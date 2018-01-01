Новое поколение. Какой он – идеальный друг для современной молодежи

Опрос британских школьников показал, что для современных молодых людей душевные качества друзей важнее, чем их внешность, богатство и популярность

Дружеские связи, возникшие в школе, играют особую роль в жизни молодых людей. Они не просто дают моральную поддержку — школьные приятели помогают освоить ключевые навыки общения и служат источником социальной поддержки. Близкие друзья из числа соучеников также помогают развить чувство собственной значимости, доверие, принятие и чувство сопричастности.

Молодые люди, которых ценят и одобряют друзья, скорее всего, будут чувствовать себя более счастливыми и добьются больших успехов в учебе. А став взрослыми, смогут создать позитивные дружеские связи и любовные отношения. Фактически, школа – главное место, где подростки могут завести друзей своего возраста.

Но что делает друга идеальным? Должен ли он быть щедрым? Или как никто другой поддерживать в моменты кризиса? На протяжении последних шести лет мы с коллегами проводили исследования среди учащихся средних школ, стремясь лучше понять, чем живут молодые люди. В наших последних опросах, проведенных с февраля по май 2018 года, мы особенно интересовались тем, что молодежь думает о своих дружеских связях. Мы хотели узнать, как развиваются эти отношения и как они влияют на формирование личности, поведение и взгляды молодых людей.

Мы опросили 895 учеников в возрасте от 10 до 17 лет из 11 школ Уэльса и попросили их назвать те качества, которыми, по их мнению, должен обладать идеальный друг. Мы предложили им 11 вариантов ответов, среди которых было умение хранить секреты, честность, богатство, популярность, внешняя привлекательность и другие — и попросили выбрать три из них.

Как оказалось, хорошее чувство юмора (82%), честность (67%) и доброта (61%) являются тремя главными качествами, которые молодые люди больше всего ценят в своих друзьях. Может показаться удивительным, но популярность (4%) и интеллект (14%) играют гораздо меньшую роль.

Другим любопытным выводом стало то, что школьники считают наименее важным в лучшем друге. Вопреки телекультуре и популярным шоу, молодые люди, участвовавшие в нашем опросе, назвали привлекательный внешний вид (2%), следование моде (3%), богатство (3%) и популярность (4%) наименее значимыми из тех качеств, которые они искали в идеальных друзьях. Фактически, ни один из этих пунктов не собрал больше чем 45 из 895 голосов наших респондентов.

Дружба формирует у молодых людей более широкое мировоззрение

Кроме того, мы получили интересные ответы, спрашивая учеников, есть ли у них школьные друзья, отличающиеся от них самих — половой или этнической принадлежностью. Около 84% ответили, что дружат с подростками другого пола, 61% — что в школе у них есть друзья, относящиеся к другой этнической группе. Это, а также то, что умение взглянуть на вещи с точки зрения других людей заняло четвертое место в списке из 11 качеств, говорит о том, что современные молодые люди обладают достаточно широкими взглядами. Они стремятся взаимодействовать с «другими» людьми — а не только с теми, кто выглядит так же, как они, и разделяет те же убеждения. Они готовы воспринимать мнения, отличающиеся от их собственных.

Качества, выделенные большинством учеников и студентов, участвовавших в этом опросе, показывают, что молодые люди открыты и поддерживают разнообразные дружеские отношения в своей учебной среде. Наша работа также подтверждает ранее проведенное исследование, результаты которого были опубликованы в 2006 году: молодые люди хотят быть частью сильных и надежных сообществ, основанных на дружеских отношениях, которые способствуют укреплению доверия, заботе о личном благополучии, чувству собственного достоинства и поощряют индивидуальную и коллективную социальную ответственность.

Можно надеяться, что в будущем позитивные дружеские связи приведут к тому, что молодые люди вырастут более вовлеченными в социальную жизнь и гражданскую активность. Мы надеемся подтвердить это нашими следующими исследованиями, а с учетом того, что мы знаем уже сейчас, с большой уверенностью можно сказать, что дружба формирует у молодых людей более широкое мировоззрение.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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