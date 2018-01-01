О жизни и смерти. Рецензия на комедию “Киллер с гарантией”

Черная комедия абсурда затрагивает вечные темы жизни и смерти, молодости и взросления

Режиссер короткого метра Том Эдмундс дебютирует в широком прокате картиной «Киллер с гарантией», в которой корифей Том Уилкинсон и участник «Дюнкерка» Анайрин Барнард разыгрывают черную комедию о жизни и смерти.

Депрессивный писатель Уильям (Анайрин Барнард) после ряда неудачных попыток суицида заказывает киллеру Лесли (Том Уилкинсон, «Бетмен: Начало», «Час Пик») из «Гильдии Убийц» самого себя. Однако после подписания контракта на смерть, бытие Уильяма внезапно меняется к лучшему, когда он встречает девушку Элли (Фрейя Мавор, «Белая Королева»). Умирать он уже не планирует. Но расторгнуть контракт нельзя. Потому что у Лесли «горит» план. И во избежание своей отставки из «Гильдии» киллер полон решимости довести дело до конца.

При поверхностном осмотре отчетная лента являет собой незамысловатую комедию абсурда о том, как престарелый ассасин ежедневно в режиме «с 9 до 6» выполняет рутинную работу по своему основному профилю. Искушенный зритель легко проведет параллель с Европейской Гильдией Жиголо из сиквела «Мужчины по вызову» (2005) с Робом Шнайдером, когда аналогичным образом была организована деятельность дамских угодников.

Но если вынести за скобки всю эту корпоративную мишуру, то в сухом остатке будет грустная и поучительная история о том, как опрометчивая молодость пренебрегает самым ценным и невосполнимым ресурсом – временем, предпочитая праздное уныние полноценной жизни и развитию своей личности, пока те, чей бег часов уже неумолимо замедляется, тщетно силятся поймать лопасти все быстрее летящего мира, с горечью осознавая, как мало они успели сотворить.

Фильм предлагает зрителю вместе с попкорном пережевать пищу для размышлений о скоротечности времени

Молодой создатель (он же режиссер, он же сценарист) настолько тонко пытается флиртовать с темой смерти, что порой скатывается в откровенную сальность, вроде паясничанья над гибелью случайных прохожих. Авторский слог с наилучшей стороны раскрывает себя в неспешных диалогах и плавных камерных сценах, в основном, с участием киллера Лесли. Но как только сюжет делает спринтерский рывок, неопытность постановщика шлет зрителю французский поцелуй через потертые клише и шаблонные ходы.

«Киллер с гарантией» – это фильм имени Тома Уилкинсона. Несмотря на то, что его персонаж номинально второстепенный, по качеству проработки, раскрытию и сыгранным эмоциям он дает несколько кругов фору паре молодых заглавных героев, Анайрину Барнарду и его подруге Фрейе Мавор, которым на полуторачасовой хронометраж режиссер прописал один комплект эмоций на двоих. И похоже, что они так боялись истратить его раньше положенного, что по факту почти ничего не сыграли.

В общем и целом, «Киллер с гарантией» можно занести в категорию «средний +». Выступая в комедийном жанре на деликатную тему отношений жизни и смерти, усилиями Тома Уилкинсона фильм время от времени берет паузу и предлагает зрителю вместе с попкорном пережевать пищу для размышлений о скоротечности времени, а также своем месте и следе в мире высоких материй.

Чаще смешно. Но кое-где придется подумать.

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