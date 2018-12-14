Непридуманные истории. 10 рождественских чудес, которые могут случиться и с вами

Секретарь вполне может стать топ-менеджером международной корпорации, а важный тендер можно выиграть благодаря счастливой случайности — главное, верить в то, что чудеса возможны

Приближается самое волшебное время в году — рождественские и новогодние праздники. Время, когда ребенок в нас знает точно, что чудеса возможны, а желания сбываются. Вы же верите в чудеса? Верите так, как верю в них я? Я точно знаю, что они происходят и меняют жизнь к лучшему. Как же сделать так, чтобы чудо случилось с вами?

Чудо веры. Самое главное правило привлечения чудес в свою жизнь — вера в то, что чудеса возможны. Именно от вас и ваших убеждений зависит, произойдет ли с вами чудо. Если вы будете идти по жизни, твердо веря, что чудеса возможны — у чудес просто не будет иного выхода, кроме как случиться с вами. Когда-то очень давно я работала секретарем в бизнес-зародыше оператора мобильного рынка. Одной из моих коллег была не очень красивая высокая блондинка, уверенная в том, что ее будущее — быть главой международной корпорации. Она уверенно заявляла об этом на совместных обедах, а мы, любя, похохатывали над ней — начало 90-х, мечтать не вредно, но какие главы и каких корпораций из секретарш? Если бы я назвала вам ее фамилию сейчас, большинство радостно закивало бы — знаем! Потому что она стала главой международной корпорации в Украине, счастливой женщиной и просто красавицей. Чудо? Чудо! Чудо бесстрашия. Второе правило появления чудес в вашей жизни — не бояться чудес и не шарахаться от них. В конце девяностых мой кум работал в логистической компании, занимавшейся перевозками. Владельцем бизнеса был типичный "новый русский", хоть и украинец. При всех атрибутах — малиновом пиджаке, бронированном "Мерседесе", золотой цепи до пупа. И вот зашел как-то кум в кабинет к шефу, а шеф орет по телефону не своим голосом: "Не нужна тебе эта квартира? Не та, не там и не такая? Ну, так зарабатывай деньги сама и покупай, что хочешь!" Поворачивает голову к куму: "Купил дочке квартиру в подарок, а она говорит, что ей не подходит! Хочешь квартиру, Митя, ты же снимаешь? Такой злой, что хоть прямо сейчас едем в БТИ и оформляем на тебя дарственную: с зарплаты будем вычитать потихоньку, так и отдашь". Кум не поверил, что такое возможно и перевел все в шутку. Так и снимал с семьей жилье, пока не оформил ипотеку уже в двухтысячных. Чудо учителя. Часто в сказках чудо происходит не само по себе, а с помощью волшебницы или волшебника. Но что нам мешает помочь чуду прийти в нашу жизнь и найти собственную фею-крестную? Другими словами, лучшим волшебным помощником в вашей жизни станет ментор или наставник. Давно известно, что учитель в жизнь ученика приходит тогда, когда ученик готов. Главное, не упустить собственную готовность и, следовательно, учителя. Чудо "потому что". Как бы странно это ни звучало, но чудеса очень часто происходят по определенной причине. Вам всего лишь надо понимать, почему то или иное чудо должно с вами произойти. Конечно, важно отделять реальность от фантастики и, скорее всего, вам и самим придется приложить определенные усилия. И, кстати, "потому что хочу" — это уже достаточно серьезная причина, если только ваше "хочу" не пересекается с "не хочу" другого человека. Чудо оказаться в нужном месте в нужное время. Я не просто верю в это чудо, я много раз с ним сталкивалась. Однажды мы проходили тендер на оказание юридических услуг в одном огромном международном консорциуме. В финал вышли мы и наши прямые конкуренты — международная юридическая фирма. У конкурентов было намного больше шансов выиграть, в силу их глобальности. На финальную встречу с перспективным клиентом должен был ехать юрист-партнер фирмы, обслуживающий эту индустрию. В самый последний момент управляющий партнер тоже решил присоединиться, и мы выиграли тендер именно благодаря этому факту. Из головного офиса клиента приехало руководство очень высокого ранга и для них оказалось неприемлемым то, что от фирмы-конкурента управляющий партнер на встрече не появился. Чудо видеть чудеса. Ничто в нашей жизни не происходит просто так. Но почему-то счастливые случайности мы считаем именно случайностями, а не чудесами. Недавно я выступала на огромном фестивале, а когда собралась уходить, обнаружила, что потеряла номерок. Сказала об этом организаторам, и те достаточно быстро его нашли — одна из посетительниц заметила его и отдала кому-то из хостесс, спасибо ей огромное, как порядочному человеку. Когда я вручила находку гардеробщику, он сказал: "Повезло вам, номерок стоит 50 гривен". Я не стала озвучивать ему, сколько стоит моя шуба, и как на самом деле мне повезло. Я искренне считаю это маленьким, но чудом. И такие чудеса, к счастью, происходят в моей жизни каждый день. Я их замечаю и очень ценю. Чудо быть волшебником. Вы ведь понимаете, что легко и непринужденно можете стать волшебниками для тех, кому ваше волшебство по-настоящему необходимо? Делайте чудеса для других, и удовольствие от того, что вы творите чудо, скорее всего превзойдет удовольствие от чудес, которые происходят с вами. Чудо восприятия. Нет ничего ни хорошего, ни плохого — есть наше отношение. К чему угодно. Примите это как факт. Когда у моей подруги Оксаны умерла бабушка, это могло стать для нее тяжелым горем — бабушка была очень близким человеком, практически мамой. Но когда Оксана вспомнила, что пришлось пережить этой женщине за всю ее жизнь, она не стала горевать — просто подумав о том, что бабушка наконец-то заслужила покой. Чудо благодарности. Есть такое выражение: благодарность — это болезнь. Оно подразумевает, что здоровое состояние человека — неблагодарность. И тем не менее старайтесь развивать в себе чувство благодарности. Болейте благодарностью ко всем и ко всему, кто помогает вам, кто радует вас, кто с вами. Благодарите за все, что происходит в вашей жизни, особенно за чудеса. Чудо благодарности в том, что чем больше вы будете благодарить — тем больше будет поводов быть благодарными. Обещаю. Чудо счастья. Я недавно открыла для себя рецепт счастья. Есть такой гормон — серотонин. Это гормон спокойного счастья, внутренней свободы и уверенности в себе и своих силах. Так вот. Серотонин нельзя стимулировать никакими продуктами, чтобы там ни говорили о шоколадности этого гормона. Этот гормон вырабатывается, если человек чувствует себя счастливым. Чем сильнее ощущение счастья — тем больше серотонина. А чем больше серотонина — тем более счастливым чувствует себя человек. Представляете? Все так идеально и гениально просто. Пользуйтесь!

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