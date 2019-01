Одна устрица в день. От каких болезней спасут морепродукты

Даже одна порция рыбы в неделю может оказать заметный позитивный эффект

В нашем рационе часто не хватает морепродуктов, и это является серьзной ошибкой. Давайте разберемся почему.

Морепродукты и рыба сопровождают нас с давних времен, диета наших прямых предков содержала множество морепродуктов, рыбы и водорослей. Вещества, которые в них находились в высоких концентрациях, от йода до омега-3 кислот, оказывали стимулирующее воздействие на развитие мозга (DHA theory of brain evolution), и некоторые палеоантропологи видят в этом ключ к эволюции мозга.

Расселяясь по земному шару, наши предки оставляли кьеккенмединги или огромные многометровые горы из ракушек съеденных моллюсков (Journal of Human Evolution The Role of Freshwater and Marine Resources in the Evolution of the Human Diet, Brain and Behavior Volume 77, Pages 1-216 2014).

Большинство эффективных диет содержит морепродукты. Исследования показывают, что морепродукты предотвращают развитие болезни Альцгеймера и потерю слуха, повышают интеллект, сохраняют женское и мужское здоровье, способствуют зачатию.

Для достижения эффекта не нужно питаться как эскимос, достаточно умеренного добавления морепродуктов и рыбы. Любопытно, что, скажем, отдельные добавки омега-3 не могут сравниться с эффективностью цельного продукта для профилактики Альцгеймера. Ведь рыба и морепродукты – это не только омега, но еще и ряд ценнейших соединений. Всего одна порция рыбы в неделю, съеденная в пожилом возрасте, может отдалить наступление деменции и болезни Альцгеймера, даже генетически детерминированной (Association of Seafood Consumption, Brain Mercury Level, and APOE ε4Status With Brain Neuropathology in Older AdultsJAMA. 2016;315(5):489-497).

Среди полезных компонентов — омега-3 жирные кислоты, витамин D, таурин, астаксантин. Вспомним и множество минералов, включая очень редкие на суше: йод, цинк, селен, бор и десятки других. Рыбный белок заметно отличается от красного и белого мяса, он обладает доказанным антигипертензивным эффектом, стимулирует фибринолиз, способствует снижению веса, а также снижает уровень С-реактивного белка и улучшает чувствительность к инсулину. А если взять водоросли, то там найдем фитостеролы, фукококсантин, ламинарины, фуканы, фикоэритрин, фикоцианин и так далее (Glob J Health Sci. 2012 May; 4(3): 72–86.Seafood Consumption and Components for Health).

Отдельный термин для sea-based + plant-based питания – пескетарианство (растительная пища, рыба и морепродукты). В традиционных культурах морепродукты играют важную роль: например, брахманы не употребляют животную пищу, но некоторые из них условно называют рыбу и морепродукты «морскими овощами» и охотно едят их – такой вот лайфхак. В дни постов рыба иногда является законным послаблением.

Конечно, есть и ряд минусов. Без прямого доступа к морю мы сталкиваемся с проблемой хранения и качества, также играет роль и риск загрязнения – это требует умения разбираться в продуктах. Однако полезные эффекты все еще заметно превышают риски. От рыбы до моллюсков и водорослей – обогащайте свою диету на здоровье.

