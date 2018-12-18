Николай, Санта или Мороз – кто придет к вашим детям в зимние праздники. Блог Даши Малаховой

Когда ваш ребенок попросит вас рассказать историю праздничных персонажей, не лишайте его веры в чудо

Чему вы учите детей?

Скорее всего, сейчас вы сидите с глинтвейном или бокалом красного и умничаете, как и я. Вы уже европеец — потому что пьете зимний напиток. Имитировать западную культуру мы научились — теперь остается разобраться, что к чему.

А уже завтра наступит день Святого Николая. И этот пост, возможно, самый толковый из тех, что я напишу, а вы прочтете в этом году — поскольку здесь я хочу помочь вам рассказать ребенку о зимнем праздничном сезоне.

Наша культура настолько уродливо развивалась, что не успел выветриться Николай, как появился Дед Мороз, а его, чуть позже, мы не глядя обменяли на Санту. И, теперь, когда ребенок просит объяснить, как так вышло — мы просто пялимся в телефон.

Так вот, я сделаю это за вас.

Мы иногда бываем толстокожими и тупыми. Постарайтесь при детях не обесценивать Николая, Санту или Мороза — не рассказывать пошлых анекдотов, не говорить, что его нет, что в него переодеваются. Жизнь многих взрослых абсолютно лишена чудес — не делайте жизнь детей такой же бессмысленной.

И самое важное. Когда придет Николай, или Санта, или Мороз — не падайте на мороз. Во всем мире принято не только ждать подарков, но и писать письма-просьбы с размышлениями о том, что было сделано хорошего, и разъяснениями, почему подарок заслужен. И обязательно угощайте дедушку, который принес подарки. С дороги он употребляет молоко и печенье (можно имбирное, с шоколадными кусочками или другое любимое печенье ребенка). Молоко наливаем в чашку и кладем печенье, а когда ночью расставляем подарки, отпиваем молоко и надкусываем печенье. Иногда можно выпить почти все и оставить маленький кусочек — но оставлять советую обязательно, дети от этих остатков в восторге.

Немного истории. Святой Николай родом из Турции, родился в Патаре, в III веке. Когда его богатые родители умерли, он раздал все богатство нуждающимся. Святой Николай покровительствует детям, заключённым, путешественникам и морякам. Ещё при жизни святитель Николай прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти. В наше время, уверена, он был бы министром социальной политики.

Настоящий Святой Николай стал прототипом сказочного персонажа Санта Клауса. И его действия превратились в традиции. Когда Николай узнал, что в семье, где живут три сестры, отец планирует использовать красоту своих дочерей, поскольку приданного для них нет — Николай подбросил каждой по мешку золота, и один из них попал в чулок, который сушился у огня.

Постарайтесь не обесценивать Николая, Санту или Мороза

В отличие от Святого Николая, Санта Клаус — абсолютно сказочный персонаж с паспортом Лапландии, из окрестностей северного полюса. Использует транспорт в виде оленей: Дэшер «Стремительный», Дэнсер «Танцор», Прэнсер «Гарцующий», Виксен «Сварливый», Комет «Комета», Кюпид «Купидон», Доннер «Гром», Блитцен «Молния» и конечно Рудольф. Ещё у Санты есть супруга Миссис Клаус — она его офис-менеджер и управляющий. Еще она успевает печь печенье и напоминает о подарках и письмах.

Дед Мороз — тоже сказочный персонаж, который ошибочно считается продуктом советского союза. Мороз вспоминался в русских сказках и стихах ещё с 1860-х годов. Я читала, что по народным поверьям хороший мороз предвещал прекрасный урожай в следующем году, поэтому на Святки кликали мороз, который позже стал именем нарицательным.

Вскоре после прихода советской власти, в 30-х годах, на несколько лет вообще были запрещены и новогодние елки, и, тем более, Святые Николаи. Затем советская власть вновь разрешила елки, но создала новый праздник — Новый Год, и позаимствовала Деда Мороза, добавив внучку Снегурочку и племянника — мальчика Новый Год (его так и звали).

И еще. Если будет возможность, подготовьте к завтрашнему празднику что-то большее, чем просто казенный набор конфет. Остановитесь и придумайте традиции для вашего дома.

Потому, что пока ваш ребенок верит в чудеса — он абсолютно счастлив. А важнее этого нет ничего. Даже ваш глинтвейн не сравнится.

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