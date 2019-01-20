Не смешно, а смехотворно. Рецензия на комедию 11 детей из Моршина

В рамках жанра многое можно простить, но 11 детей из Моршина местами уж слишком упрощены

Вслед за фильмами Секс и ничего личного и Я, ты, он, она в большой новогодний кинопрокат вышел еще один комедийный сын украинского кинематографа — 11 детей из Моршина, совместное творение режиссера Припутней Аркадия Непиталюка и продюсера Dzidzio Контрабас Сергея Лавренюка. Предыдущая работа постановщика, та самая трагикомедия Припутни, вышедшая полтора года назад, большого зрительского успеха не возымела. На этот раз Непиталюк решил освоить жанр семейной комедии. Точнее, попытался. Потому что, как и в случае с Припутнями, осталось место для улучшения.

Моршин всегда был весьма непримечательным городком. Многим он известен только благодаря минеральной воде, которую там производят. Но ходят легенды, что Моршин стоит на месте падения метеорита. Этот космический объект имеет немалую ценность — в его составе есть крайне дорогой металл осмий, который не так-то просто где-то найти. Некая Снежана, заведующая местным ТРЦ, хотела бы завладеть метеоритом, если тот действительно существует. У нее есть целая команда помощников, готовых добраться до объекта любой ценой. Но на пути к осуществлению этого плана стоят 11 детей, которые имеют свои цели и не остановятся ни перед чем.

Да, украинское кино понемногу растет и крепнет. И уже начинает ловить «взрослые» болезни. Фильм 11 детей из Моршина подхватил бациллу, занесенную голливудскими ветрами — и слег с диагнозом «слабый сценарий».

Сценарист, он же и режиссер, Аркадий Непиталюк взялся за несколько сюжетных линий — ограбление, несчастная любовь, отношения брата с сестрой, — но не уследил, и все они сплелись в клубок, убедительно выпутаться из которого не получилось. С помощью одного из героев лента силится сделать финальный твист, но в самый напряженный момент из кустов доносятся звуки рояля. Несмотря на обилие затронутых тем, итогового материала настолько мало, что то и дело приходится вставлять музыкальные паузы а-ля Ла-Ла-Ленд или развлекать зрителя ненужными эпизодами с приглашенными селебритиз.

Под маркой «комедия» в рамках жанра многое можно простить. Но 11 детей из Моршина местами уж слишком упрощены, вплоть до смехотворности. Оказывается, миллион гривен монетами можно незаметно высосать громко жужжащим пылесосом из-под носа у охраны ТРЦ. А затем уместить в небольшой ящик для инструментов, поднять который сможет даже 10-летний ребенок. Отрицательные персонажи глупы, словно немцы в советских комедиях про войну. Включая Снежану, которая, организовав свадьбу брата с дочерью покойного владельца ТРЦ, рассчитывает прибрать заведение к рукам и даже не подозревает, что по семейному кодексу Украины супруги не имеют материальных прав на наследство друг друга.

Ни сюжета, ни интриги, ни харизмы

Старшие братья 11 детей из Моршина, фильмы Притулы и Зеленского, шутили на взрослые темы интима и отношений, понятные четко обозначенной целевой аудитории. Творческая группа отчетной картины, похоже, так и не смогла определиться, для кого снимает кино. Лента, обыгравшая название комедийно-криминальной трилогии о друзьях Оушена, с явным прицелом на ностальгирующую взрослую публику, даже близко не походит на качественный голливудский оригинал почти двадцатилетней давности. Ни сюжета, ни интриги, ни харизмы.

А зрителям младшего возраста история о том, как их погодки при помощи пылесоса грабят ТРЦ, может «не зайти» по причине того, что доморощенные уголовники слишком часто покидают экран. При этом юная аудитория остается наедине с еще не понятными ей душевными терзаниями Ромео с глазами на мокром месте (Александр Пискунов, «киборг» Марс) и истерично переигрывающей Снежаной (Елена Лавренюк, известная по фильму Dzidzio Контрабас).

11 детей из Моршина — это утренник в старшей группе детского сада, где кинозритель выступает в роли родителя. Чадо забывает текст, нечетко говорит и ужасно стесняется. Но мы все равно его любим и хвалим, потому что он наш, родной, долгожданный.

Только не в этот раз.

Иногда с ребенком полезно говорить том, как поступать нельзя. И 11 детей из Моршина — как раз такой случай. Так снимать нельзя. Ни по сути. Ни по форме.

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