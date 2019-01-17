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Не принимать горячий душ и не умываться. 10 рекомендаций косметолога по уходу за кожей в зимнее время

Вчера, 21:37 1486
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anatoliycherkas/Depositphotos

В этот период может измениться тип кожи – склонная к жирности кожа становится ближе к нормальной

Зима – время волшебных праздников и заснеженных пейзажей. Но, вместе с тем, это период определенного дискомфорта, от которого страдает и наша кожа в том числе. Понижение температуры и ее перепады, ветер, сухой воздух в помещениях пагубно влияют на ее состояние.

В холодный период ухудшается микроциркуляция крови и замедляются процессы клеточного метаболизма, что способствует повышению чувствительности и обострению таких проблем как розацеа и купероз. Помочь коже можно, нанося крем массажными движениями – это стимулирует микроциркуляцию.

Также может произойти некоторый «сдвиг» в типе вашей кожи – из-за того, что процесс выработки кожного сала становится менее активным. Склонная к жирности кожа становится по типу ближе к нормальной, а сухая страдает от недостатков липидов и влаги. Центральное отопление и обогревательные приборы способствуют иссушению кожи. Поэтому зимой очень важно употреблять большое количество жидкости, а также продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами.

Ухаживать за кожей в это время года нужно особым образом. В целом, базовая схема остается в силе: очищение-тонизация-эксфолиация-уход-защита, но в зимний период появляются определенные нюансы.

1. Умываться лучше водой комнатной температуры, так как очень холодная вода способствует сужению сосудов, а горячая – сушит кожу. Но оптимальный вариант – очищение без воды, с использованием молочка или других средств с кремовой или масляной текстурой.

2. В холодный период кожа испытывает недостаток липидов, поэтому следует выбирать кремы с более плотной текстурой. Защита и питание должны преобладать над увлажнением. Желательно, чтобы уходовые средства содержали масла – это способствует восстановлению и поддержанию липидного баланса, а также созданию на поверхности кожи неокклюзивной пленки, которая предупреждает потерю влаги.

3. Крем следует наносить не позже, чем за 30 минут до выхода на улицу (в идеале минут за 40 – за час) – чтобы он успел как следует впитаться и подействовать, а также для того, чтобы избежать обморожения тканей.

4. В домашнем уходе важно регулярно использовать питательные маски. Из профессиональных процедур – пилинги, а также восстанавливающие и защитные программы.

Защита и питание должны преобладать над увлажнением

5. Если кожа чувствительная и реактивная, отлично подойдут специальные SOS-концентраты, которые снимут покраснения и успокоят кожу.

6. Очевидно, что в зимнее время нужно отказаться от всего, что сушит нашу кожу. В офисе и дома можно использовать увлажнители воздуха, а также пользоваться термальной водой. Я предпочитаю концентраты с повышенным содержанием магния, который способствует эффективному восстановлению кожи.

7. Не забываем пользоваться специальными бальзамами для губ – эта зона особенно чувствительна к негативным факторам.

8. Защита от ультрафиолета тоже важна, особенно в солнечные зимние дни. А на горнолыжных курортах солнцезащитные средства – must have.

9. Чтобы обеспечить коже эффективное питание, рекомендую использовать специальное ночное масло. Комплекс из растительных экстрактов, эссенциальных и эфирных масел обеспечит регенерацию, питание и восстановление.

10. Не менее важен и особый уход для тела. Зимой лучше не злоупотреблять горячим душем или ванной, регулярно проводить пилинг и наносить увлажняющие и питательные средства каждый раз после водных процедур.

Соблюдая эти несложные правила и прислушиваясь к потребностям вашей кожи, вы поможете ей избежать «зимнего стресса» и чувствовать себя комфортно даже в самые лютые морозы.

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Теги:   Татьяна Коломоец Советы косметолога Зима

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