, — я никогда не отказывался от своего позитивного мышления.

Мы часто видим окружающий мир в негативном свете, и это не удивительно. Один только взгляд на новостные сайты вгонит в депрессию даже самого устойчивого человека. Со мной это тоже происходит. Но считать мир негативным было бы заблуждением.

Это не принесет ничего, кроме разочарования. Философ-стоик Эпиктет отчетливо это продемонстировал еще две тысячи лет назад: «Итак, когда мы расстроены, рассержены или несчастны, давайте признаем самих себя ответственными за эти эмоции — поскольку они являются результатами наших собственных суждений».

Cуть подхода стоиков заключается в том, чтобы быть объективным в своем восприятии. Если ваши мысли становятся негативными «из-за» чего-то, вы заблуждаетесь. Эпиктет продолжает: «Никто другой не несет за них ответственность. Когда вы обвиняете других в своих негативных чувствах, вы поступаете невежественно. Когда вы обвиняете себя в своих негативных чувствах, вы движетесь в верном направлении. Вы достигли мудрости, если больше не обвиняете ни себя, ни других».

Не винить ни других, ни себя — одна из самых важных вещей для тех, кто стремится сохранять позитивный настрой. Но есть еще четыре, которые помогают мне оставаться позитивным. Вот они.

Практикуйте благодарность

Тратя по паре минут каждый день на то, чтобы записать несколько вещей, за которые вы благодарны, вы измените свой угол зрения. Самое смешное в этой практике то, что когда вы читаете об этом, вы думаете: «Это не может быть настолько эффективно!»

Я думал точно так же. Но как только я начал активно практиковать благодарность, я почувствовал, что лучше управляю собственной жизнью. Не так давно я перестал записывать то, что вызывает во мне чувство признательности, и в первые недели не ощутил никакой разницы.

Но через несколько месяцев я заметил, что стал жаловаться больше, чем обычно. Я чувствовал себя более расстроенным. А когда вновь продолжил практиковать благодарность, снова стал собранным. Собранным и умиротворенным.

Помните, что вы также можете быть благодарны за то, чего не просили. Будьте благодарны за все, даже за плохие вещи.

Не принимайте близко к сердцу

Часто причиной нашего беспокойства становится то, что делают или говорят другие люди. "О, боже! Я не могу поверить, что он это сказал! Как он смеет?!”

Что ж, возможно пришло время отнестись к этому чуть проще. Мы заморачиваемся из-за каждой мелочи, сказанной или сделанной другими людьми. Но не все, что они делают, стоит принимать на свой счет.

Если вы хотите жить счастливой жизнью, вы не должны принимать все слишком близко к сердцу. Поймите, что в жизни есть более важные вещи: такие как ваше здоровье, семья и карьера.

Не держите это в себе

Я большой сторонник того, чтобы анализировать свои мысли, впечатления и эмоции. Нам всем в жизни приходится сталкиваться с неприятными вещами.

Партнер, который не прислушивается к вам, коллеги, которые вас бесят, арендодатель, который не желает ремонтировать канализацию, шумные соседи и так далее. Никто не живет идеальной и спокойной жизнью.

Это тот факт, который нам в самом деле нужно усвоить. Но у меня это заняло много лет. Я всегда думал, что можно достичь какого-то волшебного места в жизни, где не будет ни стрессов, ни надоедливых обязанностей.

Но потом я повзрослел. Жизнь в сущности представляет собой череду испытаний. И мы не можем позволить им выбить нас из колеи. Вот почему мы должны дать всему этому выход. Весь ваш гнев, разочарование, беспокойство, чувство незащищенности — вы не должны держать все это в себе. Вы можете облегчить душу ведя дневник, разговаривая с другом или посещая терапию — это ваш выбор. Просто убедитесь, что вы не храните это в себе.

Сосредоточьтесь на изменениях к лучшему

Послушайте, жизнь не всегда прекрасна. И мы склонны придавать чрезмерное значение тяжелым периодам. Когда мы переживаем неудачи или негативные чувства, мысленно мы раздуваем эту проблему: «Это самая худшая вещь в мире».

Задумайтесь. Это в самом деле так? Или это возможность сделать свою жизнь лучше? Потому что мне нравится смотреть на это именно таким образом.

То, что вы сейчас переживаете — временная ситуация. Неважно, хороший ли, плохой ли, этот момент пройдет. Вы понимаете это?

Потому что если понимаете, то знаете, что у вас есть шанс сделать свою жизнь лучше. И как по мне, это самое достойное применение вашему времени и энергии.

Никто не живет идеальной и спокойной жизнью

Не тратьте ни секунды на жалость к себе и сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы улучшить что-то в своей жизни. Неважно, что именно это будет.

Выйдите прогуляться. Примите душ. Побрейтесь. Начните вести дневник. Почините что-то в своем доме. Запишите свои идеи. Поставьте перед собой цель.

Вы можете делать эти вещи даже когда вам плохо. Сейчас, когда я пишу это, я неважно себя чувствую. Пару дней назад я съел что-то плохое, и со вчерашнего утра страдаю от пищевого отравления.

Я чувствую себя слабым. Однако мое моральное самочувствие улучшилось после того, как я написал эту статью.

В глубине души я знаю, что поправлюсь. Я понимаю, что это мелкий пример, и в жизни случаются гораздо худшие вещи. Но когда вы практикуете позитивное отношение к мелочам, вы будете лучше справляться и с крупными вещами.

Мне нравится, как сформулировал это Наполеон Хилл, автор знаменитой книги Думай и богатей: «Если вы не можете делать великие дела, делайте маленькие дела великолепно».

Это неоспоримо: делая совсем небольшие вещи, вы почувствуете себя лучше. Но вам не нужно верить мне на слово. Просто пойдите сделайте что-то прямо сейчас и убедитесь сами.

Перевод НВ

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