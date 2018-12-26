Новогоднее дерево. Пять причин покупать настоящую елку

Покупая естественное дерево, вы не поддерживаете загрязнение окружающей среды полипропиленом, однако выбирайте только те елки, у которых есть бирки электронного учета

Накануне Нового года все суетятся, спешат закончить дела и полностью быть готовыми к праздничным дням. Кому-то важно, чтобы все традиции были выдержаны, кому-то – чтобы не было никакого сходства с прошлым годом.

Многим не дает покоя вопрос, какую елку поставить дома: настоящую или искусственную? Для кого-то это вопрос эстетики, а для кого-то – экологии.

Маркетологи расхваливают искусственные елки, указывая на их долговечность, прочность, эстетичность и экономичность. Но для баланса надо похвалить и природные елки.

Так ловите пять преимуществ в пользу природного новогоднего дерева.

1. Это традиционно

Очевидно, что елку ставят по традициям новогодних праздников. Вряд ли поливинилхлорид или монофиламентные нити, или полипропилен в форме елки будет данью традициям.

Только естественное хвойное дерево создает атмосферу зимнего праздника, дарит непревзойденный аромат и природную красоту. Да-да, после искусственных елок все настоящие деревья кажутся не такими же уже и хорошенькими, потому что они и не идеальные, а природные. Все прямо как у людей.

2. Это органично

В дом должно попадать больше натурального, чем пластикового или полиэтиленового. Покупая естественное дерево (хотя и срезанные) вы ориентируетесь на органическое, вы не поддерживаете загрязнения окружающей среды полипропиленом и другими искусственными веществами. Рано или поздно искусственное дерево сломается, потеряет свой блеск или банально надоест. После этого оно попадет на десятки, а то и сотни лет на помойку.

Естественное дерево, при желании, можно использовать после праздников как корм для животных, топливо или для рыбоводства. Конечно, это довольно символическое использование праздничных «отходов», но это важно для многих. И если настоящая новогодняя елка после праздников попадет на свалку, за 5-10 лет от нее не останется и следа.

3. Это национальный продукт

Вы видели импортную новогоднюю елку на базаре? То то же! Если вы купили естественное хвойное дерево, то поддержали отечественного производителя. И не просто отечественного, а скромного сельского. Потому что новогодние деревья выращиваются на плантациях в лесохозяйственных предприятиях. Покупая елки, вы поддерживаете простых украинцев, работающих вдали от больших городов, там, где работы не так много. На плантации, где срублено дерево перед новогодними праздниками, уже в следующем году будут высажены новые деревья для следующих праздников. Хотя, если быть откровенным, для многих лесохозяйственных предприятий выращивания новогодних елок – это больше социальный проект, чем заработок. Так или иначе, покупая искусственную елку, вы в основном поддерживаете экономику других стран, в частности Китая.

4. Это товар двойного назначения

Естественное дерево – не обязательно срубленное. Оно может быть и живым. Это идеальный вариант. У вас будет новогоднее дерево в горшке с землей, которое можно высадить весной. С этим есть больше хлопот, но и праздник с естественной елкой, и дерево живое. У наиболее целеустремленных к старости может появиться собственное зеленое насаждение.

5. Это познание нового

В мире нет двух полностью одинаковых природных деревьев. Детям в доме будет намного интереснее видеть каждый раз новые деревья различной формы, с другими оттенками хвои и размещением ветвей. Для кого-то это слишком банально, а для кого-то – познание природы. К тому же, украинцы на новогодние праздники часто используют как деревья ели, так и сосны и пихты. Не каждый рядовой взрослый может различить такие деревья, а для детей – это изучение природы.

Ну и самое главное. Все, что написано выше, касается только легальной торговли новогодними деревьями, которые имеют бирки системы электронного учета и их происхождение можно проследить. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением Ялинка.info или сайтом www.yalynka.info.

Если «елочка» куплена на стихийном рынке без каких-либо документов и специальной маркировки, то это, к сожалению, прямой удар для природы и приравнивается к простому бытового жлобству.

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