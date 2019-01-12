Не звоните ДиКаприо. Самые недооцененные актеры нашего времени. Блог Алексея Бондарева

Поспорил на днях со знакомым о лучших актерах современности. В очередной раз убедился, что мои личные предпочтения расходятся с общепринятыми. Тем хуже для них, общепринятых :)

Меня поражает, когда люди считают, что Леонардо ДиКаприо или, прости Господи, Марк Уолберг - хорошие актеры. Или когда неплохих в общем-то (но не более того!) актеров Мэтта Дэймона, Бена Аффлека или Роберта Дауни-мл называют "лучшими" актерами.

Маркетинговые машины, раскрученные блокбастеры и бульварная пресса способны сделать звездой даже телеграфный столб. К сожалению, у многих талантливых актеров карьера не складывается из-за сложного характера, личных проблем, нежелания играть по общим правилам и т.д.

В общем, вот мой список актеров, которые заслуживают право считаться лучшими в наше время.

Эд Харрис

Один из моих самых любимых актеров всех времен. Он стал довольно известным еще в 1980-х, но в какой-то момент ощутил, что лысеющие мужчины не имеют шансов на главные роли в мэйнстриме (он напрямую говорил об этом в некоторых интервью). После Бездны Джеймса Кэмерона, которая вышла в 1989 году, Харрис фактически не был звездой больших проектов.

Харрис регулярно получает роли второго плана в масштабных проектах. И зачастую делает то, что американцы называют емкой фразой "to steal the show". Достаточно вспомнить генерала-предателя в Скале или умирающего от СПИДа сына одной из главных героинь в Часах. Или создателя телешоу в Шоу Трумана, вот где действительно трагический образ. Или начальника программы полетов в Аполлоне 13. Ну или хотя бы Человека в черном из Мира Дикого Запада. Многие актеры рядом с ним выглядят просто пластиковыми куклами.

А вот с главными ролями в громких проектах у Харриса не сложилось. Хотя я уверен, что при других обстоятельствах это был бы второй Де Ниро. Кстати, они играли вместе в фильме Стилет о ветеранах Вьетнама. И Харрис лицом в грязь не ударил.

Шон Бин

Талантливый актер, про которого можно сказать буквально то же, что и про Харриса. Множество блестящих ролей второго плана (Властелин Колец, Эквилибриум, Ронин, Золотой глаз). Ярчайшая, хоть и недолгая роль в Игре престолов.

И множество довольно проходных фильмов, в которых он умудряется словно стрелять из пушки по воробьям. Взять хотя бы довольно нетривиальный, но в общем-то проходной сериал Легенды, в котором Бин весьма достоверно перевоплощается в очень разных персонажей.

Уиллем Дефо

В украинском прокате (ограниченном, конечно же, ибо по-другому с хорошим кино у нас бывает редко) идет Ван Гог с Уиллем Дефо. Это отличный повод вспомнить об этом замечательном актере.

Он прославился в 1980-х и 1990-х (Взвод, Последнее искушение Христа, Миссиссиппи в огне, Белые пески, Тело-улика), но так и не стал большой звездой. Актер, не перестающий экспериментировать с самыми различными образами и, я бы даже сказал, психическими состояниями своих героев, остается кумиром фанатов "кино не для всех".

Райф Файнс

Файнс широко известен в узких кругах истинных киноманов и театралов. А для большой публики он больше всего знаком в качестве Волан-де-Морта из Гарри Поттера (где его не все узнают из-за, хм, носа, если это можно так назвать) и нового М в последних фильмах Бондианы. Кто-то даже помните его роль в Списке Шиндлера.

Между тем Файнс сыграл множество глубоких и непохожих друг на друга ролей (Английский пациент, Паук, Конец романа, Преданный садовник, Чтец). В 2011 году он дебютировал в качестве режиссера, поставив шекспировского Кореолана в современных реалиях. И это пострясающий фильм, от которого я не мог прийти в себя пару дней.

Киллиан Мэрфи

Ирландский актер, который мог бы стать вторым Пачино или Хоффманом. Его способности исследовать безумие и раскрывать трагизм персонажей, оказавшихся в экзистенциальных обстоятельствах, безграничны.

Некоторые сыгранные им персонажи отпечатываются в памяти навсегда (к примеру, его роль в Дискосвиньях или Запретной любви).

Но массовый зритель скорее всего помнит его лицо по второстепенным ролям у Нолана (Бэтмен: Начало) или по сериалу Острые козырьки. Сериал неплохой, да и Нолан - это круто. Но Мэрфи заслуживает большего.

Эдвард Нортон

Один из самых многообещающих актеров 1990-х. Первобытный страх, Американская история Х, Бойцовский клуб, 25-й час, Красный дракон. Нортон необычайно талантлив. А его актерский диапазон весьма широк. Сложно поверить, что нациста из Американской истории Х и следователя из Красного Дракона играет один и тот же человек.

Но потом что-то поломалось, и Нортон в последние лет 10 не сыграл почти ничего заметного. В лучшем случае, роли второго плана, например, Призрачная красота.