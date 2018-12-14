Непридуманные истории. 10 рождественских чудес, которые могут случиться и с вами

Секретарь вполне может стать топ-менеджером международной корпорации, а важный тендер можно выиграть благодаря счастливой случайности — главное, верить в то, что чудеса возможны
Приближается самое волшебное время в году — рождественские и новогодние праздники. Время, когда ребенок в нас знает точно, что чудеса возможны, а желания сбываются. Вы же верите в чудеса? Верите так, как верю в них я? Я точно знаю, что они происходят и меняют жизнь к лучшему. Как же сделать так, чтобы чудо случилось с вами?
- Чудо веры. Самое главное правило привлечения чудес в свою жизнь — вера в то, что чудеса возможны. Именно от вас и ваших убеждений зависит, произойдет ли с вами чудо. Если вы будете идти по жизни, твердо веря, что чудеса возможны — у чудес просто не будет иного выхода, кроме как случиться с вами. Когда-то очень давно я работала секретарем в бизнес-зародыше оператора мобильного рынка. Одной из моих коллег была не очень красивая высокая блондинка, уверенная в том, что ее будущее — быть главой международной корпорации. Она уверенно заявляла об этом на совместных обедах, а мы, любя, похохатывали над ней — начало 90-х, мечтать не вредно, но какие главы и каких корпораций из секретарш? Если бы я назвала вам ее фамилию сейчас, большинство радостно закивало бы — знаем! Потому что она стала главой международной корпорации в Украине, счастливой женщиной и просто красавицей. Чудо? Чудо!
- Чудо бесстрашия. Второе правило появления чудес в вашей жизни — не бояться чудес и не шарахаться от них. В конце девяностых мой кум работал в логистической компании, занимавшейся перевозками. Владельцем бизнеса был типичный "новый русский", хоть и украинец. При всех атрибутах — малиновом пиджаке, бронированном "Мерседесе", золотой цепи до пупа. И вот зашел как-то кум в кабинет к шефу, а шеф орет по телефону не своим голосом: "Не нужна тебе эта квартира? Не та, не там и не такая? Ну, так зарабатывай деньги сама и покупай, что хочешь!" Поворачивает голову к куму: "Купил дочке квартиру в подарок, а она говорит, что ей не подходит! Хочешь квартиру, Митя, ты же снимаешь? Такой злой, что хоть прямо сейчас едем в БТИ и оформляем на тебя дарственную: с зарплаты будем вычитать потихоньку, так и отдашь". Кум не поверил, что такое возможно и перевел все в шутку. Так и снимал с семьей жилье, пока не оформил ипотеку уже в двухтысячных.
- Чудо учителя. Часто в сказках чудо происходит не само по себе, а с помощью волшебницы или волшебника. Но что нам мешает помочь чуду прийти в нашу жизнь и найти собственную фею-крестную? Другими словами, лучшим волшебным помощником в вашей жизни станет ментор или наставник. Давно известно, что учитель в жизнь ученика приходит тогда, когда ученик готов. Главное, не упустить собственную готовность и, следовательно, учителя.
- Чудо "потому что". Как бы странно это ни звучало, но чудеса очень часто происходят по определенной причине. Вам всего лишь надо понимать, почему то или иное чудо должно с вами произойти. Конечно, важно отделять реальность от фантастики и, скорее всего, вам и самим придется приложить определенные усилия. И, кстати, "потому что хочу" — это уже достаточно серьезная причина, если только ваше "хочу" не пересекается с "не хочу" другого человека.
- Чудо оказаться в нужном месте в нужное время. Я не просто верю в это чудо, я много раз с ним сталкивалась. Однажды мы проходили тендер на оказание юридических услуг в одном огромном международном консорциуме. В финал вышли мы и наши прямые конкуренты — международная юридическая фирма. У конкурентов было намного больше шансов выиграть, в силу их глобальности. На финальную встречу с перспективным клиентом должен был ехать юрист-партнер фирмы, обслуживающий эту индустрию. В самый последний момент управляющий партнер тоже решил присоединиться, и мы выиграли тендер именно благодаря этому факту. Из головного офиса клиента приехало руководство очень высокого ранга и для них оказалось неприемлемым то, что от фирмы-конкурента управляющий партнер на встрече не появился.
- Чудо видеть чудеса. Ничто в нашей жизни не происходит просто так. Но почему-то счастливые случайности мы считаем именно случайностями, а не чудесами. Недавно я выступала на огромном фестивале, а когда собралась уходить, обнаружила, что потеряла номерок. Сказала об этом организаторам, и те достаточно быстро его нашли — одна из посетительниц заметила его и отдала кому-то из хостесс, спасибо ей огромное, как порядочному человеку. Когда я вручила находку гардеробщику, он сказал: "Повезло вам, номерок стоит 50 гривен". Я не стала озвучивать ему, сколько стоит моя шуба, и как на самом деле мне повезло. Я искренне считаю это маленьким, но чудом. И такие чудеса, к счастью, происходят в моей жизни каждый день. Я их замечаю и очень ценю.
- Чудо быть волшебником. Вы ведь понимаете, что легко и непринужденно можете стать волшебниками для тех, кому ваше волшебство по-настоящему необходимо? Делайте чудеса для других, и удовольствие от того, что вы творите чудо, скорее всего превзойдет удовольствие от чудес, которые происходят с вами.
- Чудо восприятия. Нет ничего ни хорошего, ни плохого — есть наше отношение. К чему угодно. Примите это как факт. Когда у моей подруги Оксаны умерла бабушка, это могло стать для нее тяжелым горем — бабушка была очень близким человеком, практически мамой. Но когда Оксана вспомнила, что пришлось пережить этой женщине за всю ее жизнь, она не стала горевать — просто подумав о том, что бабушка наконец-то заслужила покой.
- Чудо благодарности. Есть такое выражение: благодарность — это болезнь. Оно подразумевает, что здоровое состояние человека — неблагодарность. И тем не менее старайтесь развивать в себе чувство благодарности. Болейте благодарностью ко всем и ко всему, кто помогает вам, кто радует вас, кто с вами. Благодарите за все, что происходит в вашей жизни, особенно за чудеса. Чудо благодарности в том, что чем больше вы будете благодарить — тем больше будет поводов быть благодарными. Обещаю.
- Чудо счастья. Я недавно открыла для себя рецепт счастья. Есть такой гормон — серотонин. Это гормон спокойного счастья, внутренней свободы и уверенности в себе и своих силах. Так вот. Серотонин нельзя стимулировать никакими продуктами, чтобы там ни говорили о шоколадности этого гормона. Этот гормон вырабатывается, если человек чувствует себя счастливым. Чем сильнее ощущение счастья — тем больше серотонина. А чем больше серотонина — тем более счастливым чувствует себя человек. Представляете? Все так идеально и гениально просто. Пользуйтесь!
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